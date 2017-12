Un mesías brillante y emotivo

La ficha 'Concierto extraordinario de navidad' Programa: El Mesías, oratorio en tres partes de Georg Friedrich Händel. Orquesta y Coro Ciudad de Granada.Director: Carlos Mena. Solistas: Alicia Amo (soprano), Anna Alàs (alto), Juan Antonio Sanabria (tenor) y José Antonio López (bajo). Lugar y fecha: Auditorio Manuel de Falla, 15 y 16 de diciembre de 2017.

Un año más la Orquesta Ciudad de Granada anticipa su felicitación navideña con la interpretación de El Mesías de George Frederick Händel, una gran partitura coral ligada por tradición a estas fechas. Es, quizás, el oratorio más conocido de su autor, y su interpretación se ha convertido en un clásico de la Navidad a nivel mundial. Para su interpretación se recupera la tradición de hacer este concierto participativo, lo cual es posible gracias a la obra social La Caixa; más de 290 coralistas de diversas formaciones han colaborado en la interpretación de este colosal monumento de la música, poniendo su ilusión y su esfuerzo al servicio de la más bella música.

El encargado de coordinar la interpretación de este Mesías participativoha sido el director Carlos Mena, que al frente del Coro y Orquesta Ciudad de Granada en el escenario, y de los cantantes colaboradores distribuidos por ambas salas del Auditorio Manuel de Falla, puso en atriles una versión dinámica y brillante de la obra. Carlos Mena es un gran conocedor de este repertorio, y su visión de la obra fue muy acertada en cuanto a los tempi, dentro de una coherencia interpretativa muy meditada que supo dotar a la obra de una frescura y un optimismo muy a propósito a las intenciones de la partitura, escudriñando el significado y carácter de cada número. Además, sacó el máximo partido a la OCG, una formación dúctil y precisa con la que pudo recrear sonoridades antiguas pese a no tratarse de instrumentos de época. Especial mención merecen los encargados de realizar el bajo continuo, que realizaron una magistral recreación del continuo siendo audaz y fiel al espíritu de la obra al mismo tiempo. También es digna de mención la intervención solista de Esteban Batallán en su solo del aria The trumpet shall sound.

El cuarteto solista estuvo formado por cuatro voces muy compensadas y bien moduladas a las necesidades de la obra, si bien destacó por su belleza tímbrica y precisión técnica la soprano Alicia Amo, que nos dejó maravillados con cada una de sus intervenciones, destacando quizás el aria Rejoice greatly. Así mismo, la contralto Anna Alàs nos embelesó con el aria Oh thou that tellest. También son dignas de mención las arias Every Valey shall be exalted del tenor Juan Antonio Sanabria, o el aria Thus saith the lord y el mencionado dúo con trompeta The trumpet shall sound en la magnífica interpretación del bajo José Antonio López.

Para concluir esta crítica es de justicia hacer una especial mención el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de interpretar los más de veinte números corales del Mesías. La profesionalidad de sus miembros más antiguos y la frescura de las nuevas incorporaciones sacaron adelante una obra tan compleja y exigente como es El Mesías, destacando el buen hacer en los múltiples pasajes de agilidades, la sobrecogedora fuerza de la polifonía a cappella en el coro Since by man came death o la expresividad y júbilo del Amen final.Es una suerte contar con una formación coral como ésta en Granada, que para la ocasión estuvo arropada por otros muchos coralistas de hasta catorce formaciones corales, que intervinieron puntualmente en bastantes números.

Esta magnífica velada tuvo una nota de color no tan optimista: los lazos rojos que lucían los músicos de la orquesta y coro, así como algunos espectadores en señal de solidaridad por las dificultades económicas que está pasando este colectivo; esta elegante y discreta protesta pretende llamar la atención sobre la necesidad de dar viabilidad a la actualización salarial de los músicos de la OCG. Aun así, el buen hacer de todo el equipo, dentro y fuera del escenario, fue recompensado con una prolongada ovación.