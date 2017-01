El sexo de las calles

Uno de los fundadores de la sociología decía que cualquier investigación sociológica no podía ser más que una investigación comparada, y en su honor, va esta columna. Me explico y les explico. Quizás debería haber titulado este Cajón como el género de avenidas, callejones y otros lugares por los que paseamos los granadinos y granadinas, los turistas y las turistas, etc., pero ya saben que el sexo vende y atrae (eso nos cuentan). Y además el género se otorga socialmente mientras que con el sexo, biológico, se nace.

Las calles (avenidas, plazas, etc.) nacen con un sexo, el que les bautizamos, quiero decir el que les ponen las autoridades munícipes al inaugurarlas. Pongamos el ejemplo del barrio de los Periodistas. Consultando el callejero de Granada, he podido encontrar 53 calles con denominación "periodista", todas ellas (calles) de individuos con sexo biológico macho/varón/masculino, al menos de lo que deduzco de su nombre de pila. En realidad, siendo estrictos son 51 calles, un parque (el de Tico Medina) y una calle que no puedo averiguar si es de él o de ella. No hay una sola calle que pueda asegurar que cite a una periodista hembra/mujer/femenino. Podríamos preguntarnos si los munícipes no anduvieron despreocupados de las cuestiones de equidad de género en aquellos momentos. O no encontraron a las periodistas adecuadas o idóneas. Y eso que el periodismo es una profesión bastante más moderna que algunas otras que también tenemos en el callejero. Así, las calles de Granada tienen graves problemas de equidad. Por ejemplo encontramos: 42 doctores pero ninguna doctora, 11 maestros y una sola maestra, dos ingenieros pero ninguna ingeniera. En cuestiones de poder y nobleza (con perdón) los nombres tampoco andan muy igualados: 3 príncipes y una princesa, 3 duques y una duquesa, 10 condes pero ninguna condesa y solo un emperador emparejado con una emperatriz (pero no eran pareja). Ni los cielos se salvan de la desigualdad: 159 calles dedicadas a santos (y sus numerosos menesteres) y solo 48 de santas y 27 de vírgenes.

Termino de explicarles que mi búsqueda por las 2.439 calles (avenidas, etc.) que aparecen en el callejero de Granada (consultable en la Web municipal) han sido un ejercicio de sociología comparada con los datos de las "grandes ciudades de España" como Madrid, Barcelona o Valencia que al parecer se replantean solucionar esta injusticia del callejero. Dado que en esta ciudad gusta tanto replantearse las cosas, igual al Ayuntamiento le da por parecerse en eso a las grandes ciudades. En otras cosas me temo que no será posible. Vale.