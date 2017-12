Las tonterías del tiempo

Dicen y cuentan los más mayores que hubo un "señor del tiempo" que se afeitó el bigote por errar en una predicción en una emisión en directo por el único canal que por entonces existía en la televisión. Parece que erró al predecir que al día siguiente llovía y hubo de cumplir lo que había prometido. Era enero de 1967 y el "hombre del tiempo" era Eugenio Martín Rubio.

Medio siglo después hay muchos canales de televisión, hay hombres y mujeres del tiempo, los espacios televisivos que informan, ¿informan?, del tiempo son de los minutos más seguidos y con más audiencia en todos esos canales. Incluso hay gente que, en las "estúpidas" conversaciones de ascensor sobre el tiempo que hace, se declara seguidor de tal o cual presentador o presentadora del tiempo… "Oye es que lo explica tan bien, y es tan atractivo o tan guapa o que bien combina los complementos… y ese es que no me gusta como lo explica…". ¿Informan los espacios del tiempo? Decir que hará calor en agosto, frío en diciembre o que no sabremos lo que pasará en Semana Santa una semana antes, oiga es que en primavera la atmósfera es muy inestable, y la Semana Santa es en primavera; pues todo ello cuesta poder calificarlo como informativo.

Quizás sea políticamente poco amable decir que eso de "la gota fría" han sido las tormentas de toda la vida, aunque ahora ya no sean a finales de agosto sino a finales de octubre, pues el verano cada vez se nos alarga más y más. Y que las alertas amarillas o naranjas por viento han sido las ventoleras del invierno, que ahora nos llegan en diciembre o enero en vez de en octubre o noviembre. Advertir que cuando estamos a cuarenta grados tenemos que quedarnos en casa, caminar por la sombra o no salir a correr, es recordar cosas de sentido común o ¿acaso nos están insinuando que somos un poco lelos?

Resulta loable la profusión de colores, animaciones, gráficos, fotos de satélite y demás técnicas con las que se completa la información del tiempo. Vemos magníficos paisajes de España en las fotos que mandan los espectadores y aprendemos de isobaras, del movimiento de las masas de aire, de la formación de las nieblas y hasta llegamos a comprender que todo eso son los "modelos de predicción". Y en ese día a día, abarrotado de datos y tonterías del tiempo, lo que me cuestiono es si hemos llegado a comprender que puede que, realmente, el clima ya cambió. Vale.