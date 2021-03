El lobby granadino de Pepe Entrena en el PSOE de Granada

Pepe Entrena es, hoy por hoy, el hombre con más poder en el PSOE en Andalucía, con permiso de Susana Díaz. El secretario general de los socialistas granadinos es el que ha tenido la última palabra para elegir al sucesor de Sandra García en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Aunque ha sido un mal trago sustituir a la granadina, llegados a este punto Entrena ha tenido carta blanca para elegir a su sucesor, el todavía alcalde de Baza, Pedro Fernández, que precisamente hace unos meses había comunicado al propio Entrena que entendía que su etapa como alcalde estaba tocando a su fin.

Así que, más allá de la batalla entre Susana Díaz y Pedro Sánchez como preámbulo del congreso regional del PSOE-A, el que sale aún más empoderado es Pepe Entrena, que es el hombre de Pedro Sánchez en Andalucía, lo que no quita que acompañara a Susana Díaz en su reciente turné por la provincia que ha levantado ampollas por entender que ya estaba moviendo hilos buscando su reelección como secretaria general.

Entrena, que en ningún caso es antisusanista y mantiene su lealtad a la secretaria general, ha integrado con naturalidad a todas las familias sin que rueden las cabezas, pero entiende que si tiene un secretario general que, además, es presidente del Gobierno, tiene que estar en primer lugar en su lista de lealtades.

Efecto colateral

Como efecto colateral de este movimiento cesando a una susanista como Sandra García, podría resultar la salida del diputado granadino –y pedrista de pata negra– José Antonio Rodríguez Salas de la coordinación de los diputados andaluces en el Congreso, un puesto que nombra la ejecutiva regional. De momento no se ha producido ningún movimiento en este sentido, pero podría ser la respuesta del susanismo al cese de Sandra García.

Este movimiento en la Delegación del Gobierno estaba previsto para dentro de cinco o seis semanas, aunque los pasos no se han acelerado por la gira de Susana Díaz, sino por los cambios que se han producido en el Gobierno en la última semana, lo que ha hecho entender a Ferraz que era mejor no postergar el relevo andaluz y sincronizarlo con todos los movimientos que se han producido en cascada tras la salida de Pablo Iglesias.

Así que la intención era que este cese no se entendiera como un enfrentamiento con Susana Díaz, algo que definitivamente no se ha conseguido. En todo caso, Sandra García se está despidiendo con palabras amables y podría tener nuevo destino en el partido en las próximas semanas, aunque aún no ha trascendido qué cargo podría ocupar tras dimitir como senadora para asumir la Delegación del Gobierno.

El futuro de la subdelegada del Gobierno

Y en cuanto a nuevos movimientos, aunque se está especulando con la salida de algunos subdelegados del Gobierno en Andalucía, de momento no hay desde Ferraz ninguna instrucción para el relevo de Inmaculada López Calahorro en Granada, una decisión que, en todo caso, volverá a depender de Pepe Entrena, teniendo en cuenta que para este cargo hace falta que el aspirante sea funcionario del grupo A, premisa que no es tan fácil de encontrar entre los posibles candidatos a ocupar este puesto.

Lobby granadino

De esta manera, Pepe Entrena ha conseguido tejer un lobby granadino a todos los niveles. En el Gobierno, como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, está José Antonio Montilla, una pieza esencial del Gobierno por donde pasan todas las cuestiones del Congreso y el Senado y que, además, tiene como jefe de Gabinete al exalcalde de Santa Fe, Sergio Bueno. Con Montilla, el PSOE granadino se asegura tener más y mejor información de primera mano.

Además, José Antonio Rodríguez Salas, diputado y asesor de Pedro Sánchez, está en la ejecutiva federal y coordina a los diputados andaluces, mientras que Francisco Javier Aragón es portavoz adjunto en el Senado. Entrena busca poner a políticos y funcionarios de alta capacitación en puestos estratégicos para conseguir de esta manera tener a Granada en el centro de esa parte de la política donde se toman las decisiones importantes que se acaban traduciendo en inversiones y proyectos.

Y aunque no está relacionado de forma directa, el nombramiento conocido ayer de una granadina al frente del SEPI refuerza este lobby granadino. Y para rematar, también están los socios externos como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que fue invitado por Entrena para ver a José Tomás en Granada, uno de esos gestos que no se olvidan...

Reacción oficial del PSOE de Granada

Esta es la intrahistoria de un cese y de un nombramiento. De manera oficial, el líder de los socialistas granadinos resaltó ayer que “la prioridad absoluta” sigue siendo la resolución de los problemas de la ciudadanía en la etapa que se abre con Pedro Fernández, al frente de la Delegación del Ejecutivo central en la comunidad autónoma.

El PSOE de Granada felicitó a Pedro Fernández por su nombramiento y trasladó su agradecimiento “más sincero y profundo” a Sandra García por “el esfuerzo y el trabajo diario realizado al frente de la administración estatal en este complejo momento”.

Entrena valoró no solo “la forma de entender la acción pública de García a lo largo de su trayectoria política y distintas responsabilidades” sino la “impecable gestión que ha realizado en estos últimos 13 meses en los que la pandemia y sus efectos han provocado graves consecuencias en todos los ámbitos”.

Del hasta ahora alcalde bastetano, Entrena dijo que es una persona con “una amplia trayectoria municipalista y notable experiencia tanto en la gestión de la administración autonómica como en la Diputación Provincial de Granada”. El dirigente provincial se mostró confiado en que Fernández sabrá trasladar y defender bien las líneas de actuación del Gobierno de España en Andalucía para atender los problemas y las necesidades de la ciudadanía”.