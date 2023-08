Polémica en Trevélez por un video que muestra al alcalde volcando un contenedor a propósito

La polémica salpica en estos días la localidad de Trevélez, una de las más importantes de la Alpujarra de Granada, a consecuencia de los actos de su alcalde, Adrián Gallegos. Un video que circula a través de redes sociales muestra como el regidor, acompañado de varias personas, empuja y vuelca un contenedor de basura colocado en una calle de Busquístar, una localidad vecina, y que estaba repleto de bolsas de residuos, en un ambiente de risas y bromas.

Este hecho ha salpicado al alcalde, quien incluso ha llegado a pedir perdón a través de sus perfiles oficiales en redes sociales por sus hechos. "Pido disculpas por lo sucedido. Es un acto que no volverá a ocurrir, del cual ya he pedido disculpas y se ha colocado todo en su lugar", declaraba en su publicación. Pero pese a ello, hay muchas personas de la localidad que denuncian este hecho y piden más explicaciones, e incluso su dimisión.

Unas imágenes recogen al alcalde de Trevélez (PP) volcando un contenedor con bolsas de basura.El protagonista del acto vandálico niega a los periodistas que el vídeo sea reciente pero hay un detalle que demuestra que las imágenes lo son.☝🏼Abro 🧶 pic.twitter.com/yBrsNdDaR5 — Carlos Morillas (@CarlosMorillas) August 22, 2023

A tenor de las imágenes, el secretario de Política Municipal del PSOE granadino, Manuel García Cerezo, ha calificado como “acto de vandalismo” la actitud de Gallegos, y le ha pedido que explique de verdad cuándo se produjo e inmediatamente después dimita.

“Gallegos tiene que dar explicaciones rigurosas y convincentes para aclarar cuándo sucedió exactamente y si era alcalde en ese momento -cargo que ostenta desde 2021- aunque todo apunta a que tuvo lugar hace unos días. En cualquiera de los dos casos es grave, si el acto sucedió no siendo alcalde ya es grave porque forma parte de la corporación municipal del Ayuntamiento desde 2019, pero si es actual, que parece que sí, lo es más aún porque además de protagonizarlo está mintiendo”, ha comentado el socialista, quién insiste en que asuma su responsabilidad.

Las dudas sobre si ostentaba el cargo político cuando se grabaron los hechos vienen derivadas de declaraciones del propio regidor, quien aseguraba que los hechos se remontaban a antes de la pandemia del Covid-19. Sin embargo, en el propio video se puede escuchar de fondo una cuña publicitaria de una marca de chicles grabada en 2023.

“Un hecho bochornoso que no puede quedar impune especialmente si el responsable es un alcalde. Su actitud está fuera de lugar. No tiene justificación”, ha dicho el García Cerezo, para quien además el regidor está dando una imagen que no beneficia a la ciudadanía que representa ni al pueblo de Trevélez.

El socialista que ha mostrado su asombro por el silencio que mantiene la dirección provincial del PP y su presidente Francisco Rodríguez “que no se ha pronunciado”, ha subrayado que “el mejor ejemplo que ahora puede dar a la sociedad es la dimisión por su comportamiento inapropiado. Está claro que este señor no está preparado para continuar con la responsabilidad que supone una alcaldía”.

Por su parte, la portavoz Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento treveleño, Francisca Antequera, ha condenado los hechos y ha asegurado que la actitud del alcalde es "inaceptable en cualquier circunstancia y momento, y no es propia de un representante público".

Así, Antequera considera “necesaria” una explicación sobre este suceso para que toda la ciudadanía de Trevélez conozca realmente la verdad y a qué se dedica su alcalde”. Además, ha solicitado un pronunciamiento de los compañeros de corporación para saber si comparten los hechos y la apertura de un expediente.