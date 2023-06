Asesinato de una embarazada y su hijo en Las Gabias: La historia de una familia dividida por la gran herencia

La intrahistoria del trágico suceso ocurrido el pasado sábado en la Urbanización de Los Chopos, en la localidad metropolitana de Las Gabias, se enmarca en el conflicto por una herencia muy cuantiosa que la familia trataba de gestionar desde que empezó el 2023. Una situación resuelta de la peor manera posible, con el hermano menor en prisión tras asesinar presuntamente a la hermana mayor embarazada y a su hijo de tres años.

Fuentes de la investigación han ido desgranando como se produjeron los hechos ese sábado 27 de mayo en la localidad metropolitana de Granada, y que el móvil del crimen al parecer fue la herencia, pero no se conocían exactamente las circunstancias que derivaron en que el detenido condujera desde Torredelcampo, en Jaén, durante 70 minutos hasta Las Gabias para acabar con sus familiares, con la posible idea de quedarse él con todo.

Según han informado periodistas locales del municipio jiennense y fuentes cercanas a la familia, el conflicto comienza con el fallecimiento del padre de familia en diciembre de 2022. Una muerte que deriva en el reparto de una herencia entre la madre y los dos hermanos. Un reparto que resulta fatal unos meses después.

La familia, muy conocida en Torredelcampo, se dedicaba principalmente a la agricultura, con extensas tierras y que disponían de olivos y producían aceite. Eran unos vecinos normales, "chapados a la antigua", a los que no les gustaba gastar en nada que no fuera necesario, para así ahorrar y tratar de dejarles a sus descendientes una vida mejor.

El hermano menor, que ha pasado su primera noche en prisión este jueves, se dedicaba también a la agricultura, con tierras, y era muy trabajador. Era conocido en el pueblo, sociable y amigable. Le gustaba hacer deporte. Las fuentes confirman que está casado y tiene una hija menor de edad.

Por el contrario, la hermana mayor se dedicó a estudiar. Era muy inteligente y llegó a Granada para estudiar la carrera de Farmacia en la Universidad de Granada, una titulación pagada por sus padres. Es aquí cuando conoció a su pareja, piloto de avión comercial, y ambos tuvieron a un primer hijo. En Granada se fraguó su vida, muy distinta a la conocida en Jaén.

Se instalaron en la Urbanización de Los Chopos, entre Churriana de la Vega y Las Gabias, una zona de viviendas unifamiliares y chalets, con jardines y piscinas, y comienzan su vida. Los vecinos han destacado en los últimos días que eran unas personas normales, que de vez en cuando paseaban por la zona con su hijo, y que ella estaba a punto de dar a luz. De hecho la madre de ella, pocos días antes del suceso, había venido hasta Granada para comenzar los preparativos de cara al alumbramiento, pero se marchó de regreso a Jaén.

Las presuntas rencillas entre los hermanos de Torredelcampo se incrementaron con la muerte del padre y el reparto de la herencia. El hermano menor podría no estar de acuerdo con el reparto, así que los investigadores sospechan que pudo trazar el plan para presuntamente asesinarla, tanto a ella como a su sobrino, y así obtener el beneficio heredado.

Todo sucedió en las primeras horas del sábado 27 de mayo, cuando el detenido se subió a su coche, condujo desde Torredelcampo hasta Las Gabias, y presuntamente mató a su hermana. Unos hechos por los que ahora está investigado y se le acusa de tres delitos de asesinato.

Un plan que falló

El hermano habría aprovechado que su cuñado no iba a estar en casa. Podía saber que tenía que volar, y que no se encontraría con él a su llegada a Las Gabias. Se armó con un objeto contundente, una lanza artesanal de hierro en forma punzante, y supuestamente entró a la vivienda sin necesidad de forzar ninguna entrada. Las cámaras de seguridad y el sistema de alarma que había instalado en el chalet dieron aviso a la pareja de la fallecida, en Mallorca, de que se había producido una entrada en el chalet, y éste, tras intentar llamar a la fallecida y no conseguirlo, fue quien dio la voz de alarma.

No se encontraron signos de que ventanas o puertas estuvieran forzadas, por lo que la Policía Judicial y los investigadores de la Guardia Civil trabajan con la hipótesis de que el hombre tuviera llaves del domicilio.

Tanto a la mujer de 38 años, embarazada, como a su hijo menor, de 3 años, murieron a consecuencia de las heridas presuntamente provocadas por la barra de metal. Este objeto fue encontrado, según las investigaciones, a unos metros de la vivienda, en una zona descampada. También acabó con la vida del bebé a punto de nacer, pues la mujer estaba en un avanzado estado de gestación.

Posteriormente, el atacante habría intentado quemar los cuerpos y las pruebas que lo vincularan prendiendo fuego a un colchón, y regresó hasta la localidad jiennense de Torredelcampo sin saber si el fuego había eliminado las posibles pruebas. Algo que no ocurrió. A su llegada a la vivienda, los Bomberos de Granada se encontraron restos de humo, pero no había llama. El colchón no llegó a prender y el fuego provocado se quedó en un conato.

Tras dos días intentando pasar desapercibido, durante la madrugada del domingo 28 al lunes 29 se produjo su detención en la localidad jiennense. Durante ese lunes los agentes del Instituto Armado registraron su vivienda durante media hora, para posteriormente trasladar al arrestado hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Granada. El martes participó en una recreación de los hechos en la casa de Las Gabias, y este miércoles ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza.