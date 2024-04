Culebrón político en Maracena: la exconcejal de Urbanismo cambia de bando y se va del PP

Era concejal de Urbanismo de Maracena y "sin explicaciones", el alcalde la relevó de este área para dársela a otro edil. En ese momento "todo se empezó a torcer" hasta las consecuencias finales. La polémica en el Ayuntamiento de la localidad metropolitana no cesa y Soledad Carmona, hasta ahora concejal del PP en el gobierno municipal, ha anunciado su salida del equipo regidor de la ciudad para convertirse en concejal No Adscrita, manteniendo así su acta, y su renuncia a la militancia en el Partido Popular, al que estaba afiliada desde el año 2019. Los motivos casan a la perfección con los esgrimidos por la concejal de Maracena Conecta, Amabel Adarve, que es la que va a propiciar el próximo martes en un pleno la moción de censura que devolverá al PSOE a la Alcaldía de Maracena. En este punto, Carmona no ha anunciado el sentido de su voto "porque no es decisivo". Y todo, en mitad de la presentación de denuncias del actual equipo regidor de la localidad contra la gestión de los anteriores gobiernos desde los años 2007 a 2023.

El punto de inflexión para la decisión de Carmona de su salida del PP y del gobierno de Maracena está en la decisión del alcalde, Julio Pérez, de relevarla de la cartera de Urbanismo sin mediar explicación en el mes de diciembre. Según la versión de la concejal, relatada a este diario, Miguel Ángel Fernández, de Quiero Maracena, formación incluida en el equipos de gobierno, "solicitó quedarse con la concejalía de Urbanismo, y si no, rompía el pacto". "Me pasaron por encima. No me lo consultaron ni me lo preguntaron, ni tuve la oportunidad de hablar con el concejal. En cuanto quise hacerlo, el alcalde me dijo que yo no tenía nada que opinar, que él era el alcalde y él decidía", relata Carmona.

En ese momento, Carmona dejó una de las carteras más importantes como Urbanismo a estar en la concejalía de Agenda 2030, Subvenciones, Formación y Empleo, Medio Ambiente y Bienestar Animal. "El alcalde me dijo que yo decidía. Que podía no aceptarlo, pero que si no lo hacía, el equipo de gobierno se rompía, y entonces tuve que aceptarlo", insiste la concejal, que admitió la orden porque "confiaba en mi alcalde y le daba otra oportunidad".

Desde ese momento la relación "empezó a torcerse", aunque ya siendo ella concejal de Urbanismo "el diálogo con el alcalde era nulo. Me anulaba como persona siempre. No quería que me metiera en cosas importantes, me ocultaba información... He trabajado duro sin tener ningún tipo de consideración", sentencia.

En declaraciones a este periódico, Carmona explica que los últimos meses en el gobierno de Maracena, donde ostentaba la cartera de Urbanismo, "han sido muy duros" y ha atacado de forma personal al alcalde del PP, Julio Pérez, calificándolo como una persona "muy déspota", que "trata mal, habla mal, que su autoridad es lo primero". "He dado el paso porque no podía aguantar más la situación que estaba tolerando", explica la concejal ahora No Adscrita, a lo que añade que cuando aceptó ir en lista conocía a Pérez, "pero su cargo de alcalde le aumentó el poder y ya no había quien lo parara".

Con respecto a las denuncias del aún equipo de gobierno actual ante la Guardia Civil por presuntos delitos de prevaricación y malversación entre los años 2007 y 2023 efectuadas desde principios de esta semana, y en las que ya no estaba Carmona personada dentro del equipo de gestión, esta cree que llegan "tarde". "Hemos tenido diez meses para sacar cosas y no se ha sacado nada. Se prometía mucho y no se hizo nada, y ese es también mi enfado con mi grupo". Al mismo tiempo "no" cree que "tengan mucho".

Y en relación a si ha tenido contactos con el PSOE, Carmona dice que "no he tenido comunicación, más que la justa y necesaria", y que "no he hablado de otros temas de política ni de cómo lo hacía". En este punto, el pasado lunes, en declaraciones a este periódico, el concejal socialista y en su momento, también titular de Urbanismo, Antonio García Leiva valoraba la gestión de Carmona como "bastante buena" y que estaba "haciendo un gran trabajo".

En la nota de prensa remitida a los medios, Carmona esgrime que los diez meses en el gobierno coaligado de Maracena "han sido un completo caos, sin dirección, solo improvisaciones y medias verdades, que han acabado por destruir cualquier mínimo atisbo de proyecto para nuestra ciudad; y especialmente duras han sido las formas y comportamiento de Julio Pérez, que son nefastas para conducir ningún equipo de trabajo". De hecho, la exedil de Urbanismo esgrime "conflictos permanentes" por el "desastroso rumbo que el alcalde". Así, la corporativa menciona en su escrito los "problemas por suprimir criterios contra la violencia de género, con la privatización de las auxiliares de ayuda a domicilio, con la policía", además de la "pérdida de subvenciones importantes", motivos que "coinciden con los argumentados por la portavoz de Maracena Conecta, Amabel Adarve".

Carmona afirma no sentirse representada por Julio Pérez, Que "gobierna con soberbia y desprecio", y que ella "no entiende la mentira como forma de hacer política, cosa que hace de forma sistemática Julio Manuel Pérez". Además, revela que "ha tenido muchas veces que sufrir situaciones "que no le gustaría que las vivieran otras mujeres, tanto de desprecio como de malas formas", pero sin especificar cuáles.