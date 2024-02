Detienen a un ladrón por perder su teléfono móvil en una de las casas que asaltó en Churriana de la Vega

Un hombre de 57 años de edad ha sido detenido e investigado por la Guardia Civil de Granada como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en las cosas perpetrados en sendas casas de campo del término municipal de Churriana de la Vega, en el Área Metropolitana granadina. En la investigación fue clave que el arrestado perdió su teléfono móvil en uno de los asaltos.

Los dos robos se produjeron el pasado mes de diciembre. En el primero, el investigado presuntamente saltó la valla perimetral del cortijo, rompió con una piedra la cámara de seguridad que la víctima tenía en el exterior de la vivienda y forzó una de las ventanas para acceder al interior. Una vez dentro rompió la otra cámara de seguridad y se apoderó de un ordenador portátil, de una mochila, de un reloj y del clorador salino de la piscina.

El segundo robo fue perpetrado minutos después en la vivienda vecina. El investigado volvió a saltar la alambrada perimetral y se apoderó de dos bicicletas de montaña.

Tras las denuncias de ambos robos, los agentes del Área de Investigación del puesto de la Guardia Civil de Armilla se encargaron de realizar una inspección ocular en sendos cortijos. Visionaron las imágenes de las cámaras de seguridad antes de que las rompiera y dejaran de grabar; pero en ellas los agentes sólo llegaron a ver a un individuo encapuchado al que no se le veía la cara.

No obstante, durante la inspección, los investigadores encontraron un teléfono móvil tirado en el suelo y la víctima no pudo identificarlo porque no era de nadie de su familia. Los agentes se pusieron en contacto con la compañía telefónica y averiguaron quién era el titular de dicho teléfono, lo que unido al resto de indicios obtenidos en la investigación ha determinado la presunta autoría del hombre ahora investigado.