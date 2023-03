La alcaldesa de Maracena se queda en el cargo y avala los años de gestión de Noel López

En Maracena no se habla de otra cosa. La conmoción en el pueblo por el secuestro de la concejal Vanessa Romero por parte de la ya expareja de la alcaldesa, Berta Linares, es latente nada más pasear por sus calles y escuchar las conversaciones de los vecinos. Y ayer miércoles más todavía. El Ayuntamiento de Maracena celebraba un pleno extraordinario para hablar de los trágicos hechos del 21 de febrero, cuando la entonces pareja de la alcaldesa secuestró a la concejal de su equipo de gobierno, que finalmente consiguió escapar. Y la derivada que ha tenido el propio hecho al hablarse de una supuesta corrupción urbanística que la concejal podría destapar y que pudiera haber sido clave en la motivación del secuestro a tenor de las palabras que le decía el secuestrador a la víctima.

Ante todo esto, Maracena está estos días en el centro político y mediático del país. El pleno extraordinario fue seguido por decenas de medios de comunicación a nivel local, regional y nacional, se retransmitió en directo y se abrió al público. Si un pleno habitual en Maracena no suele despertar interés, este ha dejado pequeña la sala en la que se celebrara entre la prensa y los vecinos, un centenar, que incluso seguían de pie la sesión. Entre ellos, muchos para dar su apoyo expreso a la alcaldesa y otros para ver el "circo" mediático o para intentar obtener alguna explicación de primera mano de la supuesta corrupción que afectaría al municipio y que ha sido parte principal del pleno tanto en las preguntas de la oposición como en la defensa del equipo de gobierno.

Entre los asistentes, Carmen Sánchez, con su hija, que acuden a este pleno "por lo que es" y para enterarse de las explicaciones directas de los políticos sobre lo sucedido; o Mati Alcántara, que acude en expreso "apoyo a Berta" porque "políticamente no todo vale. Que hable la justicia y ya se verá", dice. O Juan Durán, sorprendido por todo lo que ha pasado, que conoce a las dos ediles y que pide que se esclarezcan los hechos". También Gregorio Matas, que no cree que haya corrupción aunque no pone la mano en el fuego por nadie. U otros vecinos que prefieren no identificarse y que calificaban el pleno de "circo mediático" y de que "no van a dar explicaciones" al no aceptar preguntas de los asistentes.

Berta, muy delgada, seria, al borde del llanto, llegó al salón puntual y recibió el aplauso de la mayoría del público asistente en lo que parecía un pleno de confianza a la alcaldesa. Un tono que luego se torció más por parte de la oposición, con preguntas insistentes sobre detalles del secuestro que en momento transformaron el salón en una sala de juicios pese a que el caso está en secreto de sumario durante un mes.

La gran ausente del pleno fue la propia Vanessa Romero, que no está todavía recuperada y sobre la que su marido, que sí apareció después entre el público, dice que está en tratamiento y sin fuerzas para salir a la calle. Él sí quiso estar para escuchar lo que se decía y las explicaciones políticas aunque se salió antes de que terminara porque no le gustaba el tono que estaba tomando el relato de su propio partido, 'equiparando' a las víctimas, a su mujer y a la alcaldesa, que dijo estar pasando "los peores días" de su vida, algo que solo equiparaba a la pérdida de su padre.

La alcaldesa solo habló al inicio del pleno y al cierre, por lo que no respondió a las preguntas de la oposición, encargándose de esto el viceportavoz de su partido. Sólo ella respondió con gestos o de modo escueto a algunas preguntas al principio pero luego dejó de hacerlo. Berta volvió a condenar el secuestro de su compañera, a la que ha mandado todo su apoyo y deseo de recuperación y mostró su disposición personal y la del Ayuntamiento a colaborar con la Justicia con la entrega de expedientes desde 2007 con la mayor "transparencia" y una auditoría para "tranquilidad" de los vecinos de Maracena al desvelarse una supuesta corrupción en el Ayuntamiento entre las posibles motivaciones del secuestro de la concejal por su expareja. Y fue rotunda: "Ningún acto violento tiene justificación", asegurando también, en alusión a su ya expareja desde el momento de conocerse los hechos, que "no cabe perdón". Sobre Vanessa, dijo: "Ella es mi máxima prioridad, su recuperación, su tranquilidad y su vuelta al trabajo", aseguró, pidiendo que no se politizaran los hechos e incidiendo en su colaboración con la Justicia para esclarecer un hecho "terrible a nivel personal y en el Ayuntamiento", sobre el que se mostró contundente en una "gestión intachable" estos 16 años, asegurando que todos los expedientes han seguido sus trámites oportunos de aprobación y vistos buenos: "Nuestro deber ante sospechas de anomalías es ponerlo en conocimiento de la justicia y no lanzar falsas acusaciones", ha defendido respecto a las acusaciones de posible corrupción.

"Ni la cercanía a un periodo electoral ni la elaboración de candidaturas ni esta tragedia es excusa para poner al Ayuntamiento en cuestión, no lo vamos a consentir", ha dicho tajante, para también decir que lo más importante son las personas y "repudiar" lo sucedido a su compañera.

Preguntas de la oposición

Tras la intervención de la alcaldesa se sucedieron las preguntas de la oposición, en dos turnos y sin réplica de la alcaldesa sino del portavoz del equipo de Gobierno, que ha derivado el asunto a atacar a la oposición por su no asistencia a plenos o por lanzar acusaciones de corrupción sin pruebas.

Entre los concejales, la propia tía de Vanessa y concejal no adscrita, que ha pedido la dimisión inmediata de la alcaldesa mientras se esclarecen los hechos. Una petición de dimisión que han realizado también el resto de grupos políticos, menos el PP que no lo ha hecho expresamente y lo ha dejado en consideración de Linares con un "yo sé lo que haría".

Entre las intervenciones de los concejales de Vox, Unidas Podemos, PP, Cs y el PSLF, preguntas directas a la alcaldesa sobre su relación sentimental, sobre cuándo habló con su pareja la última vez, sobre qué sabía como posible motivación del secuestro o si lo vio el día de los hechos. Preguntas a modo tribunal que no han sido contestadas ya que la alcaldesa ha asegurado que el primer día ya dio explicaciones ante la Guardia Civil y que no va a comentar nada más por el secreto de sumario.

El empadronamiento "ilegal" del secuestrador

Y se han deslizado otras muchas cosas en el pleno, como que el secuestrador estaba empadronado en el municipio desde hace un mes en casa de la alcaldesa, pese a reconocer que no vivían juntos, algo que ha corroborado en el pleno la regidora, lo que ha generado la crítica de la oposición, que ha pedido que se revierta esa situación al ser "ilegal". Vox ha dicho que hay informes negativos sobre la gestión municipal, PSLF ha pedido una una auditoría de carácter general para esclarecer los hechos y ha dicho que el equipo de gobierno está "roto" y desde Cs lamentaron la imagen que se está dando de Maracena al resto de España por unos hechos delictivos y lamentó que "la lucha de poder en la política, que suele ser habitual, no está beneficiando a los vecinos y desgraciadamente han acabado en tragedia".

"¿Qué hechos presenció la expareja o qué conversaciones presenció que le llevaran a cometer el delito? ¿Qué expedientes tan sensibles tenía la concejala y dieron lugar a que el secuestrador pretendiera callarla? ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que habló con su pareja? ¿Se vieron ese día? ¿Quién es el dueño del local que tenía alquilado en Armilla y donde la retuvo?, fueron algunas preguntas directas sobre el suceso que quedaron sin respuesta. Y sobre la posible corrupción, salió incluso en el interrogatorio de la oposición el nombre de Noel López, anterior alcalde de Maracena, se habló de expedientes antiguos y hasta se lanzaron acusaciones de "cambalaches de plazas entre el Ayuntamiento de Maracena y el de Armilla".

El viceportavoz del PSOE, Antonio García Leiva, ha sido el encargado de contestar a la oposición sin respuestas directas a lo preguntado y desviando todo a lo político, criticando la labor de la oposición, su "oportunismo" y defendiendo los 16 años de gestión socialista, y mandó un mensaje a su compañera para que "pueda superar este golpe" con un poco acertado "todos los golpes de una manera u otra se pueden superar" y pidiendo a la alcaldesa que siga su trabajo "y no le dé vueltas a la cabeza". "Nos vemos en una situación grotesca", dijo, apelando al secreto de sumario.

Sobre la supuesta corrupción: "La pura verdad es que no había nada"

Sobre la supuesta corrupción, el viceportavoz del gobierno de Maracena dijo que "la pura verdad es que no había nada. Todos los expedientes son fiscalizados, con informes de Secretaría General, con los informes técnicos de cada área. No hay ni un solo informe en contra ni desfavorable en 16 años pero ustedes hablan de investigación", asegura.

La oposición siguió lanzando preguntas y se sacaron a la palestra por parte de Vox incluso el actual caso del Tito Berni o las tarjetas de la Faffe. "Víctimas hay una, que es Vanessa Romero, ustedes son responsables y en primer término la alcaldesa, que representa a su grupo. A ella le dolerá pero no es víctima, es responsable", aseguró la edil de Vox, que dijo que hay muchas condenas judiciales con informes favorables, por lo que tenerlos no es salvoconducto.

Cs pidió también que no se equipare a las dos víctimas ya que aunque la alcaldesa haya sufrido ese golpe, no es comparable con lo sufrido por Vanessa, "que han estado a punto de asesinar. No sigamos con eso porque hacemos más daño a ella y su familia". "Ojalá ningún miembro de este ayuntamiento tenga ninguna responsabilidad penal en los hechos y no aparezca ningún escándalo de corrupción, eso será buena noticia para Maracena, pero vamos a ser coherentes. Todos los escándalos de corrupción que suelen aparecer siempre son por fuego amigo, personas de dentro que se sentían mal tratadas, son las que afloran estos escándalos", dijo el concejal de Cs.

El PP, que dice que el detenido tenía una empresa con razón social en el municipio y hacía trabajos para el Ayuntamiento, ha dicho también echar de menos "un manifiesto en el Ayuntamiento, un minuto de silencio en el Ayuntamiento porque es algo muy fuerte", y pidió también información sobre los expedientes por los que ha preguntado la Guardia Civil, que al parecer no ha reclamado nada en concreto por la respuesta de la alcaldesa.

Para finalizar, la alcaldesa reiteró su deseo de recuperación a su compañera "cuanto antes". "Va a superar este golpe, lo más importante es ella, es lo primero, los demás formamos parte del segundo plano", dijo, para después pedir a su equipo y a la oposición "que se dediquen a trabajar por Maracena, es nuestro deber y obligación. Maracena no debe estar en esto, en esto debe estar la justicia", dijo. Al final, aplausos de apoyo y abrazos de asistentes para una alcaldesa que se retiró sin hacer más declaraciones y escoltada por su equipo.