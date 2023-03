El marido de la concejal secuestrada en Maracena: "Ella temía represalias"

El pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Maracena no ha servido de mucho en lo político ni para esclarecer los hechos, ni los ocurridos del secuestro en sí ni los denunciados de supuesta corrupción. Entre el público, además de decenas de vecinos de Maracena que querían escuchar de primera mano el relato político, el protagonista ha sido el marido de Vanessa Romero, Luis Sánchez, que llegaba ya empezado el Pleno y que ha tomado asiento en las sillas reservadas para la prensa para tener 'de frente' a la alcaldesa, Berta Linares.

Y antes de terminar el pleno se ha ido, descontento con el cariz que tomaba el discurso del propio grupo socialista de 'equiparar' a las dos víctimas, a Vanessa y a Berta. "La víctima es mi mujer, y la que estaba en el maletero del coche y la iban a matar era mi mujer, y la que vino el secuestrador a comprar un cuchillo para comprar carne, esa era mi mujer", ha dicho ya fuera del salón donde se desarrollaba el pleno, donde ha pedido que "el que está en la cárcel pague muchos años y si hay alguien más implicado, también". De hecho, ha dicho que no ha hablado con la alcaldesa, Berta Linares, ni con su entorno ni quiere hablar "con nadie hasta que no sepamos todo cómo ha sido y si hay alguien más implicado".

Luis ha dicho que Vanessa "está muy mal, muy afectada, en tratamiento psicológico y sin poder salir a la calle" y ha respondido a la prensa en un relato improvisado de los hechos en el que ha confirmado que su mujer "temía represalias" sobre "que le pudiera pasar algo". "Ella no sabía si decir algo de papeles o irregularidades porque temía algo. A mí no me decía nada", dice, para luego asegurar: "Mira lo que le ha pasado".

El marido ha confirmado lo que se sabe ya del secuestro y de la supuesta trama de corrupción que podría querer destapar Vanessa, y que hubiera sido motivación del secuestro, ha dicho que no sabe nada, solo que el secuestrador, expareja de la alcaldesa, durante el trayecto en coche en el que llevaba a Vanessa retenida "nombraba a dos personas, a su pareja y a otra persona más, y que hizo dos llamadas", desconociendo si habló con una mujer en una de esas llamadas.

"Ella no escuchó nada. Ella dice que cuando estaba encerrada le gritó que se callara porque estaba pataleando y le dijo que se callara que tenía que hacer dos llamadas y lo sintió murmurar", describe el marido de la edil, que asegura que en el forcejeo en la cochera, con una barra de hierro, "le dijo o te metes en el maletero o te reviento la cabeza". También, sobre la posible vinculación de una segunda persona, ha dicho que en el secuestro solo estaba la expareja de la alcaldesa pero que se está investigando otra participación por las llamadas que hizo o incluso una posible reunión con otra tercera persona.

Ella "demostrará" su verdad

Sobre la posible denuncia de irregularidades por parte de Vanessa, dice no saberlo y sólo añade: "Ella temía represalias". Y dice que los papeles en el coche eran de su trabajo, aunque sin aclarar de qué o para qué. "Que sabía cosas, puede ser, porque lleva cuatro años", dice, garantizando que "ella demostrará" su verdad.

Los grupos de la oposición han pedido en el pleno extraordinario la dimisión de la alcaldesa, petición que Luis no responde porque no le toca valorarlo: "Ella decidirá".

También ha relatado que el secuestrador llevó a Vanessa al pantano tras retenerla y fue cuando le ató con bridas manos y pies, la amordazó, la intentó meter en el maletero, no pudo y la metió en la parte de atrás. Estaba todo preparado", dice, sin dar más detalles por indicación de la Guardia Civil.

Insistiendo sobe la corrupción y si el gobierno actual trata de encubrirla, dice que "si tratan de encubrir algo es porque hay algo", incidiendo en que no se llevaban bien y que es mentira que todo esto ha sido "por sacarla de las listas".