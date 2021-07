La Zubia cambia de color político: el PSOE arrebata la Alcaldía al PP tras salir adelante la moción de censura

El Ayuntamiento de La Zubia ha cambiado este jueves de un gobierno del PP a uno socialista al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, que ha sumado los votos de Ganar en Común, anterior socio de los populares, y del representante de IU. La socialista Purificación López se ha convertido este jueves en la nueva alcaldesa de La Zubia, municipio del área metropolitana de Granada de cerca de 19.000 habitantes en el que ha prosperado la moción de censura presentada contra la regidora del PP, Inmaculada Hernández.

El PSOE, que fue la lista más votada en las últimas elecciones municipales, toma el bastón de mando al sumar el voto de sus cinco concejales a los tres de Ganar en Común La Zubia, anteriores socios de gobierno del PP, y al representante de IU. En el pleno extraordinario, que se ha celebrado con un aforo reducido, el concejal de Cs se ha abstenido y han votado en contra los cinco representantes de PP, el de Vox y el concejal de Avanzamos.

La nueva alcaldesa ha destacado que trabajará con dedicación absoluta por el interés de sus vecinos, sin distinciones ideológicas, desde la equidad y la igualdad, y con la meta de garantizar el bienestar de todos. Se ha comprometido además a mantener un gobierno cercano y abierto a todos regido por al responsabilidad y la transparencia.

Tras el pleno, el secretario de Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, ha destacado que López revertirá la "parálisis" que sufría el municipio y ha valorado la mano tendida de la nueva alcaldesa al resto de fuerzas políticas.

El secretario general del PSOE y presidente de la Diputación, José Entrena, ha trasladado a través de Twitter su enhorabuena a la nueva regidora: "Mucha suerte y mucho acierto. El trabajo, sin duda, lo pones tú", ha indicado.

La alcaldesa saliente, Inmaculada Hernández, ha lamentado que quien pierda sea La Zubia y sus proyectos por parar un gobierno que funcionaba "a la perfección", simplemente por "egos personales".

"Estoy muy satisfecha por los cientos y cientos de mensajes de apoyos recibidos por los vecinos que no entienden y no comparten esta moción de censura injusta. Me voy con la cabeza muy alta y con la satisfacción del deber cumplido", ha asegurado en declaraciones facilitas a los medios.