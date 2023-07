El circuito deportivo alrededor de la Base Aérea de Armilla, pendiente de la autorización de Defensa y CHG

La Diputación de Granada ha prometido "cerrar el círculo". El vial ciclo peatonal que se levanta alrededor de la Base Aérea de Armilla es el nuevo objetivo de la institución provincial, y ha anunciado este martes que su intención es completar el anillo y dotar a todo el recorrido, de más de 8,5 kilómetros de extensión, de una zona para bicicletas, otra para el paseo y el atletismo, así como de fuentes, zonas de calistenia, gimnasios e incluso zonas de merendero.

Aunque para ello aún faltan varios puntos que solventar. Los primeros, las autorizaciones tanto del Ministerio de Defensa como de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para construir la zona peatonal, que iría paralela a la valla del aeródromo y al margen del río Dílar.

Es por ello que, hasta que estas autorizaciones no estén tramitadas y aprobadas, la institución provincial no iniciará ninguna intervención. La zona del circuito de bicicletas, al ir por los márgenes de la carretera provincial GR-3303, no está protegido por Defensa o la CHG, pero no se avanzará hasta que todas las autorizaciones estén listas.

El otro punto importante es la financiación. Por el momento la obra no tiene consignación presupuestaria, aunque se estima que el presupuesto base de licitación sería de unos 652.000 euros, y se espera que estos se puedan pagar con ayudas europeas. El presidente, Francis Rodríguez, ha asegurado que si las autorizaciones llegan en los próximos meses, se reservará una partida del nuevo presupuesto de la Diputación para ello.

En la actualidad, la intervención ya ejecutada une Alhendín, Ogíjares, Armilla, Churriana de la Vega y Las Gabias en forma de L. Aún no está completo todo el recorrido, pues falta esa intervención en el margen del río Dílar para unir los casi nueve kilómetros del total, y que quienes hagan deporte por la zona puedan, como se dice en estas localidades, "darle la vuelta a la base" sin peligro.

Sólo unos pocos valientes se atreven a hacerlo ahora. Caminar o montar en bicicleta por la zona, sin pavimentar ni arreglar, sin sombras, con socabones e incluso con taludes hacia el curso del río es más un deporte de riesgo que un paseo amable.

Con la intervención, la Diputación de Granada hará una zona de paseo y atletismo y otra de ciclismo, se renaturalizará el curso del río, se habilitarán áreas de calistenia y de gimnasia para la tercera edad, se hará una señalización con información e historia de la centenaria Base Aérea de Armilla, e incluso zonas de descanso y merendero con fuentes para quienes quieran acudir a pasar un rato en naturaleza.

Además, la zona ciclista se convertirá en un circuito, con la colaboración de la Federación Andaluza de Ciclismo, para que quienes quieran practicar este deporte lo puedan hacer en un entorno seguro, llano y al alcance de todas las edades.

Farolas para todo el entorno

Además de finalizar la zona que falta, la construcción llevará aparejada una segunda fase: poner iluminación a todo el anillo de la base aérea. Actualmente no existen zonas con punto de luz, y las personas que quieren hacer deporte de noche deben hacerlo en oscuridad, solo con las referencias de las farolas de calles anexas, y poniendo en riesgo su seguridad.

La Diputación se ha comprometido a poner iluminación, focos y farolas a todo el anillo, de tal forma que quienes no pueden hacer deporte en las horas de sol puedan practicarlo de noche, sobre todo en otoño-invierno, momento en el que cae la noche antes. Esto era una demanda de muchos de los usuarios, para poder circular seguros y disponer de más tiempo para hacerlo.

"Nuestra intención es cumplir un sueño, pues nunca hemos tenido una mano tendida para acabar con el cierre de este anillo. Será nuestra principal apuesta y cumplir una realidad que se nos lleva demandando desde hace 20 años. Estos pueblos abarcan casi 100.000 habitantes, que una vez que estén terminados podrán usar la zona para disfrutar y descansar. Y estoy seguro de que este circuito se convertirá en referencia en la provincia", ha destacado el presidente provincial.

En la presentación del proyecto han estado presentes los alcaldes de Churriana de la Vega, Ogíjares, Las Gabias y el primer teniente de alcalde de Alhendín. Faltaba representación de Armilla, pero el Pleno municipal impedía su presencia. Según la diputación, se trata de uno de los Proyectos Estratégicos que permitirá aumentar la riqueza y el atractivo de la zona, apostando por el deporte, por hábitos biosaludables, y por la generación de nuevos espacios de ocio verdes en la provincia.

“Hoy presentamos uno de los proyectos por el que apostamos y lo hacemos cumpliendo para que los vecinos de estos cinco municipios y de toda la provincia cuenten con un nuevo espacio de ocio saludable. Nuestro objetivo no va a ser otro que dinamizar el territorio en nuestra apuesta por una Granada viva”, ha finalizado Rodríguez.