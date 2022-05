Las dificultades de la sanidad pública en Granada: clamor por el déficit de personal sanitario en Santa Fe

La candidata número 2 del PSOE por Granada a las elecciones andaluzas del 19-J, Olga Manzano, ha denunciado hoy el “malestar” de la ciudadanía y del personal sanitario del centro de salud de Santa Fe y la red de consultorios que dependen del mismo por el “déficit estructural de plantilla” que existe en el citado centro, por lo que ha exigido a Moreno Bonilla una solución “inmediata a una situación que no es nueva”.

Se trata de un centro que padece “falta de personal” y que presta cobertura a una población de entre 30.000 y 50.000 personas de un total de catorce municipios y anejos entre los que se encuentran localidades como Santa Fe, Láchar, Cijuela, Chauchina y Fuente Vaqueros.

Manzano ha explicado que “de 19 profesionales médicos que debería tener esta zona sanitaria básica, tan solo hay trece. Seis médicos y médicas que ahora mismo no están prestando su servicio a la ciudadanía y por eso tienen el malestar que denunciamos”.

A eso hay que sumar que “no hay personal para cubrir a las y los profesionales salientes de guardia y no se cubren bajas por enfermedad o vacaciones. Moreno Bonilla es el responsable de esta situación, que ha decidido no cubrir los puestos estructurales de este centro de salud y de los distintos consultorios, lo que hace que la situación aquí sea insostenible al igual que ocurre en otros centros sanitarios de esta tierra”.

Junto a alcaldes y alcaldesas y otros representantes socialistas de los citados municipios que se han dado cita en la puerta del centro de salud de Santa Fe, Manzano ha incidido en que el personal sanitario de este centro “padece una sobrecarga de trabajo que hace que estén saturados, cansados y sobrepasados mientras que la ciudadanía está recibiendo una deficiente atención sanitaria provocada por los largos tiempos de espera”. La socialista ha señalado que esta realidad es el resultado del “desmantelamiento de la sanidad pública que Moreno Bonilla y el PP han llevado a cabo en estos tres años y medio”.

El Gobierno de Moreno Bonilla está “debilitando el sistema sanitario público y la atención que se presta para desviar todos los recursos a la sanidad privada”, ha señalado la socialista, que ha pedido al presidente de la Junta que “si de verdad reconoce el trabajo y esfuerzo que han realizado las y los distintos profesionales del ámbito sanitario a lo largo de la pandemia lo mejor que puede hacer por ellos es contratar a todo el personal que está dentro de la plantilla estructural de los distintos centros de Atención Primaria”.

Según ha indicado, el PSOE está dispuesto a “revertir” esta situación con medidas como un plan de choque para la Atención Primaria, más recursos para la contratación de las y los profesionales que han trabajado durante la pandemia, que las y los usuarios sean atendidos en Atención Primaria en un plazo máximo de 48 horas y blindar un 7% del PIB andaluz para invertir en sanidad.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Santa Fe, Patricia Carrasco, ha lamentado la situación de “dejadez y abandono” en la que se encuentra el centro de salud santaferino, al tiempo que ha criticado que Moreno Bonilla “no tienda la mano para resolver esta situación”.

“Es necesario que se pongan medidas sobre la mesa para que nuestra sanidad pública, gratuita, universal y de calidad sea un pilar básico del Estado del Bienestar y sea el objetivo primordial del Gobierno andaluz de las derechas que lo único que ha hecho es destruir la sanidad pública en nuestra tierra”, ha indicado.