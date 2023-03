El tercer puesto de la lista socialista y un posible empadronamiento ilegal, derivadas políticas del secuestro de Maracena

El Partido Popular en Granada ha pedido este viernes al PSOE y al secretario general de la formación en la provincia, José Entrena, que dé explicaciones "de manera inmediata" ante una supuesta propuesta de los socialistas realizada a la concejal de Maracena secuestrada, Vanessa Romero, para realizar una "reconciliación pública" con la actual alcaldesa, Berta Linares, a cambio de acudir en el tercer puesto de la lista electoral socialista en la localidad de cara a las próximas municipales del 28-M.

Según ha informado la portavoz del Partido Popular en la Diputación de Granada, Carmen Lidia Reyes, habría sido el vicepresidente de la Diputación granadina y concejal del ayuntamiento de Maracena, el socialista Antonio García Leiva, quien dio orden a un trabajador del Consistorio para ofrecer a la concejal secuestrada el tercer puesto de la lista electoral del PSOE en la localidad de cara a las elecciones municipales "si esta se ofrecía a una reconciliación pública con la actual alcaldesa". Cabe recordar que fue la pareja de Linares quien está en prisión preventiva por el secuestro de Romero el pasado 21 de febrero.

En caso de ser cierto, la popular ha pedido que de manera inminente el PSOE cese y aparte de sus responsabilidades públicas a Antonio García Leiva, ante lo que califica como "un chantaje lamentable que se habría producido 24 horas después del secuestro de la concejal Vanesa Romero".

Además, Reyes ha lamentado el "goteo de informaciones diarias" que, bajo su juicio, "acrecentan las dudas sobre el relato sostenido hasta ahora por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maracena y su alcaldesa Berta Linares", a la par que ha denunciado el "silencio de la dirección provincial socialista y la incredulidad de la opinión pública y de los vecinos de Maracena".

Padrón de la pareja de la alcaldesa

Por su parte, el portavoz popular en la localidad del Área Metropolitana de Granada, Julio Pérez, ha registrado una solicitud en la que pide a la Secretaria General del Consistorio que traslade al PP el histórico del padrón municipal donde aparezca censada la alcaldesa Berta Linares, así como el histórico del padrón del mismo domicilio.

Esta petición se realiza debido a que la regidora aseguró que su pareja, en prisión preventiva por los hechos, no residía en Maracena, mientras que durante el Pleno extraordinario celebrado el pasado miércoles confirmó que, pese a no vivir en su domicilio, el hombre estaba empadronado en el mismo.

"Junto a esta petición, se ha registrado una solicitud para que se dé información sobre si ha existido relación comercial entre la empresa de la pareja de la alcaldesa socialista y el ayuntamiento de Maracena en los últimos años, así como que se detallen las facturas que obran en el Consistorio en relación a la compra de globos y artículos de fiesta desde el año 2015", ha asegurado Pérez.

Tanto Reyes como Pérez han reiterado su apoyo a Romero, a la que también le han deseado una pronta recuperación.

García Leiva acusa al PP de "enfangar la situación"

Por su parte, el concejal y vicepresidente de la Diputación granadina, Antonio García Leiva, ha asegurado a Granada Hoy que él no habría hecho tal propuesta a Romero ni a ningún trabajador del Consistorio, y acusa al PP de "enfangar" con sus declaraciones una situación ya de por sí difícil para dos compañeras y para Maracena.

"Esto es la máxima incongruencia posible. Yo salí a decir que Vanessa no iría en las listas, a explicar el por qué, y de repente el PP dice esto. A eso se le llama enfangarlo todo. Si desde el primer día su familia ha dicho que ella no iría en las próximas listas, si nosotros sabemos que dentro de lo político no había buena relación, ¿en qué momento puede ser lógico ofrecerle ir en las listas?", se ha preguntado el concejal socialista.

García Leiva ha acusado directamente a Carmen Lidia Reyes de "prestarse a todos estos desmanes" del PP porque la formación a nivel provincial "está apretando para hacer el máximo daño posible, lo que indica la bajeza y la ruina moral que está imperando en este caso. Cuando lo que tenemos es un problema que afecta a dos personas".

"El PP ya no habla de corrupción en Maracena, ya no habla de papeles, ya nadie dice nada de esto porque saben que no hay, pues van a lo político, a ver que sacan, y a decir una mentira muy gorda para hacernos daño", ha asegurado, a la vez que ha comentado que el Pleno extraordinario de este miércoles fue "estrambótico" por parte de la oposición. "Nadie fue capaz de sacar nada de corrupción en Maracena".

Preguntado por como está viviendo el equipo de Gobierno de la localidad metropolitana granadina la situación, el concejal ha asegurado que tanto él como el resto de sus compañeros están "atormentados" por "el daño que están sufriendo nuestras dos compañeras. Una con el episodio espantoso de verse secuestrada y la otra porque se ha dado cuenta de que la persona con la que iba a vivir ha sido capaz de hacer eso".

La pareja de Vanessa Romero, Luís Sánchez, aseguraba este miércoles que la concejal "está muy mal, muy afectada, en tratamiento psicológico y sin poder salir a la calle" y respondía a la prensa en un relato improvisado que su mujer "temía represalias" sobre "que le pudiera pasar algo". "Ella no sabía si decir algo de papeles o irregularidades porque temía algo. A mí no me decía nada", dijo, para luego asegurar: "Mira lo que le ha pasado".

El hombre realizó estas declaraciones al finalizar el pleno extraordinario que el Ayuntamiento de Maracena realizó este miércoles, al que no asistió Romero, y que tenía intención de esclarecer los hechos acontecidos el pasado 21 de febrero, pero que no sirvió en lo político ni para esclarecer los hechos, ni los ocurridos del secuestro en sí ni los denunciados de supuesta corrupción.