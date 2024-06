Las mejores notas de Selectividad en Granada, tres estudiantes logran un rotundo 14

Tres catorces. Tres alumnos del Granada College, IES Padre Manjón y Salesianos han coronado el curso académico con la mejor nota posible en Selectividad. Se trata de Marta Giménez-Padilla García, Miguel Crespo Orti y Mónica Ramírez Ariza. Tres alumnos excepcionales que el próximo año comenzarán su andadura universitaria con la satisfacción de haber cerrado Bachillerato por todo lo alto.

Marta, a Medicina

Marta quiere estudiar Medicina. Con el 14 en el bolsillo tiene plaza asegurada en la Universidad de Granada. O donde quiera. Su objetivo era ese y lo ha conseguido. Asegura que elige esta carrera desde la vocación "al 100%" y el conocimiento de que el esfuerzo será mayúsculo. En su familia tiene varios ejemplos. Su madre, Mari Cruz, es enfermera, al igual que una tía. Otros dos tíos son médicos.

"Mis padres me han facilitado todo", agradece Marta. Mari Cruz y Carlos han estado al lado de su hija en todo momento para auparla en este complicado curso. Otro personaje que también ha estado ahí ha sido Muffin, el perro de esta brillante alumna, que también recuerda el apoyo que ha sido en sus estudios su amiga Clara -"me ha ayudado en todo"- y el profesorado del Granada College.

Marta tuvo que comprobar su nota varias veces para creerse lo del 14. Salió contenta de los exámenes pero no esperaba llegar a la calificación más alta posible. "De Selectividad salí contenta. Me sorprendió, era bastante fácil", recuerda sobre las pruebas al tiempo que destaca la preparación recibida.

A lo largo del curso Marta no ha querido descuidar sus aficiones y, pese a las sesiones de estudio delante de los apuntes, ha mantenido la rutina deportiva, con trabajo en el gimnasio y una hora a la semana de pádel. Apunta que durante los días lectivos no podría dedicar muchas horas al temario, pero el secreto ha estado en la constancia y en echarle todos los días un buen rato a los libros. Los fines de semana el horario de estudio se extendía unas seis horas y en época de exámenes Marta echaba el resto.

Miguel va a por el doble grado

Miguel, alumno del IES Padre Majón, supo de su prodigiosa nota de Selectividad de una forma muy curiosa. Con su "mejor amiga de la vida", Isa, se dijeron uno las notas del otro. Los dos, Isa y Miguel, quieren hacer el doble grado de Informática y Matemáticas, uno de los que más nota exige en la UGR.

Desde Conil, Miguel recuerda que el pasado curso estuvo gracias a una beca de la Fundación Amancio Ortega en Nueva Jersey. Aquella experiencia le marcó y para bien. Este curso comenzó sus estudios en el Padre Manjón, un centro al que agradece su buen hacer. Destaca sobre todo a dos de sus docentes, José Antonio Navarro, que imparte Física, y Raquel Valero, tutora y profesora de Inglés.

Llegó a Selectividad con los deberes hechos, con horas de estudio a sus espaldas y otra asignatura, ésta fuera del currículo, que también mimó durante estos meses: "llevarte muy bien con la gente en clase". "Claro que tienes que estudiar, pero hay que tener un equilibrio. La vida social me parece clave, muy importante", asevera el joven.

Afrontó Selectividad con aplomo y con la misma tranquilidad ha esperado conocer su nota, un 14 extraordinario que le abre las puertas de la titulación que quiere hacer y que justo este año ha finalizado su hermano, Luis. Gracias a él sabe que le esperan años complejos, pero Miguel reconoce que ·tengo ganas de vivir la vida universitaria".

Detrás de su extraordinaria puntuación hay mucho trabajo y el apoyo incondicional de sus padres, Pilar y Luis. "Me han ayudado muchísimo". Y claro, su amiga Isa, que muy posiblemente le acompañe el próximo curso en esta aventura universitaria. Ella también ha conseguido una nota muy buena y muy posiblemente también entre en el doble grado.

Mónica y el ejemplo de su abuelo

Mónica Ramírez Ariza, estudiante del Colegio Salesiano San Juan Bosco, también va para Medicina. Fue su abuelo, Rafael Ariza, que ya tiene 96 años, quien le inculcó el amor por esta profesión. Él ejerció en Suiza -parte de la familia de esta joven está en Austria- y sus vivencias animaron a la granadina a esforzarse al máximo. "Necesitaba entrar" en Medicina.

Con el 14 en el bolsillo las puertas de la Facultad del PTS están abiertas de par en par. Además del ejemplo de su abuelo materno, tiene como referentes a su madre, Mónica, que trabaja en el Iavante, centro de la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, y varios tíos enfermeros. Gracias a ellos sabe lo complicada que puede ser la profesión que ha elegido, pero esto lo arredra a la joven. "Al revés, tengo más ganas de intentarlo", zanja.

Este curso en Salesianos Mónica lo ha dado todo. Recuerda que ha estudiado todos los días. Todos menos los viernes, jornada que dedicaba a descansar, salir con sus amigos, ir al cine o ver a sus abuelos. El esfuerzo ha merecido la pena, aunque ha tenido que dejar de lado el piano, que ahora sólo toca "de vez en cuando" y el gimnasio. "Lo tuve que dejar".

De Selectividad salió con un runrún en la cabeza, sopesa ahora desde Almuñécar, donde pasa unos días de descanso. "Tenía alguna duda, no sabía cómo iban a corregir", señala. La prueba sí le pareció "sencilla, no es como lo pintan". Conseguir el 14 ha sido una gran satisfacción que comparte con su madre, su tutor en Bachillerato, Emilio Liñán, sus abuelas Monika y Matilde, sus titos, primas y "en general a toda mi familia que siempre ha estado ahí" . No olvida a sus amigos Victoria García Cuadros, Pablo Rufián Pastoriza y Ángela Girela Sánchez. Mónica extiende su agradecimiento al que fuera su colegio hasta Secundaria, el Nuestra Señora del Rosario, del que guarda un recuerdo imborrable.

Segunda vez

Se da la circunstancia de que es el segundo año consecutivo en el que las tres mejores calificaciones en la Pevau son sendos 14, la nota máxima. El pasado año los protagonistas fueron Amaranta Pérez y Ana Roldán, que se matricularon en Medicina, y Antonio Pérez, que optó por el doble grado de Matemáticas y Física.

Esta pasada convocatoria ordinaria de Selectividad ha sido la última con el formato de examen Covid, impuesto por la situación sanitaria en 2020 y que ha pervivido hasta 2024. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regulará las pruebas a partir de 2025. Se volverá a llamar PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) y el modelo prevé que el estudiantado tenga que abordar todo el temario. La optatividad que permitía el examen del Covid favorecía que con preparar únicamente una parte del temario estuviera garantizado salir airoso de la prueba.

Para el próximo curso la UGR oferta para el próximo curso 10.989 plazas en un centenar de títulos de grado y doble grado. El 96,87% de los presentados por la Universidad de Granada han aprobado la Selectividad. La nota media ha sido del 7,158 sobre 10.