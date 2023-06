De 14: Tres granadinos alcanzan la nota perfecta en Selectividad y los tres se quedan en la UGR

"Creo que ya lo he procesado un poco...”. Amaranta Pérez tuvo un primer pensamiento cuando consiguió acceder a sus notas de Selectividad. “Se han equivocado”. Pero no. Esta joven, que pasa unas jornadas de descanso en Almuñécar antes de lo que será su primer año como universitaria, ha logrado la nota perfecta. Un 14. Este año se da la circunstancia de que no es la única con esa calificación hiperbólica. También Ana Roldán y Antonio Pérez han conseguido sendos 14 en el proceso de admisión a la Universidad. La nota perfecta. Por cierto, los tres han estudiando en centros de la capital y los tres quieren seguir su formación en la Universidad de Granada.

Ana Roldán, a Medicina con antecedentes familiares

Ana Roldán reconoce que “me he esforzado muchísimo” a lo largo de estos dos cursos de Bachillerato. Tenía muy clara la meta: hacer Medicina. Este objetivo obligaba a que esta joven, que ha completado sus estudios en Escolapios, se exigiera al máximo. Incluso tenía pensado un plan B por si la nota no le alcanzaba para una plaza en la UGR. Su abuelo era médico y “me apasiona” poder dedicarse a esta ciencia, un camino que eligió “hace dos o tres años”.

El primero en ver las notas de Ana fue su padre, tan emocionado o más que la chica. Atrás queda el pellizco que sintió el primer día de Selectividad. “El día de antes estaba más tranquila”, con la seguridad que da el trabajo hecho. “Pero cuando llegas al examen es inevitable sentir nervios”. Incluso llegó a tener “dudillas” en el examen de Matemáticas que tanto ha dado que hablar. Ahora, el trabajo realizado en este curso tiene su recompensa en forma de calificación y de ver cumplido el objetivo de poder entrar en Medicina. “Estudiaba desde las cuatro hasta las dos de la mañana. No he parado”. “Gracias a mi familia, me han apoyado muchísimo, y a mis profesores. Ha sido un curso difícil y siempre han estado allí”.

Antonio, a Física

También destaca el arropamiento otro alumno de 14. Antonio, que atiende al teléfono desde Coruña, ha cursado sus estudios en La Presentación. “Mi familia me ha apoyado desde el momento cero, siempre me han dicho que haga lo que me llamara la atención, me han dado mucha tranquilidad”. El estudiante extiende su agradecimiento a otros puntales de su vida en estos años, sus hermanos y sus amigos, con los que “más tiempo paso al día” y con quienes ha podido compartir sus inquietudes. Al otro lado también han estado sus profesores. Menciona especialmente a dos, José Manuel – “es muy bueno, nos ha transmitido su pasión por la Física”– y José Antonio, de Robótica. “Ha sido un apoyo muy grande”.

Con las mimbres que se han tejido en estos años de estudios, Antonio tiene claro que quiere hacer Física, una de las titulaciones que más se ha revalorizado en estos años en la Universidad de Granada. A primera hora de la mañana recibió la llamada, como sus compañeras de 14, del rector, Pedro Mercado, y el vicerrector de Estudiantes, Juan Luis Benítez. “Pensaba que era mi hermano” cuenta con gracia sobre la llamada del rector. Ha sido Mercado el que le ha dado la buena nueva de su excepcional nota. Un 14, el máximo. También le ha ayudado “muchísimo” hacer deporte.

“Salí bastante contento de Selectividad”, rememora el estudiante. Matemáticas le fue bien –a la vista está– y si había alguna duda era en la prueba de Física, precisamente la disciplina hacia la que enfoca su camino universitario. La cosa en la Pevau salió redonda y ahora disfruta de unos días de descanso con sus amigos en Galicia. En el horizonte está un verano que Antonio dedicará a viajar, estar con su familia y practicar alemán. También tiene previsto leer. “Este año he estado con los libros que entraban en Selectividad, y con libros de historia. Me gusta Andoni Garrido...Ahora estoy con Imperios y espadazos”, recomienda.

Amaranta, entre el arte y la Medicina

Amaranta está más que feliz con su nota. “Puedo entrar en lo que quiera... increíble”. Hará Medicina, una meta que se marcó hace años, “desde que tuve conciencia”. Se trata de una vocación que va un poco contracorriente de lo que ha visto en casa. “Son todos de letras. Yo soy la de ciencias”, bromea. Eso sí, de ciencias pero a Amaranta le gusta pintar, leer, estudia piano y el arte en general.

Estos dos últimos meses de curso ha tenido que dejar de lado estas aficiones para ocuparse únicamente de la prueba de acceso a la Universidad. “Sólo salí para la graduación”, apunta sobre la intensidad de estas jornadas de estudio. Después de tres días de exámenes “me quedé muy a gusto”, reconoce. Los exámenes, es evidente, le salieron más que bien, aunque Amaranta temía que el de Historia le jugara una mala pasada. “Fue lo único que no me cuadraba”, y no por el contenido de la prueba, sino por la caligrafía...

A las 7:55 horas de este jueves Amaranta ya estaba con el teléfono móvil preparada para hacer la consulta. Las notas salían a las ocho. No fue fácil. Los más de 6.600 estudiantes que se presentaron parece que tenían el mismo plan y tuvo que intentarlo varias veces. Después del sorpresón del 14 la joven llamó a su madre, a sus abuelos, a su hermana... “a toda la familia”. A ellos agradece su apoyo en estos meses, sobre todo a su madre. “Ha estado siempre ahí”. También recuerda a su profesorado del Ave María Casa Madre, centro al que llegó después de estudiar en el Ave María San Isidro. “Nos han preparado considerablemente bien”, valora la granadina.

Ana, Antonio y Amaranta han logrado tocar el cielo de la Selectividad. Los tres estudiantes han obtenido la máxima nota posible de 14 puntos sobre 14 en lo que a las pruebas de admisión se refiere. Otros treinta estudiantes han conseguido una calificación por encima de 13,800, indica la UGR.

El 95% aprueba la Pevau

A las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad se presentaron un total de 6.608 estudiantes procedentes de Bachillerato y de los Ciclos Formativos de Grado Superior, de los cuales 5.333 han realizado la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (3.082 mujeres y 2.251 hombres) y 1.275 exclusivamente las pruebas de Admisión.

El porcentaje de estudiantes que ha aprobado la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad ha sido del 94,96%, que supone un 0,77% menos que el curso anterior. La nota media obtenida por los estudiantes en los ejercicios contenidos en la Prueba de Acceso ha sido de 7,743 puntos sobre 10 (2 décimas inferior a las del año anterior). 7,632 ha sido la media entre los hombres y 7,823 la media entre las mujeres; todo ello considerando que para el cálculo de la Nota de Acceso se corresponde con el 60% la Nota de Bachillerato y el 40% de la nota de los ejercicios realizados estos días.

La mejor calificación en esta convocatoria ha sido un 10 sobre 10 puntos como Nota de Acceso. Cabe destacar que tres estudiantes han obtenido la máxima posible de 14 puntos sobre 14 en lo que a las pruebas de admisión se refiere. Del mismo modo, los treinta mejores estudiantes han conseguido una calificación por encima de 13,800, indica la UGR en una comunicado.