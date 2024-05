Los días de mayo y junio en los que no se podrá usar la tarjeta universitaria TUI como credibús en Granada

El Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad de Granada (UGR) ha hecho público a través de su web los días en los que no se podrá emplear la tarjeta universitaria, la conocida como TUI, como credibús. Se trata de domingos y días festivos, jornadas en las que el uso de la acreditación para pagar el bus urbano queda restringido. Esta limitación se aplica desde el pasado 12 de mayo.

Según este calendario, en el mes de mayo no se podrá pagar el billete de bus con la TUI el domingo 26 ni el 30 y 31, jueves de Corpus y viernes posterior. Ya en junio no será valida la tarjeta universitaria como credibús durante catorce días: 1, 2, 4, 5, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

En junio, además de los días 1, 2 y 7, desde el 14 no se podrá volver a pagar el bus urbano con la TUI hasta el 16 de septiembre. Las clases en la Universidad de Granada el próximo curso comienzan ese mismo día, el 16 de septiembre.

Tras la puesta en marcha de la decisión, la Universidad de Granada indicó en un comunicado que la institución "ha aumentado gran parte de las partidas que conforman su Plan Propio de Becas y Ayudas al Estudio para el próximo año, que supera los tres millones de euros". "Eso ha supuesto, a la vez, el reajuste en algunos de esos capítulos. Es el caso del uso de la TUI, la Tarjeta Universitaria Inteligente, que ha sufrido algunas modificaciones en su uso. Desde el 12 de mayo, por ejemplo, solo puede usarse los días lectivos y los sábados", señala la nota.

"Estos cambios no suponen, en modo alguno, ninguna merma en las ayudas al estudiantado que lo requiera, ya que, por ejemplo, el Plan Propio contiene un capítulo de 80.000 euros dedicados específicamente a las becas de transporte", continua el comunicado del Vicerrectorado de Estudiantes.

"Los domingos, días no lectivos y los declarados festivos en la Universidad de Granada, no será posible utilizar la TUI como credibús y habrá que utilizar otro tipo de billete de transporte (bonobús, billete ordinario, etc.)", se puede leer en la web del Vicerrectorado.

El precio bonificado es de 0,31 céntimos mientras que el precio del billete con credibús va de los 0,42 a los 0,44 céntimos según las tarifas que publica el Ayuntamiento de Granada.

La capital cuenta con tres líneas universitarias que enlazan con el campus de Cartuja, U1, U2 y U3, mientras que en el PTS, además del U3, llega el S0.