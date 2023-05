Aisushi, una tradición de auténtica gastronomía japonesa en Granada

Granada se ha convertido en un epicentro culinario, ofreciendo una amplia gama de restaurantes que satisfacen todos los paladares. Entre estos destacados lugares, se encuentra Aisushi, un restaurante japonés que ha dejado una huella imborrable en el corazón de los amantes de la comida japonesa desde que abrió sus puertas en el año 2014.

Fundado por Juan Francisco Castillo Díaz, Aisushi comenzó como un pequeño local de servicio de comida para llevar, donde los clientes podían disfrutar de auténticos platos japoneses en la comodidad de sus hogares.

El énfasis estaba en la calidad de los ingredientes y la preparación cuidadosa de cada plato. A medida que su popularidad creció, fue evidente que la demanda de una experiencia culinaria más completa era inminente. Con el éxito y el apoyo de sus fieles clientes, Juan Francisco tomó la decisión de expandir Aisushi y abrir un restaurante.

Desde su inauguración, el establecimiento ha sido un destino obligado para aquellos que buscan sumergirse en los sabores auténticos de Japón. La decoración elegante y minimalista crea un ambiente tranquilo y acogedor que transporta a los comensales a los rincones de Tokio.

Juan Francisco atendió a Granada Hoy en su local ubicado en la Calle Arabial para hablarnos de la clave de su éxito y que ha llevado a Aisushi a convertirse en un referente gastronómico en estos nueve años de existencia.

“En Granada no existía un sitio que entregara sushi de calidad a domicilio. De ahí nos surge la idea de abrir Aisushi, a mi mujer y a mi siempre nos ha gustado la comida japonesa, empezamos con un local pequeño de 25 metros cuadrados que estaba en el Realejo, tuvo mucho éxito. Cuando comenzó a hacerse un nombre fue cuando decidimos abrir el restaurante”, nos cuenta Juan Francisco, quien también resalta que la clave de que Aisushi sea uno de los lugares más populares se debe a que “hemos mantenido los estándares de calidad, tanto en el tema del servicio a domicilio como en el restaurante. Nosotros no caemos en la tentación de luchar por precios. No pretendemos ser los más económicos, si queremos ofrecer productos de la mejor calidad no podemos ser baratos. Por supuesto que esto se tiene que acompañar con un gran servicio al cliente y un buen marketing”.

El menú de Aisushi es una carta de amor a la cocina japonesa tradicional. Con una amplia variedad de platos, desde los clásicos rollos de sushi hasta los reconfortantes platos de ramen y arroces, Aisushi ofrece una experiencia culinaria completa para todos los gustos.

“En muchas ocasiones hacemos gala de nuestro lema ‘Aisushi es más que sushi’, evidentemente que el sushi es una parte importante de nuestra carta, pero tenemos varias opciones deliciosas, tanto en cocina fría como en cocina caliente. En opciones frías ofrecemos ensaladas muy frescas. Nuestros platos calientes tampoco dejan indiferente a nadie con nuestra gran variedad de arroces, las gyozas, el ramen, el yakisoba, el yakiudón y la tempura son otros de los platos favoritos de la gente. También manejamos una serie de platos de propuesta. Nuestro equipo de cocina es parte fundamental para que hayamos podido recrear un restaurante que se mantuviese fiel a la cultura japonesa”.

Uno de los aspectos que ha contribuido en gran medida al éxito de Aisushi es su enfoque en el servicio al cliente. Juan Francisco y su equipo se enorgullecen de ofrecer una atención excepcional, brindando un trato personalizado a cada visitante. Desde el momento en que los clientes cruzan la puerta hasta que se van satisfechos, el personal de Aisushi se esfuerza por crear una experiencia gastronómica inolvidable.

“Si fallamos en calidad, servicio o en producto, esto no funcionaría, son tres pilares básicos que debemos mantener, un mal servicio te echa abajo una buena comida, así como una mala comida te echa abajo un buen servicio. Hay que mantener el excelente trato a nuestros clientes que siempre nos ha caracterizado”.

La materia prima utilizada en Aisushi es de la más alta calidad. La atención meticulosa a los detalles y el compromiso con la calidad han sido pilares fundamentales en la reputación de Aisushi.

La mejora tecnológica ha sido otro factor crucial para el éxito continuo del restaurante. La implementación de sistemas de pedidos en línea y entregas a domicilio ha brindado a los clientes una mayor comodidad y accesibilidad. “No podemos olvidar que nosotros venimos del takeaway, hacemos mucho énfasis en ese tema. Durante la pandemia fue cuando esto explotó, muchos restaurantes tuvieron que adaptarse, pero a nosotros nos pilló con los deberes hechos. La verdad que fue lo que nos salvó y nos permitió subsistir durante la crisis sanitaria”.

Debido al gran éxito que ha tenido, Aisuhi ha logrado expandirse a Málaga y Sevilla capital, Corralejo y Almería. Si aún no has visitado Aisushi, no puedes perder la oportunidad de sumergirte en un viaje culinario a Japón en el corazón de Granada.