Alivio para el sector del vino

El sector vitivinícola español respira aliviado. La Eurocámara debatía esta semana un Plan Europeo para Combatir el Cáncer elaborado por la Comisión Europea y que incluía el alcohol como un “factor de riesgo” para contraer cáncer y subrayaba que “no hay un nivel seguro de consumo de alcohol”. Además, se instaba a reducir un 10% el consumo nocivo de alcohol para 2025 en la UE y animaba a la Comisión y a los Estados miembro a promover acciones para reducir y prevenir su consumo.

El texto inicial, con el apoyo de Los Verdes, pretendía que se incluyese al alcohol como 'factor de riesgo' para contraer la enfermedad y equiparaba al vino y a la cerveza con el tabaco. La delegación española del PP en el Parlamento Europeo basó sus enmiendas en la defensa de la dieta mediterránea, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que contempla el consumo moderado de vino y cerveza dentro de una alimentación saludable y equilibrada. A este respecto, el Presidente de la Patronal de los Vinos Catalanes, Valentí Roqueta declaraba a Efe que “los excesos, en todo, se pagan”, a la vez que afirmaba que “ni podemos criminalizar al vino ni medicalizarlo”. Roqueta añade que vincular el consumo de vino con el cáncer “no es una buena noticia”, y reiteraba que “el vino, consumido con moderación, es cultura y un alimento de la dieta mediterránea que mantiene paisajes de viñedos y que se ha consumido desde hace siglos. Incluso los faraones egipcios lo bebían”.

Finalmente, y por un margen de 381 votos a favor y 276 en contra, el Parlamento Europeo descartó este pasado miércoles que las botellas de vino lleven en su etiqueta la advertencia sobre un hipotético riesgo de cáncer que provoca su consumo, aunque deja abierta una puerta a una revisión fiscal. “Estamos satisfechos de la decisión del Parlamento Europeo que coincide ahora sí con lo que llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, que se haga un consumo moderado y no abusivo de nuestro producto”, recalcaba José Luis Benítez, director comercial de la Federación Española del Vino, quien considera que la propuesta inicial de equiparar consumo de vino y cáncer era “completamente simplista y sin base científica”.

Buena parte de los diputados españoles han votado a favor de introducir la mención al consumo “nocivo” de alcohol en lugar de advertir sobre cualquier consumo como factor del desarrollo de cáncer.

“El problema es que se ha aprovechado un informe tan importante como la lucha contra el cáncer para introducir un debate sobre el consumo de alcohol, sin base científica, y poniendo el foco en un sector tan importante para nuestro país, pero no de otras cuestiones como por ejemplo la radiación del sol, los gases, etc., y por eso estamos muy satisfechos por el resultado final que ha liderado la delegación española del PP y porque no podíamos fallarle a nuestro gran sector vitivinícola”, ha indicado Zoido, quien ha recordado los altos niveles de consumo de vino en España y, sin embargo, “somos el segundo país del mundo, tras Japón, y el primero de Europa, en esperanza de vida”.

Además, con las enmiendas presentadas se ha conseguido eliminar otra referencia a que “no existe un nivel de consumo seguro”. Ahora, se ha optado finalmente por pedir que se incluya “información sobre el consumo moderado y responsable”.

José Luis Benítez, director comercial de la Federación Española del Vino, recuerda que las 860 bodegas que pertenecen a este organismo ya incluyen en su información comercial habitual la recomendación de un consumo moderado del producto: “Era fundamental este matiz, el de diferencia el consumo moderado y responsable por el excesivo, por lo que agradecemos a los parlamentarios que presentaron las enmiendas y también a todos aquellos que las han votado a favor porque hay muchos representantes del países del Norte de Europa que siguen pensando lo contrario, aunque sin ningún rigor científico y sin ajustarse a la realidad, y la votación ha sido reñida”. Benítez recuerda que esta votación no iba a convertirse en una norma legislativa “pero sí era muy importante porque estos informes se utilizan como referencia por parte de los Estados miembros”.

Lo sorprendente es que en 2007 se creó un foro de la UE para luchar contra el consumo abusivo de alcohol (EAHF Chart), como fundamento de la estrategia de la UE para apoyar a los Estados miembro a reducir el daño relacionado con el consumo abusivo de alcohol. Un foro abierto a todos los actores que quieren contribuir con compromisos tangibles.

A partir de aquí, en 2008, el sector vitivinícola europeo se une bajo un compromiso común y se presentó el compromiso Wine in Moderation - Art de Vivre al EAHF por parte de CEEV, COPA-COGEGA y CEVI. Un programa para unir al sector vitivinícola de la UE y difundir un mensaje común de moderación respaldado por la educación y por la información basada en ciencia y la autorregulación. En 2009 se ponen los cimientos: educación, ciencia y autorregulación, y se establece el WIC (Wine Information Council), una red de científicos para una divulgación más general de las evidencias científicas objetivas sobre el vino, la salud y los aspectos sociales, respaldada por una base de datos científica online.

El compromiso de Wine in Moderation se renueva cada 3 años, con objetivos nuevos y más ambiciosos. Y en 2011 asistimos a la creación de la Asociación WiM para coordinar e informar sobre la implementación del programa Wine in Moderation, ampliar su alcance y tener un impacto en todo el mundo.En 2012 Wine in Moderation pone énfasis en la educación profesional y en la conciencia del consumidor y se lanza un programa de colaboración en educación financiado por la UE (Leonardo Da Vinci-VET Art de Vivre Partnership) con nueve colaboradores de siete países para centrarse en la educación profesional y vocacional en el sector del vino, la salud y los aspectos sociales.

En 2014, el Parlamento Europeo reconoce la importancia de Wine in Moderation en un informe sobre el patrimonio gastronómico europeo: aspectos culturales y educativos (2013/2181(INI)); y la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) incluye la formación de Wine in Moderation sobre consumo responsable y moderado de alcohol en el currículo formativo profesional.

Todo el trabajo desarrollado en los últimos años por estas instituciones acerca del consumo moderado de vino y sus efectos en la salud, además del apoyo a un sector económico tan importante en Europa, parecía que se iban a esfumar de un plumazo y que “donde dije digo, digo Diego”. Afortunadamente no ha sido así.Si desean profundizar en el tema de “vino y salud”, les recomiendo que visiten estas dos páginas webs: www.wineinmoderation.ue; www.fivin.es; y www.lacienciadelvino.com.

Como titulaba hace unos días el periódico La Vanguardia, “el vino no hay que medicalizarlo, pero tampoco demonizarlo”.