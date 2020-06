El mítico restaurante Kudamm I, situado en Pedro Antonio de Alarcón, cierra sus puertas al no poder hacer frente a las medidas del confinamiento. Explicaban los dueños, que al ser un establecimiento "pequeño y acogedor", era prácticamente imposible poder aplicar las medidas de seguridad. Se despedían de forma emotiva en su página de Facebook, recalcando el favor que la ciudad les ha hecho y todo lo que han aprendido de ella. No obstante, recuerdan que su segundo establecimiento -Kudamm III-, sigue abierto y en perfecto orden. Agradecen a todos los clientes los mensajes de ánimo y apoyo prestados, ante el cierre del otro local.

"No soy de Granada, pero pertenezco a la historia de Granada. No sirvo comida local pero soy parte del universo gastronómico de los granadinos desde hace más de cuatro décadas. Y puedo decir orgulloso, que entre mis paredes, entre mis cuadros y cristaleras, bajo mis vigas de madera y sentados a mi mesa, mis clientes - ya amigos- han vivido parte de sus vidas, soñando, celebrando, disfrutando de momentos familiares y con amigos, de aquellos momentos que son siempre únicos". Así comenzaba el breve texto publicado, por parte de la dirección, en sus redes sociales para agradecer y despedirse.

"No soy granadino pero quiero esta tierra como si lo fuera y más aún, yo no sería nada sin Granada. Hoy tengo que anunciar que cierran las puertas de mi primer local, el restaurante Kudamm I, porque el ser pequeño y acogedor no funciona en los tiempos del Covid. Aún tocado y dolido por tener que afrontar esta circunstancia, me reafirmo en mi afán - de ahora y de siempre-, de seguir siendo genuino y auténtico y de trabajar día a día para conseguir que mis amigos coman bien y que si está en mi mano sean un poquito más felices. Gracias Granada, siempre". Y de esta forma, finalizaba el comunicado.

No es para menos, pues muchos clientes lo recordarán con cariño y alegría, debido a la cantidad de años que llevan abiertos. Son muchos los estudiantes que han pisado sus baldosas y los que han podido degustar su comida hispano-alemana. Ante la alarma de cierre, aclaraban la situación de igual forma que anteriormente, aclarando que: "Queremos reconfirmar y dejar claro que las puertas de Kudamm III siguen y seguirán abiertas y que todo está en perfecto orden! Gracias a todos nuestros clientes por preocuparos. Hemos recibido comentarios que realmente nos llegan al corazón y nos llenan de fuerza. Pronto contaremos nuevas buenas para compensar el cierre de nuestro primer local, que sabemos era muy especial para todos vosotros".

Entonces, ya solo queda estar pendiente de esas novedades de las que hablan y despedir al antiguo bar que hasta ahora, ocupaba las noches en la famosa calle Pedro Antonio de Alarcón. Efectivamente, Kudamm III tiene capacidad suficiente para seguir acogiendo a sus clientes que sin duda, quedarán encantados de poder seguir asistiendo.