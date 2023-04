Comienza la fiesta de las cervezas artesanales con el Granada Beer Festival

En el año del 2013 un grupo de emprendedores granadinos decidieron montar una homebrewing (tienda de ingredientes para elaborar cerveza casera), en ese momento, se convirtió en todo un éxito, ya que era la única tienda especializada en la venta de ingredientes cerveceros en toda Andalucía.

Unos años después, cuando el negocio ya estaba consolidado, a los integrantes de dicha tienda les surgió la idea de crear un festival. El objetivo era crear una comunidad cervecera que pudiese reunir a los productores de cerveza artesanal de todo el país. Así nació el Granada Beer Festival en el año del 2016 con su primera edición que “fue todo un éxito”, según nos relata uno de los codirectores del festival, Eduardo Lara Alba, quien atendió a Granada Hoy para contarnos acerca de esta séptima edición, la cual se realizará en el Recinto Ferial de La Zubia y que este año tendrá grandes novedades.

“Estamos muy contentos de que el Ayuntamiento de La Zubia haya apostado por nosotros y nos permita llevar este gran festival a su localidad. Este año, a diferencia de las pasadas ediciones, la entrada será gratuita, las personas podrán obtener un vaso de cristal conmemorativo de 280 ml por tan solo dos euros. Vamos a tener más de 150 cervezas artesanales, lupuladas tipo IPA, lagers suaves, cervezas sour fermentadas con frutas, envejecidas en barrica, cervezas artesanas sin alcohol, sin gluten, etc. Una gran variedad en mi opinión. Además, las personas podrán interactuar con los stands, así podrán conocer el proceso de producción de cada una de las cervecerías participantes”, menciona Eduardo, quien también invita a las personas a vivir esta gran experiencia.

“Los precios son accesibles, nosotros defendemos la calidad de las cervezas. Mucha gente va a probar cosas distintas, pero mucho público viene a pasarla bien, a descubrir todos los tipos de cerveza que ofrecemos, son más de 150. Como novedad para el público no experimentado en cerveza, hemos puesto una especie de sello para ayudarles y quitarles un poco el miedo a probar cosas nuevas. Los visitantes podrán elegir cervezas suaves de una manera muy visual, cuando vean el sello sabrán que pueden adquirir una cerveza tradicional”.

Un festival cervecero no estaría completo sin una rica y variada oferta gastronómica. “La comida es imprescindible, siempre tiene que estar a la altura e intentamos que sean food trucks constatados, sabemos que los que participan con nosotros son de confianza, habrá mucha variedad, desde hamburguesas, opciones para veganos, cocina mediterránea y hasta una zona dulce. Muchas opciones para acompañar a sus bebidas. La idea es que mucha gente pruebe muchas cervezas mientras está disfrutando de una buena comida. Hay que ir con cuidado, tratamos de inculcar el consumo responsable. Recomiendo que siempre se esté comiendo, preguntar al cervecero para saber qué cervezas son las más fuertes, comienza con algo suave y de ahí ve subiendo. No comer grandes cantidades, consume pequeñas porciones, si no luego te empachas. Es importante beber mucha agua, vamos a instalar distintos puntos de lavados de vaso que, además de servir como lavabo, también servirán como puntos de hidratación y nosotros también venderemos botellas de agua, eso es lo ideal para afrontar este festival”.

El Granada Beer Festival está hecho para todas las personas, por eso se ha creado una zona para los más pequeños. “Este festival es para toda la familia, tendremos música en directo, actividades, catas, maridajes, diversión para todos. Por lo general nuestro público asistente está entre los 30 y 40 años, es gente que tiene familia, así que vienen con los niños, para ellos ofrecemos una zona infantil con ludoteca, castillo inflable y cama elástica, así los niños se divierten mientras los padres pasean por los stands cerveceros. Este año también contaremos con el tiro con hacha gracias a los amigos de Valhallaaxebro y vamos a montar un mercado de artesanía con productos locales. No hay excusa para no asistir a este gran parque de atracciones para los amantes de la cerveza”, afirma Eduardo.

A pesar del éxito y el reconocimiento que ha tenido este festival, Eduardo sabe que aún queda mucho para que Granada se convierta en un referente dentro del sector de cerveza artesanal. “En mi opinión a la ciudad le faltan más bares especializados en cervezas artesanales, todavía tenemos que arraigar esa cultura, esa es nuestra tarea pendiente. Se debería apostar más por la cerveza artesanal y ofrecerla en los bares de Granada. Hay mucho trabajo detrás de cada producción de estas empresas que, en su mayoría son pequeñas, el mercado local es lo más importante para ellas y aquí es en donde tienen que funcionar”, finaliza Eduardo.