II Salentino, el restaurante italiano que causa sensación en La Zubia

Granada siempre se ha considerado una provincia referente en el ámbito gastronómico. Sin embargo, fuera de la capital, también podemos encontrar excelentes opciones para comer exquisitos platos. En el encantador pueblo de La Zubia, se encuentra ll Salentino, un restaurante italiano que ha conquistado el paladar de los comensales con su deliciosa comida tradicional.

Fundado por Davide Papa, un talentoso chef italiano nacido en Lecce y residente en España desde hace 18 años, este establecimiento ha sabido transmitir la esencia culinaria de Italia a través de una carta que no deja indiferente a nadie. Uno de los secretos de su éxito radica en la autenticidad de sus platos y en el uso de un horno a leña que confiere a sus pizzas un característico toque italiano casero y una textura crujiente que las distingue.

La historia de ll Salentino comenzó cuando Davide decidió establecerse en Granada. Con claridad de objetivos, sabía que su paso a esta ciudad conllevaba la apertura de su propio negocio. Así nació este encantador restaurante italiano. Davide comenta: “Tuve la voluntad en algún momento, pero luego se me pasó. Sin embargo, cuando vi esta oportunidad, me encantó el lugar, el pueblo, la zona, y decidí aprovecharla. Mi pareja fue la primera en apoyarme en todo momento; en muchas ocasiones, ella tenía incluso más ilusión que yo”.

A pesar de los momentos difíciles que enfrentó durante varios lapsos, en solo cinco meses han logrado fidelizar a sus clientes y han recibido dos premios que los impulsan a seguir trabajando arduamente. En Internet, poseen una calificación de 4.9 y más de 160 reseñas.

Además de mantener una cocina tradicional italiana, Davide destaca que muchas personas le han dicho que tiene el restaurante perfecto en el lugar equivocado, ya que al probar la comida, se dan cuenta de la alta calidad que ofrecen. Todos los productos utilizados en sus platos son importados directamente de Italia. Davide expresa: “No me fijo en el precio, me enfoco en la calidad. A estas alturas, la gente ya comprende mucho sobre esto, y si comienzas con un nivel, no puedes permitir que disminuya”.

En ll Salentino, se pueden encontrar entrantes típicos italianos, como una tabla de embutidos y quesos italianos, carpaccio, pizzas y pastas. Davide comenta: “Trabajo mucho con la pasta fuera de carta. Tengo los platos típicos y más conocidos, pero también incluyo opciones más innovadoras, como raviolis con jabalí, con calabaza y otras combinaciones. Cada semana voy cambiando los platos fuera de carta. Lo mismo sucede con algunas pizzas, como la de crema de puerro, bacon y champiñones, o la de pesto de calabacín, langostino, nueces y bacon. Constantemente cambio los ingredientes y salsas para que la gente no se aburra de comer siempre lo mismo”.

Davide afirma que, además de los ingredientes, una buena pizza debe contar con una excelente masa, que se obtiene a través de una fermentación lenta. La masa resultante debe ser aireada y fácil de digerir, evitando las molestias posteriores a la comida. “Preparo la masa y la dejo fermentar durante dos o tres días para que esté en su punto perfecto a la hora de cocinar la pizza”. Entre las pizzas favoritas de los clientes se encuentran la Casa Mía y la Papa, esta última nacida en los días de Davide en Córdoba. Lleva salchichón picante, roquefort, parmesano y salchicha criolla.

Aunque al principio Davide consideró la posibilidad de ofrecer tapas en el restaurante, decidió mantenerse firme en su idea inicial. Sin embargo, no deja de tener detalles con los clientes, invitándoles chupitos y ofreciendo el postre del día, que también es casero. Davide explica: “La tapa puede parecer una buena opción, pero el problema es que no resulta rentable debido al precio de mis productos. El restaurante funciona bien y, por el momento, no la ofrecemos. La gente nos está conociendo cada vez más, y los fines de semana siempre estamos llenos. No puedo quejarme, la verdad es que nos va muy bien. Personas de Granada nos visitan, nos conocen a través de las redes sociales y vienen especialmente a disfrutar de nuestra comida”.

En cuanto a los postres, ll Salentino ofrece exquisitas opciones como el tiramisú, los canolis sicilianos (una masa de pestiño frita rellena de queso ricota dulce, con canela de pistacho y chocolate) y el cremoso de queso, similar a una tarta de queso fría. Este último lleva galleta picada en la base, chocolate y una deliciosa crema de queso.

ll Salentino ha logrado ganarse un lugar especial en los corazones de los amantes de la auténtica comida italiana en La Zubia. La pasión de Davide Papa por la calidad y la tradición se refleja en cada plato que sale de su cocina. Sin duda, es un lugar que vale la pena visitar para disfrutar de una experiencia culinaria verdaderamente inigualable en la provincia de Granada.