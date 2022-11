I Love Green, el nuevo sitio de comida rápida que es deliciosa y saludable

Comer saludable se ha vuelto muy recurrente en los últimos años. Cada día, son más las personas que empiezan a cuidar su alimentación, y la hostelería no se ha quedado atrás. En la actualidad, existen muchos lugares que ofrecen comidas que sean buenas para la salud, pero definitivamente, la oferta de I Love Green es de las mejores que existen en Granada.

Hace dos semanas que este nuevo establecimiento abrió sus puertas al público y gracias a la exquisitez de sus productos, las personas empiezan a conocer este nuevo negocio. I Love Green es creación de Marcos Martín, un empresario que sabe moverse en el mundo de los negocios y que ha apostado por abrir su propia cadena de comida rápida con un estilo único en la ciudad.

“Efectivamente es algo novedoso, cuando alguien busca algo de comida rápida siempre piensa en hamburguesas o pizza. Entonces no nos paramos a pensar que puede haber comida rápida saludable. Nosotros hemos apostado por lo verde y es por eso por lo que nuestro negocio se llama I Love Green. Tenemos ensaladas y wraps, que son como una ensalada envuelta en una tortita de maíz. También ofrecemos postres dulces como fruta con yogur para que se pueda disfrutar de un menú completo”, nos cuenta un emocionado Marcos, quien amablemente nos atendió en su local el día de la inauguración para hablarnos un poco acerca de esta nueva y novedosa opción, que, a parte de ser deliciosa, se encuentra en un lugar privilegiado.

“Hemos tratado de localizar una buena ubicación y creemos que la hemos encontrado, los vecinos empiezan a visitarnos y por supuesto la gente joven de las facultades del Campus de Fuentenueva. El negocio lo terminamos a mediados de este año. Llevamos dos semanas abiertos y ahora es cuando estamos haciendo la inauguración. Somos una empresa familiar, yo me encargo de otro negocio por las mañanas y en la tarde me vengo aquí a echar una mano”.

Marcos carga en la maleta sueños e ilusiones que se han depositado en este nuevo negocio. “Cuando empezamos con esta idea de proyecto hace un par de años, sabíamos que podía ser un producto que funcione aquí en Granada. La clave es aguantar la situación actual, lo cual estoy seguro que haremos perfectamente. Nuestra idea es afianzar el negocio aquí en Granada y después si las cosas van bien, expandirnos, seguir montando tiendas en otros lugares de España”.

I Love Green es muy diferente a otros lugares de comida rápida y definitivamente es un lugar único e inigualable. “A nosotros lo que nos diferencia de otros lugares con el mismo estilo de comida es la especialización. Nosotros hacemos ensaladas con productos frescos todos los días, lo que pretendemos es ofrecer una muy buena calidad a nuestros clientes. Los productos que usamos son totalmente naturales y también nos cercioramos que sean locales, nos gusta apoyar al comercio local. Nuestro eslogan es ‘Tú alternativa sana’, una frase que define perfectamente lo que queremos ser, una alternativa sana a la comida que hoy día puedes pedir para casa. Ahora puedes comer sano de forma ágil, rica y saludable, afirma Marcos, quien también resaltó la importancia de cambiar los hábitos alimenticios, sobre todo, en los niños.

“ Los niños tienen que acostumbrarse a comer de forma más sana, pero es difícil porque están más acostumbrados a la bollería industrial que a los productos naturales. Pienso que nuestro producto es una gran alternativa para ellos y un buen complemento para que no coman siempre lo mismo. Ellos están acostumbrados a la comida rápida, por eso es algo normal que no se alimenten de forma adecuada. Que sea sano no quiere decir que no pueda ser rico. Quizá con la verdura es más difícil, pero a los niños sí que les llama la atención los postres con fruta que vendemos, es algo que se pueden llevar al cole, ya que son piezas de frutas variadas con yogur. También solemos ponerle granola a los postres y pepitas de chocolate para hacerlos más ricos”.

I Love Green ofrece seis variedades de ensaladas, las cuales se pueden personalizar gracias a los 32 ingredientes que se ofrecen en la barra. Además de las ensaladas, el lugar también ofrece deliciosos wraps que pueden ser de pollo o atún, así como bebidas saludables como la kombucha y postres variados hechos con frutas naturales y frescas bañadas de yogur y acompañadas de granola y cereales.