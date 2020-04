Maese Pío, arroz tradicional de Levante en tiempos de coronavirus

Comer bien, bueno y saludable es algo que nos repiten estos días. En plena crisis sanitaria por coronavirus, confinados en casa muchos echan de menos sus platos preferidos de restaurantes como los de la arrocería Maese Pío (Placeta del Pulgar). Por suerte, comerse un arroz cocinado según la metodología tradicional de Levante (Murcia, Alicante y Valencia) elaborado en esta arrocería es posible, porque como cuenta Juan Miguel Casares, gerente de Maese Pío, “estamos haciendo entregas de nuestros platos a domicilio para hacer el confinamiento algo más sabroso”.

Los pedidos pueden realizarse a través de la plataforma digital Just Eat, donde el usuario encontrará la carta para hacer su pedido. “Tenemos la suerte de vivir justo encima del restaurante y nos ha pillado cargados de víveres para Semana Santa, además todo lo fresco lo compramos en el Mercado de San Agustín, que lo tenemos al lado”, explica Casares, un profesional granadino del sector hostelero con más de 30 años de experiencia a sus espaldas.

Maese Pío ha cumplido recientemente doce años de servicio y buena cocina en Granada. Este restaurante que dio sus primeros pasos en Torre del Mar como bodega, se mudó definitivamente a la Placeta del Pulgar, en pleno centro granadino, para cosechar una excelente clientela. “Somos la única arrocería de Granada que sigue la metodología tradicional del Levante que nos enseñó el maestro arrocero , Pedro LLuch, del que aprendimos muchísimo. Además día a día vamos mejorando en nuestras recetas”, apunta Casares y añade que “nuestros arroces –Abc rice– vienen desde la Albufera y son de alta calidad profesional”.

Aunque sus prestigiosos arroces se llevan muy buena nota Maese Pío cuenta también con una extensa carta de carnes y pescados cocinados con sabor andaluz. Así que si algún día de estos no saben qué cocinar o no tienen muchas ganas y le apetece comerse un buen arroz hagan su pedido en Just Eat y disfruten de un plato echo con mucho cariño en tiempos de coronavirus. También pueden seguirles en su Facebook, Maese Pío Arrocería.