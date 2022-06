Picoteca, una experiencia inolvidable

Existen tres manera de comer, muchas personas no lo toman en cuenta, pero cuando Antonio Rojas abrió la Picoteca 3 maneras, lo tenía más que claro. El restaurante brilla por sí mismo e invita a los comensales a disfrutar de una comida que con toda seguridad, jamás olvidarán.

Hostelero de profesión desde que terminó el bachillerato, Antonio siempre quiso tener su propio negocio para poder disfrutar de la libertad de poder regirse a sus propias reglas y horarios. Fue en las navidades del 2014 que la Picoteca 3 maneras abrió sus puertas al público. Desde entonces, y después de siete años y medio de existencia, el lugar es uno de los más frecuentados en la zona del Realejo, una calle que según Antonio, ha ayudado mucho al restaurante debido al flujo de turismo que constantemente visita esos alrededores de la ciudad.

La Picoteca destaca por su excelente calidad y servicio, pero no podemos dejar de lado la singularidad del nombre, el cual nos lo explica Antonio. “El lugar quizá es 3 maneras, pero se conoce más como la Picoteca. Quería que fuera algo diferente, que no fuera bar, restaurante o taberna. Picoteca se me ocurrió dado el significado del sufijo ‘teca’, lugar en el que realizan ciertas actividades. Por entonces, mi idea de picar era probar muchas cosas, ofrecer gran variedad. Lo de tres maneras es algo genérico mío, son las tres maneras que existen de comer, con cubiertos, con las manos o con palillos asiáticos, no existen más”.

El lugar es bastante confortable y su decoración también hace que destaque a los ojos del visitante, quienes pueden deleitarse con diversas obras de arte que están colgadas en el lugar. Una de ellas y la más especial para Antonio, es el cuadro de las tres maneras de comer colgado a un costado del establecimiento.

La cocina de la Picoteca 3 maneras no pasa desapercibida al gusto del comensal. Antonio ha creado un concepto moderno, de autor, un poco de mercado, de temporada. “Ofrezco un poco de todo a mi manera, el lugar no es de carne ni de pescado, pero ofrecemos una gran variedad de opciones. Un plato que ya tiene muchos años que se creó a raíz de que abriéramos son las berenjenas. Yo quería hacer unas diferentes, darles una vuelta, que no fueran las fritas con miel de Granada tradicionales, que fueran eso, pero que no fueran. Tengo unas raíces culinarias de Asturias, la madre de mi hijo era de ahí y yo me pasé dos años y pico viviendo en Asturias y tuve un asturiano como maestro. Aquí también ofrecemos cachopo, no digo que haya sido el primero en Granada en tenerlo, pero sí es verdad que después de ponerlo en el restaurante fue que empecé a verlo en otros sitios”, nos cuenta Antonio, quien también nos ha relatado lo complicado que han sido estos dos últimos años de pandemia.

“El covid sí nos afectó bastante, fueron dos años largos y duros, nunca pensé en cerrar. Creo que soy buen gestor y no llegué a ese punto económico de tener que cerrar, en parte gracias a los ERTES que ayudaron mucho. Si no llega a haber ese tipo de apoyos pues otro gallo hubiese cantado, pero lo pasamos muy mal”.

La Picoteca 3 maneras tiene una variedad de platos que cualquier granadino tiene que probar, pero sin duda, hay dos platos que son la especialidad de la casa; el ‘Cádiz Cádiz´plato creado a raíz de la pandemia y que es un tartar de atún fresco encima de una tortillita de camarones, maravilla que desde que salió a la carta, se ha convertido en un imprescindible en tu visita a la Picoteca.

El segundo plato estrella es la pata de pulpo a la barbacoa que va con un moho de especies morunas y que se ofrece siempre fuera del menú. También puedes probar los huevos cremosos, el arroz meloso, los tortelinis de pasta fresca, el lagarto ibérico de bellota, entre otras muchas exquisiteces. Todas ellas se pueden degustar mientras te informas de todo lo que acontece en la provincia ya que, al ser suscriptores de Granada Hoy, nunca faltará un periódico en el lugar.