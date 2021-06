La añada 2021 empieza con granizo en época de floración

Está claro que nunca llueve a gusto de todos. Pero las fuertes granizadas de esta última semana, piedras de hielo que algunos casos han alcanzado tamaños de uno o dos centímetros, ha afectado en gran medida a los viñedos de casi toda España. Ahora, después de ver como 'parecía que se caía el mundo' durante las grandes granizadas que atizaron las zonas afectadas, los viticultores solicitan ayudas para intentar afrontar la recuperación de sus viñedos. Más aún en aquellas zonas donde todavía están pendientes de aclarar cuáles han sido los daños reales. Para eso aun habrá que esperar unos días, admiten los viticultores. Lo que sí solicitan es una rápida valoración de los daños por parte de la Administración o de quien le corresponda. Debe ser in situ y en el momento, la verdad es que debería estar siendo ahora mismo, ya que después no se podrían calcular los daños con la misma precisión que si se hace justo después de la caída del granizo.

Si vamos por zonas, ha habido más de 70 hectáreas de viñedos arrasadas al 100%: en algunos viñedos de la Denominación de Origen de la Ribeira Sacra (Galicia). Hay dos tipos de daños: los daños ya irreversibles, donde no quedó nada, y otros parciales que aún son difíciles de valorar porque quedó golpeado. También es importante saber cómo sigue el tiempo y la capacidad de reacción, aseguran los viticultores sobre los lugares donde el granizo descargó fuerte, pero no consiguió arrasar con la totalidad de la producción. Aunque lo tienen claro: El que perdió la cosecha ya la perdió, porque la cosecha es anual. El que la perdió parcial hay que ver cómo evoluciona también en cuanto a enfermedades y cuál es el nivel de esos daños. Después tanto en un caso como en otro no es un daño de meses, es de años. Para la campaña siguiente aún se sufren las consecuencias. Ahora hay que tratar de recuperar las cepas para el próximo año, puesto que en estas situaciones, las cepas sufren un estrés importante y hay que tratar de recuperarlas con tratamientos para que el año que viene podamos tener cepas que puedan producir. Y es que esas cepas pueden tardar en recuperarse hasta tres años.

El granizo también ha causado daños en dos mil hectáreas de viñedos, el 10% de la Ribera del Duero. La tormenta descargó cerca de cuarenta litros en quince minutos y arrasó casas y cultivos de Piñel de Abajo y de Arriba y de Pesquera de Duero, así como otras zonas de las provincias de Soria, Segovia, Valladolid y Burgos. El jefe de Predicción y Vigilancia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Castilla y León, Jesús Gordaliza, ha explicado a Efe que, además de las tormentas de este domingo, se pueden dar fenómenos similares la próxima semana. Ha especificado que esta época del año de transición de la primavera al verano la atmósfera está mucho más agitada y es más probable que la precipitación llegue en forma de granizo en mayo y junio y que pueda llegar a caer pedrisco.

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha pedido que sea declarada zona catastrófica la de cultivos afectados por las granizadas de esta pasada semana, que “dejan importantes pérdidas en los cultivos de viñedo, cereales, forrajes, remolacha, ajos y legumbres en las provincias de Burgos y Valladolid”

Por su parte, la Federación Rural Galega (Fruga) y el SLG solicitaron este jueves que la declaración de zona catastrófica para las zonas afectadas por la tormenta de granizo y que suponen unas pérdidas económicas importantes para unas explotaciones que ya están al límite de su capacidad de resistencia en el contexto de la crisis económica y de restricciones.

En La Rioja, al igual que el pasado 3 de junio, la tormenta volvió a cebarse con Fuenmayor este lunes. Pero no fue tanto el daño producido por el granizo, con piedras como pelotas de golf, o la lluvia, con hasta 55 litros por metro cuadrado, sino todo el agua que se acumuló en la zona baja y que también llegaba de Navarrete: el pedrisco de la semana pasada deja daños por 2,8 millones en La Rioja. Las tormentas se cebaron con Alfaro, Casalarreina, Oyón y Yécora, entre otras localidades. Las tormentas que castigaron Rioja Alavesa el día 3 se cebaron con dos términos municipales, los de Oyón y Yécora. En total, Agroseguro destinará 1,3 millones de euros a sufragar las indemnizaciones. El número de hectáreas de viñedo con diferentes tipos de daños, asciende ya a 1.406 (alrededor de 4.000 parcelas). Esta cifra representa el 10,7% de la superficie que Rioja Alavesa dedicada al cultivo de la vid y que de cara a la vendimia de otoño va a tener alguna repercusión.

En Castilla La Mancha, con más de 60 litros por metro cuadrado, la tormenta ha afectado negativamente al campo de la localidad cuyos cultivos han sufrido daños sobre todo por el estado fenológico en el que se encuentra la planta, con la uva ya en los racimos.

Según Agroseguro, desde el pasado 29 de mayo, las tormentas de pedrisco se han dejado sentir en hasta 14 comunidades, con 135.000 hectáreas afectadas. El consorcio estima una previsión de indemnizaciones para los productores asegurados por encima de los 30 millones de euros.

Al final estas cosas pasan, son una parte de la agricultura, pero la añada 2021 se verá afectada, ya veremos si en calidad, en precio o en ambos.