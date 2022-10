El sector de vino: todos a una

Por una parte, las organizaciones interprofesionales del vino de España y Portugal han presentado una campaña conjunta, financiada con más de dos millones de euros de los fondos europeos, que busca poner en valor la calidad y la tradición vitivinícola de los dos países en el resto de Europa. La campaña contempla un programa de acciones, que se desarrollarán en España y Portugal hasta 2024, dirigidas a los turistas europeos y a los profesionales del sector del vino de varios mercados clave (importadores y sumilleres), medios de comunicación y líderes de opinión.

La iniciativa, denominada Feel the european quality with wines from Spain and Portugal ("Siente la calidad europea con los vinos de España y Portugal") se presentó el jueves 29 de septiembre y contó con la participación del presidente de la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), Ángel Villafranca, y del presidente de la Asociación Interprofesional de la Industria del Vino Portugués (ViniPortugal), Frederico Falcão.

Las imágenes de la campaña hacen referencia al arte, la música, el paisaje, las fiestas, acontecimientos deportivos... "y en todos esos momentos el vino, se convierte en catalizador que los eleva y los convierten en experiencias inolvidables", asegura el equipo de la agencia Tactic, creadora de la misma, quien añade que "en esta campaña nos movemos en este espacio de equilibrio entre lo propio y lo compartido, entre lo único y lo que pertenece a ambos, una intersección de dos países que tienen la misma la pasión por el vino como eje central. El universo que rodea al vino en la Península Ibérica es infinito e imposible de reflejar en toda su totalidad... por eso decidimos representarlo de forma simbólica. A través de iconos que simbolizan a los dos países y los que representan a cada país en particular".

La directora general de OIVE, Susana García Dolla, presentó la hoja de ruta de esta iniciativa. Así, los materiales de la campaña se centran en la idea de que cuando el visitante prueba un vino de España o Portugal siente también la tierra, la dedicación y la larga tradición que hay detrás de cada uno de estos países. La campaña también atenderá a la relevancia que el sector vitivinícola tiene en ambos países en la sostenibilidad económica, social y medioambiental de sus municipios, y en cómo contribuye a impulsar la economía europea mediante actividades como el transporte, la logística, la comercialización o las ventas.

Por otra parte, el vino español ha trazado su hoja de ruta para generar 1.200 millones más en 2027, y es que el precio medio por litro de los vinos españoles es de los más bajos entre los grandes exportadores. Esto supondría un aumento del 40% respecto a la cifra actual y conseguir una cuota en el mercado mundial en valor del 10,2%. Así se extrae de las conclusiones de la Estrategia del Sector Vitivinícola 2022-2027 que presentó el miércoles 28 de septiembre la Interprofesional del Vino de España (OIVE). El objetivo es que España, que es líder exportador mundial en volumen de vino (con el 25% del total) sea capaz de crecer en valor y recuperar el terreno que ha perdido en este ámbito desde 2013, cuanto tenía una cuota mundial en valor del 10,1% frente al 8,3% de 2021.

Estrategia

La estrategia presentada señala que hay una "gran oportunidad para crecer en valor" dado este aumento internacional y que los precios medios por litro (en casi todas las categorías) de los vinos españoles son los más bajos entre los grandes países exportadores analizados. Además, el plan aspira a revalorizar un 3% anual el consumo interno, alcanzando los 12,6 millones de hectolitros en 2027.

Además, se persigue el crecimiento del enoturismo hasta alcanzar 5,7 millones de enoturistas en 2027 y la estabilización de la superficie productiva en torno a las 950.000 hectáreas, objetivos que permitirán el refuerzo económico de territorios en riesgo de despoblamiento, según el documento presentado.

Para la consecución de estos objetivos, la estrategia ha definido cinco ejes que se articularán en varias iniciativas y acciones, todas sustentadas en potenciar las cualidades únicas y diferenciadoras del vino español: calidad, diversidad, historia, tradición, sostenibilidad y modernidad.

"Todos los planes estratégicos de entrada tienen que ser ambiciosos. Nuestro objetivo es incrementar el valor del vino español porque entendemos que es la mejor forma de sostenibilidad que podemos trasladar al sector", declaró a Efeagro el presidente de la OIVE, Ángel Villafranca, tras la presentación del plan.

Luis Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, fue el encargado de clausurar el acto de lanzamiento de esta estrategia, que tuvo lugar en la sede de la cartera que dirige, y ha dicho que se trata de "un estudio muy interesante y completo" y "una iniciativa oportuna y positiva".

"Hay una distancia en valor (con los competidores) que tratamos de intentar cubrir y si tenemos muy clara la orientación y el plan de trabajo hay que trabajar sobre ello: calidad, sostenibilidad, imagen de marca y aprovechar las grandes ventajas que nos da ser un país que es una potencia turística", concluyó Planas.

También la Interprofesional del Vino de España (OIVE) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV) han renovado la semana pasada su convenio de colaboración hasta 2024, con el objetivo de seguir cooperando en acciones, actividades e iniciativas que redunden en beneficio del conjunto del sector vitivinícola español. El presidente de la Interprofesional, Ángel Villafranca, ha explicado que esta renovación implica continuar aunando esfuerzos y visiones para, entre otras cuestiones, "recuperar el consumo de vino en España, uno de los objetivos principales de OIVE, compartido también por CECRV".Villafranca ha recalcado que contar con las denominaciones de origen en la defensa del sector "es imprescindible". "Son nuestro buque insignia y la mayor prueba de la gran riqueza de nuestro país", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de CECRV, David Palacios, ha reconocido que es "vital que las organizaciones representativas del sector trabajen de forma conjunta para visibilizar ante la sociedad y ante las instituciones y los poderes públicos la importancia y la transversalidad del vino español y difundir la calidad y la diversidad del producto". "La renovación de este acuerdo supone un paso más hacia este objetivo común", ha insistido.

Todos en defensa de uno de nuestros principales valores sociales, gastronómicos, tradicionales y medioambientales: el vino.