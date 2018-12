Homenaje a la Tempranillo

Los grandes vinos riojanos, manchegos o castellanos siguen siendo mayoritariamente monovarietales de esta uva. Apodada en distintos enclaves con diferentes referencias (Tinta Fina o Tinta del País en Castilla y León; Tinta de Toro en la Denominación de Origen Toro; Cencíbel en La Mancha; Ull de Llebre en Cataluña; y Tinta Roriz en Portugal), dependiendo del lugar donde se encuentre su comportamiento puede variar. Como su nombre indica, es una variedad de ciclo vegetativo más bien corto, "tempranillo", y por ello es sensible a las heladas de primavera y a algunas plagas y enfermedades de la vid como el oídio o a las polillas el racimo (fenómeno muy frecuente, pero que tomando medidas profilácticas no presenta mayor problema). La maduración también es temprana y un factor determinante unido a sus compuestos fenólicos, estructura y cuerpo, para ser la variedad preferente en nuestro país.

Si bien es cierto que "vale tanto para un roto como para un descosido", si entramos al detalle tendríamos que tener cuidado con la edad del viñedo, con las producciones y con los espacios en los que se cultiva para obtener vinos de mayor o menor calidad. En general, presenta buenos rendimientos, su acidez suele ser baja y su alta concentración en taninos (que el buen elaborador sabrá sacar al máximo y domesticar en barrica o botella) es uno de los secretos de la longevidad de los vinos elaborados a base de Tempranillo.

Por otra parte, es interesante destacar su buena carga polifenólica. Sabemos que el consumo de antioxidantes se asocia a una mejor salud celular, lo que implica menor riesgo de sufrir enfermedades. Y entre los grandes antioxidantes encontramos a los polifenoles que tanto pueden hacer por nuestra salud cardiovascular. En la dieta diaria se ingieren entre 50 y 800 mg de polifenoles y se cree que superando este último valor, podemos alcanzar un nivel interesante de antioxidantes que ejercen acción positiva en el organismo al neutralizar los radicales libres del oxígeno.

Hoy les recomiendo cinco vinos de esta variedad de diferentes zonas de España.

Amaren (Bodegas Amaren, DOCa Rioja)

Bodegas Amaren nace en honor a Ángeles, esposa de Luis Cañas y madre de Juan Luis (Bodegas Luis Cañas, Rioja Alavesa). En 1995, Juan Luis Cañas estaba ideando elaborar un vino diferente, un vino que expresara al máximo la personalidad de la variedad. Un Tempranillo procedente de varias parcelas de viñedos viejos con un toque de un 15% de Garnacha. En ese momento, su madre Ángeles fallece y es cuando decide dedicarle su creación: Amaren Reserva Tempranillo 1995. De ahí surge todo, del amor a una madre, porque Amaren en euskera significa "de la madre". En nariz encontramos aromas de fruta roja madura y notas de crianza intensas, tostados, frutos secos y aceitunas negras. En boca es agradable, con una buena acidez, especiado, de paso ligero ero llenado la boca. Postgusto con recuerdos de fruta roja y tostados elegantes, largo e intenso.

Dominio de Bornos

Es una bodega relativamente nueva, fundada en 1988, ubicada en Pesquera de Duero, en el corazón de la DO Ribera del Duero. Bornos Bodegas y Viñedos es un grupo vinícola, formado por seis bodegas presentes en seis zonas vitivinícolas: Palacio de Bornos (DO Rueda), Dominio de Bornos (DO Ribera del Duero), Lagar de Bornos (DOCa Rioja), Orot (DO Toro), Señorío de Sarría (DO Navarra) y Guelbenzu (VT Ribera del Queiles). Este vino, con una crianza de 12 meses en roble francés, posee un gran potencial aromático, con notas de tostados, vainilla y frutos del bosque, que se combinan en gran armonía. Un vino elegante y con gran estructura en boca.

Dominio de Valdelacasa

La empresa es propietaria del Palacio de Frontaura, un majestuoso edificio de 1574 de gran valor arquitectónico situado en la localidad de Toro. Un vino de Bodegas Frontaura en la Denominación de Origen Toro, 100% Tinta de Toro. Aún con el reposo de los años sorprende la viveza de su fruta. Fresco en nariz y en su paso por boca, despliega un abanico de aromas d fruta roja envueltos en notas de vainilla, coco y un suave toque especiado. Un vino con volumen, elegante y de largo postgusto.

Las Sombras Largas

Nos venimos a la provincia de Granada para descubrir este vino de Bodegas Vertijana, una pequeña bodega familiar situada en la altiplanicie del valle del río Alhama, en el entorno del Parque Natural de Sierra Nevada, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Disponen de ocho hectáreas de viñedo ecológico certificado, entre ellas varias de Tempranillo con el que elaboran este vino. Una historia para conmemorar los buenos recuerdos y el legado del fundador de Bodegas Vertijana. Fue creada como parte del cambio de identidad de marca de su vino Vertijana 1. Un vino que es pura fruta roja y negra madura, con toques de regaliz, hoja de tabaco y ligeros ahumados. En boca tiene un paso fácil, sedoso y agradable, con una acidez otorgada por la altitud de sus viñedos.

Murviedro Colección Tempranillo

Viajamos a la Denominación de Origen Utiel-Requena en la provincia de Valencia, una zona de clima continental con influencias del Mediterráneo. Un vino de intenso color rojo cereza. Aromas poderosas, con notas de frutas rojas maduras y delicado recuerdos de anís y especias (pimienta, vainilla). Redondo y lleno en boca, bien estructurado, con suaves taninos y buen equilibrio de acidez. Larga persistencia en boca.