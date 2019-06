"¿Que cómo va la tarde? Esto es Wimbledon”, así de tajante, a la vez que animado, se manifestaba uno de los tenderos que tenía instalado un puesto de venta de diversos artículos taurinos en la Plaza de Toros de Granada momentos antes de que José Tomás saltara al ruedo. “Esto pasa sólo una vez en la vida”, decía un chico joven a un amigo frente a la entrada principal. “Compro, vendo, compro, vendo”, repetía un reventa. El gentío que se reunía era cuantioso, cientos de personas, miles quizá, previamente al evento. Algún personaje reconocible también, El Cordobés generó un revuelo a su entrada y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pasó por allí.

Una hora antes de que comenzase la corrida, antes de que José Tomás levantara un aplauso generalizado que se escuchó fuera de la plaza, el hervidero en el que se había convertido el exterior del recinto era muy singular. Gente de diversos puntos del mundo, mexicanos y franceses, tenderos y vendedores de almohadillas cantaban sus productos, antitaurinos realizaban una escenificación en contra de esta tradición, algún taurino que los increpaba y ambos, taurino y antitaurino, se intercambiaban palabras que al final, sólo quedaron en meras palabras.

“Para nosotros supone mucho que venga José Tomás. Es un torero que se arrima, es artista. Con José Tomás nunca se sabe, nosotros venimos con la intranquilidad de que no sea cogido por el primer toro pero esperamos que haga una buena faena. Venimos exclusivamente de Cártama (Málaga) a verlo y lo seguimos a todos lados”, explica a este periódico Emilio García, de la Peña José Tomás de Cártama.

A lo anterior, el peñista de Málaga añade: “Llevamos cinco años con la peña de José Tomás y somos trescientos integrantes, aunque no hemos podido venir todos porque las entradas se vendieron muy rápido. Mi deseo para esta tarde es que sea una tarde bonita, que sea armoniosa, que haya paz y que la felicidad nos embargue a todos”.

El impacto económico de la llegada de José Tomás en Granada se estimaba en unos catorce millones de euros, según indicaba el empresario de la plaza de toros. Este diestro atrae a mucho público de cierta notoriedad, la vicepresidenta Carmen Calvo y la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada son algunos de los ejemplos de personalidades que el torero aglutina en sus faenas.

“José Tomás es internacional, ganan hoteles, campings, tiendas, ganamos nosotros y todo el que lo necesita, porque José Tomás es el número uno”, cuenta una tendera que mientras habla con este periódico grita “¡Almohadillas!” a todo aquel que se le acerca para vender su mercancía.

Por otro lado, Candela Jiménez, que trabaja fuera de la plaza para informar a todos los asistentes al evento narra que “hoy hay bastante gente en la entrada, ha venido El Cordobés y se ha montado un barullo bastante grande por el que hemos tenido que ayudarle a entrar y no paraban de hacerse fotos con él, muy emocionada la gente. Hoy se nota que viene José Tomás”.

A pesar de que el evento era de escala internacional no hubo demasiados antitaurinos, que hicieron una escenificación en contra de la tauromaquia. “Estamos aquí para que la gente tome conciencia de que esto es una aberración y no entendemos que algo así pueda ser legal”, señala una chica que lleva carteles en contra de esta manifestación. “Es un poco kamikaze pero no nos vamos quedar en casa, nos insultan pero estamos acostumbradas”, señala otra.