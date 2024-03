La familia del hombre desaparecido en Almuñécar solicita la ayuda del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas

La familia de Francisco Pérez Bedmar, el vecino de 87 años al que se le perdió la pista el pasado viernes, 22 de marzo, en Almuñécar cuando salió como cada día de paseo, solicita la ayuda del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Efectivos de la Guardia Civil mantienen activo un dispositivo de búsqueda junto con Protección Civil y miembros de búsqueda de personas, centrando la investigación en diversas zonas del municipio sexitano donde el hombre suele pasear. Los días pasan y la familia teme no volver a verlo.

Francisco, su hijo, señalan que se han realizado diferentes batidas por tierra sin ningún resaltado y, aunque no tienen la certeza de que haya podido caer al mar, es una de las hipótesis que se barajan. Solo tiene palabras de agradecimiento hacia la Guardia Civil o la implicación del Ayuntamiento de Almuñécar, sin embargo, su padre no aparece. "Lo que pedimos es que intervenga el Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas para que rastree toda la zona de rocas con el objetivo de que si está ahí, se pueda localizar antes de que salga a la superficie y se lo pueda llevar alguna corriente marina a no se sabe donde".

El pasado miércoles se unió a la búsqueda la unidad canina de Protección Civil de Motril para rastrear cualquier pista que pudiera conducir a su paradero en zonas específicas como la playa Cotobro o el Peñón del Santo, zonas que solía transitar durante sus paseos, aunque sin ningún resultado. De hecho, la familia insiste en centrar la búsqueda en la zona de Cotobro, junto al hotel Aleta Room, donde ya había verbalizado con anterioridad que "había sentido como un remolino de aire le empujaba hacia el mar".

Al hilo, explica que han contado ya con la participación de varios buzos voluntarios que, "de forma altruista se están prestando cuando pueden, para ir haciendo rastreos por si viesen algo, aunque lo ideal sería que se pudiesen incorporar los GEAS para descartar la zona".

El tiempo sigue corriendo y la familia de Francisco Pérez Bedmar vive con angustia la falta de noticias. "Lleva treinta años viviendo en Almuñécar, y todos los días que hacía buen tiempo, salía a pasear. Además, siempre hacía el mismo paseo: desde la plaza de San Cristóbal hasta el final de Cotobro, allí se daba la vuelta y vuelta a San Cristóbal. Aproximadamente una hora de paseo que hacía todos los días, menos el viernes, cuando se le perdió la pista a la altura del hotel Aleta Room, y no hemos vuelto a saber nada más de él".

Francisco Pérez Bedmar, de 87 años de edad, mide 1,70 de estatura, de complexión delgada, pelo canoso y corto, desaparecido en la localidad costera de Almuñécar.