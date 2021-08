La Asociación Arte-Sur de Almuñécar inaugura exposición de antenas parabólicas pintadas y vinilos en el espacio “La Galería”

Con la presencia del concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Almuñécar, Alberto García Gilabert y numerosos miembros del colectivo sexitano “Arte Sur” encabezados por su presidente, Francisco Ariza, se inauguró una nueva curiosa y bonita exposición colectiva de antenas parabólicas pintadas y vinilos en “La Galería” y el fachada del Consistorio almuñequero.

El acto tuvo lugar en la propia plaza de la Constitución, junto al Ayuntamiento y La Galería, donde el artista local José Cabrera, en nombre de todos los participantes, recordó que esta es la segunda edición consecutiva que se hace con esta temática que tan buena acogida tuvo, por lo que este año contamos con más artistas.

Por su parte, el edil de Cultura y Fiestas, Alberto García Gilabert, además de dar las gracias a los componentes de Arte Sur “por vuestra implicación con la cultura con el arte y por esta exposición que tanto éxito tuvo entre nuestros vecinos y visitantes”. García Gilabert felicitó al colectivo por la nueva sala expositiva y recordó que siempre están a disposición la Casa de la Cultura. También destacó el hecho de inaugurar la exposición coincidiendo con el inicio de las fiestas patronales. “Que mejor que inaugurar con esta exposición que con tanto cariño lo hacéis cada año; y no hacéis más porque no hay más material, sino haríais más. Y es que son preciosas las obras. Todo el que pasa me lo dice, que es una maravilla; por tanto daros la enhorabuena otra vez las gracias por vuestra implicación y que sea por muchos años”.

El presidente de Arte Sur, Francisco Ariz Ariza informó que la muestra cuenta con más de 30 artistas del colectivo Arte- Sur, no solamente españoles sino también tienen cabida artistas de otros rincones del mundo. “Tenemos obras de artistas locales e internacionales, de origen húngaro, italiano, ruso…. . La temática central de los vinilos será el jazz”, dijo Ariza.

En esta ocasión participan los pintores españoles: Ángeles Díaz, Ángeles Raya, Antonio Arellano, Carlos Betoret, Carmen M. Arcas, Carmen Prados, Conchi Moral, Francisca Paniagua, Javier G. Montero, Jesica Moreno, José Cabrera, J. Martín Vílchez, Juan Fierro, Juan Ilarraz, Laura L. Zárraga, Luis Contreras, Manuel Lecrín, Marisol Alonso, Maria Vergara, Marikilla Casco, Paco Ariza, Silvia Sánchez, Silvia Torres, Toni Quirós, Diana Ibáñez W. Rafael S. Barbero, José F. Moreno, José A. Lerta, Antonio Medina, Emilio Domínguez, Virgilio Arias.

Por otro lado se suman los pintores internacionales: Akhasar Esenov y Aljona Shapovalova (Rusia), Antonella Prota, Valentina Cherubini y Antonella Goto (Italia), Jane Carraturo (Brasil), Lucía Marques (Portugal) Péter Jakab y Ludwig Zoltán (Hungría), Pirjo Heino (Finlandia), Radule Boscovic (Serbia) y Karin Wook (Alemania).

Los trabajos en parabólica de esta original muestra decora un año más, los balcones del Consistorio sexitano con obras de diferentes temáticas hasta finales de agosto.

La exposición, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar, se podrá visitar hasta el 31 de agosto, de 19 a 21.30 horas en “La Galería”, con entrada por plaza de la Constitución y calle Vélez 2, de Almuñécar.

El espacio aplica el protocolo correspondiente en cuanto a las medidas de seguridad por la Covid-19, reduciendo el aforo y manteniendo las normas correspondientes marcadas por los responsables sanitarios. La entrada es libre para todos los visitantes.