La Cofradía de Pescadores de Granada anuncia un paro general por las decisiones de la Comunidad Europea respecto al sector

La situación que tienes la pesca granadina se encuentra en una posición muy complicada y difícil que hace temer por su futuro. Una situación que los afectados del sector consideran que se ha visto agravada por las decisiones adoptadas por la Comunidad Europea y que han sido secundadas por el Gobierno central.

Estas decisiones han motivado que los pescadores motrileños, igual que en la mayoría de los puertos del Mediterráneo, hayan anunciado un paro general de su flota para el próximo viernes, para así protestar por la gestión pesquera que están realizando tanto el Gobierno central, como la Unión Europea. Y es que las medidas van a ocasionar una reducción de días de pesca, así como un nuevo Reglamento de Control.

Desde la Cofradía de Pescadores de Motril y desde la Organización de Productores Pesqueros de Motril OPP-85, como entidades representativas del sector granadino, han resaltado que la protesta la realizan como señal de protesta por las decisiones adoptadas desde la Comisión y el Parlamento Europeo, así como desde el Gobierno central, se están tomando para gestionar la pesca. "Ya está bien, hemos llegado al límite, ya se nos está estrangulando demasiado, es evidente que somos productores de alimentos saludables y de calidad; y no delincuentes, que es como se nos está tratando últimamente, no hay derecho a esto", ha asegurado el presidente de los productores de Motril, Ignacio López, ante los últimos "atropellos" a los que están siendo sometidos por la nueva normativa.

López ha resaltado que la totalidad de la flota pesquera motrileña no saldrá a faenar el viernes, por lo que en la lonja no habrá abastecimiento de producto pesquero fresco local. De esta forma, "decimos no al Plan de demersales del Mediterráneo, que afecta al segmento de la pesca de arrastre, una flota que ya ha realizado demasiados sacrificios y que se ha visto fuertemente mermada, cuya reducción de esfuerzo pesquero o imposición de cambio de redes, entre otros cambios, suponen una verdadera locura", ha indicado.

Además, ha incidido en que estas decisiones "están reduciendo la actividad de los barcos por debajo de los 190 días, provocando el cierre de empresas y la pérdida de tripulaciones"; y que se toman sin ninguna base científica, poniendo en peligro la continuidad de la pesca.

Desde la Cofradía protestan "por el nuevo reglamento de control y vigilancia" porque "no atiende a la idiosincrasia de los barcos pertenecientes al segmento de artes menores, una flota pesquera que cumple estrictamente con la norma, y que no se puede adaptar a unas nuevas exigencias que obliga a embarcaciones muy pequeñas, donde operan una o dos personas, a que dispongan de un ordenador para llevar un control estricto de la pesca, cuando ya de por si es complicado rellenar los formularios habituales a bordo".

El paro, que va a ser secundado por toda la flota pesquera del Mediterráneo y apoyado por diferentes entidades pesqueras del Atlántico, fue aprobado por unanimidad el pasado sábado en la junta general extraordinaria de la Cofradía de Pescadores de Motril, y que se realizará coincidiendo con unas jornadas que se celebran ese mismo día en el Parlamento Europeo bajo el título "Construyendo un Futuro Sostenible de la Pesca en el Mediterráneo", donde participará el Gobierno de España y el sector pesquero español.

El próximo viernes 4 de junio, la Cofradía de Pescadores tiene previsto, a partir de las once de la mañana, concentrarse en la dársena pesquera del Puerto de Motril donde se procederá, posteriormente, a la lectura de un manifiesto en defensa del sector pesquero granadino y en control del Plan plurianual para las poblaciones de peces demersales del mar Mediterráneo occidental y del nuevo Reglamento de Control de la Pesca.