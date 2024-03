La Costa realiza una campaña de concienciación sobre el uso responsable del agua

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y el gerente de la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, han presentado la campaña informativa y publicitaria con la que ambas instituciones pretenden concienciar a la población sobre un uso responsable del agua, ante la situación de sequía a la que se enfrenta el litoral granadino.

Caballero ha recordado que el próximo 22 de marzo se celebra el Día Internacional del Agua y, con tal motivo, "queremos hacer pública esta campaña, que además es uno de los compromisos adquiridos por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical al tener varias poblaciones en pre alerta por sequía", como son Jete, Otívar, Letegí, Sorvilán, Polopos-La Mamola, Gualchos-Castell de Ferro, Rubite, Albondón y Albuñol.

El presidente de la institución comarcal ha aclarado que "el nivel de pre alerta no implica ninguna medida restrictiva, como sí estamos viendo en otros lugares de España, pero sí nos obliga a poner en marcha una campaña de concienciación a la población de un uso responsable del agua".

La campaña lleva por lema: 'No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti'. Refiriéndose al agua "Esta frase, creemos que refleja a la perfección tanto nuestra dependencia del agua, como que tenemos que cuidarla como si fuera, que lo es, nuestro recurso más preciado y ahora escaso", ha añadido Rafael Caballero.

Además, ha señalado que "es hora de tomar medidas concretas. Debemos comprometernos a utilizar el agua de manera responsable en nuestras vidas diarias. Desde cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes, hasta reparar las fugas en nuestros hogares. Cada acción individual suma en la lucha contra la sequía".

Por su parte, el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, ha explicado que el Plan de Emergencia de Sequía de la Costa Tropical ha sido el primero que se ha aprobado en Granada, que tiene distintos niveles de alerta en función de los indicadores de los acuíferos.

Jurado ha indicado que este plan, además de la campaña de concienciación, conlleva una reducción del volumen de agua suministrado y un seguimiento de los indicadores. Pero igualmente, ha recordado, que "gracias a la inversión de más de 60 millones de euros en los últimos 10 años, que la Mancomunidad de la Costa Tropical y Aguas y Servicios hemos llevado a cabo en la mejora de las infraestructuras y la sustitución de las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales, podemos decir con orgullo, que nuestros indicadores de rendimiento y eficiencia en la red, hacen que estemos por debajo en suministro de litros por habitante, de lo que nos obligaría el plan de sequía, incluso, si subiera el nivel de pre alerta a alerta o emergencia".