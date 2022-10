La Costa se reivindica 'a la catalana'

Per les canalitzaciones de Rules. Perls espigons a les platges. Per la connexió ferroviària. La Costa Tropical unida pel seu futur. La Costa está cansada de reivindicar sus infraestructuras y reunión tras reunión, manifestación tras manifestación, las demandan siguen siendo las mismas por la falta de acción. No saben a qué puerta llamar, ni con quien hablar para que sus reivindicaciones sean escuchadas y realizadas, por lo que han decidido cambiar la estrategia y realizar sus peticiones al Gobierno central y autonómico en catalán para ver si así se les escucha. "A los catalanes siempre se les escucha, lo mismo ahora nos hacen más caso".

La manifestación por las infraestructuras de la Costa ha reunido en Motril a miles de personas, 5.000 según cifras de los organizadores y 2.500 según la Policía. Varios miles de personas que han marchado como una sola, en unión y por una causa común: reclamar lo necesarias que son las canalizaciones de la presa de Rules, la conexión ferroviaria Motril-Granada y los espigones de la Costa.

Infraestructuras que llevan décadas reclamando para el desarrollo económico y social de toda una comarca, y que repercute directamente en toda la provincia. La manifestación bajo el lema 'La Costa Tropical unida por su futuro', realizada a petición de la Plataforma para las Infraestructuras en las que se encuentran integradas las principales asociaciones empresariales y económicas de la comarca, así como sindicatos y partidos políticos entre otros, ha recorrido las principales calles de Motril llegando hasta la Plaza de España donde se ha realizado la lectura de un manifiesto en el que se reivindican inversiones a los distintos gobiernos para que la comarca pueda desarrollarse en las mismas condiciones que otras provincias.

Además, los organizadores han incidido en el retraso histórico que acumulan las canalizaciones de la presa de Rules, que en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado del 2023 aparece con partidas para sus canalizaciones que son insuficientes para que se desarrollen los desglosados prioritarios y de esa forma el agua llegue a los cultivos.

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Javier Rubiño, ha explicado que han buscado la forma de "impactar" lo máximo posible con su mensaje. "Es un mensaje histórico, el tren lleva más de 150 años reivindicándose, 20 en el caso de las canalizaciones, tenemos la única presa que no tiene conducciones, y años perdiendo las playas por la falta de espigones. Es una inversión mínima y no se realizan, estamos tirando directamente el dinero al mar, por lo que hemos decidido lanzar nuestro mensaje en catalán para que se nos escuche".

Rubiño ha señalado que es una forma de llamar la atención del Gobierno, "a ver si en catalán por lo menos nos entienden, y si no lo hacen, la próxima vez lo pediremos en vasco, y la próxima en alemán, el idioma no va a ser un problema". Además, ha avanzado que están planeando pedir el apoyo al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

Por su parte, el presidente de la asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas, Francisco Trujillo, ha reincidido en la importancia de realizar lo antes posibles los distintos espigones para asegurar la defensa del litoral y evitar la imagen constante que se da tras los distintos temporales de playas inundadas, riberas sin arena o destrozos en infraestructuras de locales de la Costa. "Es una obra sumamente necesaria para el desarrollo turístico y para asentar nuestro turismo en la Costa, llevamos mucho tiempo demandando que se proteja nuestro litoral. Existen unos estudios, lo que hace falta es hacerlos".

Trujillo ha recordado la promesa del secretario de Estado, Hugo Morán, de que en el 2022 se iban a adjudicar las obras y en el 2023 se iban a ejecutar, "a la altura que estamos de año no se ha hecho nada, y estamos a la espera de ver como acaba todo".

En la misma línea, el presidente de la Junta Central de Usuarios de los Ríos Verde, Seco y Jate, José Manuel Fernández, ha señalado que la situación en la que se encuentran los agricultores de Almuñécar es preocupante, "hemos pasado el límite hace muchas semanas, estamos regando con sal. Almuñécar se seca y es necesario que de una vez por todas lleguen las infraestructuras y lleguen por emergencia y rápido. No aguantamos más. La solución definitiva pasa por el sistema Béznar-Rules, y la inmediata porque los decretos de sequía de la Junta sean ya una realidad y se ejecuten por emergencia".

El presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, ha asegurado que las inversiones iniciales previstas para Rules en los PGE de 2023 son "insuficientes", ya que las canalizaciones se harán por tramos, han prometido a los regantes que los desglosados 9 y 3 serán los primeros en llegar, aunque "es insuficiente y llegan tarde".

Apoyo institucional

En la protesta han estado presentes vecinos de la zona, representantes públicos y políticos, empresariales y sindicales. A la cita no ha faltado el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, quien ha incidido en su apoyo constante con la Plataforma por las infraestructuras. "Hay proyectos por todos conocidos que llevan muchísimo tiempo pendientes de ejecución. En el caso de Rules, desde el 2003 que se finalizó su ejecución y el 2004 que se inauguró, ha llovido mucho; hay necesidades para el desarrollo económico de la Costa como el Plan de Protección del Litoral, pero también hay nuevas necesidades, aunque son las más históricas, como la conexión ferroviaria de Motril con Granada".

Entrena ha señalado que también se concentra junto con todos sus compañeros de la Costa para "pedirle al Gobierno de la Junta que invierta en actuaciones de emergencia, para garantizar el abastecimiento – en el caso del agua- que no está garantizado en toda la Costa Tropical, incluido en la Contraviesa, igual que hace en provincias colindantes como Almería y Málaga donde ha hecho inversiones millonarias".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha incidido en que "las infraestructuras son necesarias para garantizar el futuro de la Costa, y el hecho de que hoy desde la sociedad civil se haya convocado esta manifestación hace que tengamos que estar aquí, no como políticos sino como vecinos. Del desarrollo de la Costa también va a depender mucho el desarrollo de toda la provincia, necesitamos este tren Granada- Motril, las conducciones de Rules y los espigones".

El delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, ha asegurado que "desde la Junta de Andalucía venimos con la mano tendida porque creemos que es importante reclamar esas tres actuaciones, es fundamental que demos un paso todas las administraciones, especialmente el Gobierno de la nación, creemos que la aportación para la Costa en los presupuestos son muy pequeñas, y hacemos un llamamiento por una enmienda en la elaboración de los presupuestos para incrementar económicamente esas partidas y dar una solución porque tenemos un campo con una sequía importante que desde Rules se podría dar una solución, y creo que es una obligación que se debería de recoger la conexión ferroviaria de Motril con Granada".