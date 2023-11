Denuncian un comportamiento "excluyente" y "antidemocrático" en la elaboración de los presupuestos municipales de Motril

IU Verdes Equo ha criticado la presentación pública del proyecto de cuentas municipales de 2024 cuandoel expediente no se ha puesto a disposición de los grupos políticos para su conocimiento y valoración. Además, señalan que el Gobierno municipal presume de un presupuesto "histórico" que los propios grupos de la oposición no conocen y que van a tramitar "orillando el procedimiento, ya que no ha sido informado por la comisión informativa de Cuentas, un trámite que es preceptivo".

La portavoz de IU Verdes Equo, Inma Omiste, ha indicado que el gobierno de García Chamorro desprecia a una parte de la ciudadanía a la que representan los Grupos políticos de la oposición, amparándose en su mayoría absoluta, negándose la información y evitando el debate público.

Un comportamiento profundamente antidemocrático, a juicio de IU Verdes Equo, de quienes se presentan como adalides de la democracia y exclusivos defensores del marco constitucional.

Para la portavoz de la coalición de izquierdas ecologista, el tono propagandístico del gobierno local en la presentación de las cuentas a los medios pone en duda su credibilidad.

"Llevamos cinco años de actuaciones históricas del PP y de su socio de gobierno, pero los servicios municipales están desmantelados y la ciudad hace aguas por todas partes", ha indicado Omista, quien además ha alertado acerca de las anunciadas inversiones en el servicio de limpieza, de las que sospecha que pueden ir destinadas a nuevas externalizaciones a empresas privadas de parte del servicio, como se ha venido haciendo en los últimos años.

Ha reiterado su defensa de lo público: la privatización es un error. Hay que invertir en el servicio público, contratar más trabajadores y adquirir nueva maquinaria y equipamiento, ya que la actual se encuentra en un estado lamentable. Mucho nos tememos, ha insistido, que "vamos camino de la privatización total del servicio de limpieza de Motril, un modelo que ansía la derecha cuando ocupa posiciones de poder".

Por otra parte, ha advertido del riesgo de acudir a la financiación de inversiones a través del crédito conentidades financieras, un lastre que, afortunadamente, se ha superado con el esfuerzo colectivo de los motrileños y motrileñas en los últimos años.

La portavoz de IU Verdes Equo ha adelantado que en estas condiciones su formación no va a poder dar su apoyo a la aprobación inicial de las cuentas municipales que se presentarán en el próximo pleno municipal, el día 28 de noviembre.