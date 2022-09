Discrepancias entre los alcaldes afectados por el incendio de Los Guájares

Aún se desconoce la repercusión real sobre el terreno del incendio de Los Guájares que mantuvo en vilo toda una semana a gran parte de la provincia y que afectó a unas 5.000 hectáreas de monte. Un incendio forestal que ha terminado con grandes extensiones de pinares y subtropicales, y que hizo que los alcaldes de los municipios afectados se unieran todos a una para pelear por una solución e instar a las administraciones la declaración de zona catastrófica. Hasta ahora.

El alcalde de Vélez de Benaulla (PSOE), Francisco Gutiérrez, municipio afectado por el incendio, lamenta los últimos movimientos realizados por los alcaldes de Los Guájares, Pinos del Valle, Albuñuelas y El Valle (PP) al politizar un asunto de "extrema gravedad" que "afecta a todos por igual". "Lo único que pido es que cada administración sea consecuente con sus competencias, aunque no se puede obviar que la máxima responsable de las competencias en los montes es la Junta de Andalucía, otro asunto es, y me parece muy bien, solicitar la zona catastrófica y que se involucre al Gobierno central que tendrá competencias una vez se apruebe dicha solicitud".

La falta de entendimiento viene de largo, ya que Gutiérrez asegura que desconoce los pasos que se están dando con la petición de declaración de zona catastrófica, y califica las declaraciones realizadas este miércoles en las puertas de la Subdelegación de Granada de "partidistas".

Los alcaldes de cuatro de los cinco municipios afectados registraron este pasado miércoles las mociones aprobadas en los distintos ayuntamientos para solicitar la declaración de zona catastrófica, además, tras criticar que la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, en representación de la administración central, no se había puesto en ningún momento en contacto con los representantes de los municipios afectados, instaban a la necesidad de una actuación coordinada entre todas las administraciones para que dicho incendio "no caiga en el olvido".

"A quién hay que pedir permiso para tocar en cualquier monte es a la Junta de Andalucía, le corresponden todas estas actuaciones, sobre todo la de emergencia para evitar que llegue la ceniza a la presa de Béznar-Rules y la erosión de la tierra vegetal. Esto es realmente importante, porque si no se actúa en la tierra sí que vamos a tener un problema porque no se va a poder reforestar ni solucionar nada", esgrime el responsable de Vélez de Benaudalla quien puntualiza que, si consiguen la declaración de zona catastrófica, pedirá de igual forma al Gobierno central que ponga todos los recursos y medios a su alcance, "cada cosa a su tiempo, pero no es justo que se pida solo una solución al Gobierno central como si la Junta de Andalucía no tuviese ninguna responsabilidad".

Y añade que le parece "lamentable" la situación que se está creando. "Da la sensación que los culpables están en las administraciones gobernadas por el PSOE, me parece un espectáculo en el que se quiere vender que hay que reprochar a todos los gobiernos socialistas porque no se está haciendo nada y creo que es una equivocación por su parte. Incluso señalaron que la Diputación no se había puesto en contacto con los afectados, cuando no es cierto. Ya nos habían citado para una reunión esa misma tarde y sabíamos que este jueves llevaban a pleno una moción de apoyo". De hecho, la Diputación provincial indicó que ponía a disposición de los ayuntamientos los recursos técnicos necesarios para realizar una valoración de los daños y ofreció ayudas económicas reponer aquellas infraestructuras básicas que hubiesen sufrido daños.

Al hilo, reseña que todo le parece un acto de "bajeza política" y lamenta que este tipo de actuaciones "es malo para la política en sí, utilizar una catástrofe con fines partidistas. Me parece vergonzoso".

El responsable municipal de Vélez de Benaudalla lamenta que se enteran de las distintas acciones que la Junta está realizando a través de los medios de comunicación o por comentarios del resto de alcaldes, ya que con él no se ha puesto en contacto nadie de la Delegación. "El día que el incendió llegó a nuestro termino municipal dejé claro que pediríamos responsabilidades, consideramos que la coordinación no fue la correcta y hubo actuaciones que se realizaron tarde, cuando los alcaldes, que somos los que conocemos la zona, avisamos de lo que podía pasar".

Por otra parte, y tras finalizar el pleno ordinario de la Diputación de Granada, el presidente provincial, José Entrena, explica que han aprobado una moción, entre otras cuestiones, para "apoyar la reivindicación que ahora hay que hacer y que se produzcan acciones concretas para que se restaure la normalidad" en la zona afectada.

"Es una de las cuestiones que anoche planteé en la reunión que tuve con los alcaldes y la alcaldesa de los 5 municipios afectados, una reunión en la que me comprometí como presidente de la Diputación, en el ámbito de las competencias de esta institución, en ayudarles para que recuperen lo antes posible la normalidad y fundamentalmente lo que nos compete que son los servicios públicos básicos de competencia municipal", añade Entrena.

Y plantea la necesidad de coordinar las acciones de las diferentes administraciones, dentro del ámbito competencial que tenga cada una. "Es necesaria la lealtad institucional y que cada institución asuma sus competencias y que estas deriven en acciones concretas".

Una moción para solicitar la zona catastrófica

De los cinco municipios afectados, el de Vélez de Benaudalla es el único que no figura en la solicitud presentada el pasado miércoles en la Subdelegación del Gobierno. "Nadie me avisó de que se iba a mantener esa reunión el miércoles, de haberlo sabido me hubiese presentado porque entiendo que es algo que nos afecta a todos y tendríamos que tener unión política. El alcalde del Pinar fue el único que me comentó si llevábamos a pleno la petición, pero era algo que no sabíamos si realizar porque es algo que no se ha hablado. Este lunes llevamos una moción al pleno del Ayuntamiento donde pedimos solicitar la declaración de zona catastrófica, y se sale adelante, la presentaremos en Subdelegación".

"Es momento de dejar atrás intereses políticos y unirnos todos para que las administraciones nos hagan caso y actúen según sus competencias. Vélez de Benaudalla es el municipio menos afectado, pero tenemos que ser solidarios y hacer fuerza. Somos pueblos pequeños, y estamos hartos de que nos olviden", concluye Gutiérrez.