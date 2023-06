García Chamorro volverá a ser la alcaldesa de Motril tras el pacto entre PP y Más Costa Tropical

Algo más de una semana después de que comenzaran de forma oficial las negociaciones entre los distintos partidos con representación en el Ayuntamiento, Motril se prepara para recibir al grupo de personas que conformarán el próximo equipo de mando y que estará formado por dos socios de gobierno: Partido Popular y Más Costa Tropical. El esfuerzo del resto de fuerzas políticas por conformar un equipo alternativo se ha visto truncado y la popular, Luisa García Chamorro, volverá a estar al frente del Consistorio motrileño.

La actual alcaldesa en funciones y presidenta del PP de Motril, Luisa García Chamorro, explica que "los ciudadanos han hablado y han refrendado el trabajo realizado, entre el cual están hitos como la Ronda Sur, el incremento de plantilla de Policía Local o de Bomberos, junto con la nueva Jefatura de Policía Local o un hecho que no debería ser noticia pero lo ha sido, como sacar adelante cuatro presupuestos municipales".

García Chamorro cuenta que el "secreto" del éxito ha sido "que no éramos ni del PP ni de PMÁS, éramos todos Motril. Primaba el interés general".

La popular remarca que Motril se enfrenta a un futuro "ilusionante" que contará con un gobierno "sólido, estable y serio" que "sepa afrontar los futuros retos con valentía, pero también con ilusión", algo que podrá realizar el nuevo equipo, compuesto por "personas a las que nadie les gana en honradez y seriedad para dar a Motril el futuro ilusionante que merece", y que las negociaciones "han sido fáciles, porque partíamos de la lealtad, no de la pertenencia a siglas políticas, sino a un solo objetivo, Motril".

El presidente de Más Costa Tropical, Antonio Escámez, asegura que no había nada decidido hasta el último momento. De hecho, este mismo jueves se reunieron en la sede del partido para decidir si respaldaban el proyecto de García Chamorro, aunque las conversaciones previas han jugado un papel importante. "Cuando haces un estudio de dónde has estado y con quién, y analizas lo que se ha hecho durante este tiempo, somos conscientes de que hace cuatro años salíamos de un gobierno -junto al PSOE- en el que entramos con cinco concejales y salimos con tres, perdimos cerca de 1.200 votos, por lo que por lógica nos decantamos por la segunda opción -PP- con los que hemos gobernado entrando con tres concejales, salimos con cuatro y además con 700 votos más, lo que indica que no nos fue mal".

Escámez agradece la implicación de los dos grupos políticos que han sabido seguir un camino en común para trabajar por los intereses de Motril y que irán juntos durante los próximos cuatro años. "Cuando un gobierno no se desgasta, sino todo lo contrario, crece y suma, es el mejor que podríamos tener para gobernar la ciudad".

El nuevo equipo de Gobierno aún no tiene fecha de constitución, ya que el proceso que ha iniciado VOX para reclamar unas 800 papeletas anuladas, y que le puede suponer contar o no con representación en el pleno municipal, retrasará el proceso posiblemente hasta primeros de julio.

Con respecto a las negociaciones que se estaban manteniendo con otros partidos, Escámez reseña que "tener cuatro grupos políticos, y cada uno con su corazón y ganas, era difícil de digerir".

Por su parte, el director de campaña y número dos del PP, Nicolás Navarro, explica que el acuerdo alcanzado "se basa en el compromiso, el diálogo y la confianza que existe entre los dos partidos, hemos anunciado que el gobierno estaría funcionando hasta el último día, sacando obras y proyectos para la ciudad de una forma solvente porque estamos bien y entendíamos que los acuerdos a los que hemos llegado facilitaban que durante los cuatro años le diéramos estabilidad a la ciudad". Además, agradece la implicación del presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, y especialmente a Antonio Escámez, "por la disposición durante las negociaciones".

Navarro incide en que durante estos días de negociaciones se ha reunido "con quien había que reunirse" por su lealtad con el proyecto del PP y de la ciudad. "Teníamos claro que había que dar una imagen de estabilidad y seriedad, no se trataba de cuota de poder ni de ver que iba a llevar cada partido, sino de saber que cada concejal estará en el área o en el lugar del que verdaderamente se le pueda sacar provecho para la ciudad".

Al hilo, asegura que el pacto alcanzado está basado en el respeto y la confianza que "los ciudadanos de Motril han dicho a los dos partidos que conformamos el Gobierno, somos los que más hemos incrementado el número de votos y concejales, y por tanto los que teníamos la voluntad de la ciudad". Y avanza que intentarán estar en los próximos gobiernos que se conformarán con representación de la Costa Tropical -Mancomunidad de Municipios y Diputación de Granada-, porque "Motril tiene que estar representado en esos gobiernos, ser cabecera de comarca y apostar por el desarrollo de la Costa Tropical".

El nuevo equipo de gobierno, en el que hay nuevas caras, estará formado por Luisa García Chamorro, Nicolás Navarro, Juan Fernando Hernández, Inmaculada Torres, Jose Peña, Concepción Abarca, Daniel Ortega, Gerardo Romano, Madelin Banqueri, Jose Balderas y Susana Peña por parte del grupo municipal popular, mientras que por parte del grupo municipal del partido Más Costa Tropical Más Motril, son Antonio Escámez, Mari Ángeles Escámez, Daniel Ortega y Miguel Ángel Muñoz Pino.