La Junta apremia al Gobierno a que haga las obras de las canalizaciones de Rules

Una "solución definitiva para garantizar el agua a los regantes de Almuñécar y del conjunto de la Costa Tropical". Eso es lo que ha pedido este domingo la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en la provincia de Granada, Celia Santiago, que ha apremiado al Gobierno central a poner en marcha las obras para la construcción de conducciones del sistema de presas Béznar-Rules.

Santiago ha dejado claro que "no hay tiempo que perder, los regantes necesitan disponibilidad hídrica para sus cultivos y el problema es de fácil resolución, siempre y cuando el Ministerio ejecute las obras de conducción pendientes desde Rules". Por ello, ha pedido al Gobierno de España "más compromiso con nuestra provincia" y ha lamentado los "escasos recursos que destinan los Presupuestos Generales del Estado para las necesarias conducciones de la presa de Rules". Ante esto, ha demandado "una modificación y mayor celeridad" al Ejecutivo central a la hora de ejecutar las obras.

Santiago ha recordado que la Consejería y la Junta de Andalucía, por su parte, "cumplen con la comarca y están llevando a cabo importantes actuaciones en Almuñécar, como las obras de emergencia de los terciarios de Almuñécar y La Herradura". En este caso, ha explicado que se está tramitando la encomienda de gestión a Tragsa para realizar en este municipio costero granadino una estación de bombeo y depósito del terciario, más una tubería de 3,3 kilómetros de 400 milímetros de diámetro. Estas obras cuentan con un presupuesto de 1.070.000 euros y se prevé que puedan estar ejecutadas al cien por cien el próximo otoño. A ello se suma la instalación en La Herradura de un terciario, una balsa y una estación de bombeo, actuaciones que cuentan con una partida presupuestaria de 1.050.000 euros.

La delegada territorial ha explicado, además, que la Consejería está redactando el pliego de prescripciones técnicas para la licitación del proyecto de una nueva conducción de abastecimiento desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Los Palmares a Almuñécar y depósitos de recepción, o lo que es lo mismo, una conducción de abastecimiento a la Costa Tropical desde el Sistema Béznar-Rules.

Santiago ha explicado que "esta importante infraestructura se justifica por la necesidad de que el abastecimiento a Almuñécar y La Herradura se realice directamente desde Rules sin ser necesario recurrir a los pozos, ni a los del Río Verde ni a los de Cantarrijanes". "En la actualidad, Almuñecar se abastece por una tubería submarina de 500 milímetros de diámetro, que tiene una antigüedad de más de 25 años y que es insuficiente en las épocas de mayor demanda", ha reprochado.

Además, ha afeado a Vox que no centre sus acusaciones en el Gobierno de España, que "no solo no está ejecutando con celeridad las conducciones de la presa de Rules, sino que está retrasándolas, como demuestran las partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado".

Por otra parte, Celia Santiago ha recordado que el pasado mes de noviembre, tras 23 años de espera, la Consejería procedió a la entrega al presidente de la Comunidad de Regantes Santa Ana, de Molvízar y Salobreña, a la resolución de su constitución como tal y a la concesión de aguas públicas a la misma. Con esta actuación, la delegada ha resaltado que "les hemos otorgado seguridad jurídica y se abren de par en par las puertas para que esta solicite subvenciones a las distintas administraciones y se generen, a su vez, más posibilidades económicas".

Santiago ha concluido incidiendo en que "los regantes de Almuñécar y del conjunto de la comarca de la Costa Tropical granadina pueden tener la certeza y la tranquilidad de que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y, por supuesto, el Gobierno de Andalucía en su conjunto, trabajan con ahínco para solucionar los problemas que les preocupan, en este caso el déficit hídrico".