Así serán las obras de las canalizaciones de las presas de Rules y Béznar en Granada: seis fases y once proyectos

No llama tanto la atención como una autovía o un tren de Alta Velocidad, pero va a ser la obra más importante de la próxima década en la provincia de Granada: las canalizaciones de la presa de Rules. Esta denominación es injusta, no se ajusta a lo que es. El granadino piensa que es construir una tubería desde el pantano hasta Motril. Y no es así, es mucho más. El Proyecto de las Conducciones Derivadas del Sistema de Presas Béznar-Rules, que así es su nombre oficial, tejerá en toda la Costa Tropical una tela de araña de tuberías, de mayor y menor grosor, sus interconexiones, balsas de almacenamiento y estaciones de bombeo e impulso que llevarán el agua desde ambos embalses hasta todos los rincones de la comarca, hasta las fronteras provinciales con Málaga, al oeste, y Almería, al este.

De tal magnitud es esta obra que realmente no es una sola, sino once, los llamados desglosados, de los que se habla mucho pero no se sabe en qué consisten. Cada desglosado generará un proyecto constructivo que tendrá la peculiaridad de que puede funcionar, tanto de forma unitaria, como luego en conjunto. Así que la planificación de las obras de las canalizaciones de Béznar y Rules ha requerido de un trabajo de coordinación especial para poner en marcha un proyecto que hunde sus raíces casi 70 años. Fue cuando en 1953 se planteó por primera vez que el agua de ambos embalses, entonces en proyecto (uno finalizado en 1986 y el otro en 2003) debía llegar la Costa de Granada dando lugar a un mejor abastecimiento de la población, así como a la industria de la zona, pero sobre todo para permitir el riego en las actuales explotaciones agrícolas y ampliar las zonas regables a cotas más altas, esto último motivo de debate entre las asociaciones y expertos ambientalistas.

Aun así, la utilización del recurso de las aguas de Rules-Béznar optimizará los consumos energéticos, disminuirá la explotación de las aguas subterráneas de la costa, salvaguardando y ayudando a recuperar mejor los acuíferos, algo que también conllevará la protección de los ecosistemas asociados de la zona, describe el documento del proyecto. En general, la obra que solucionará el problema de "infrautilización" de las aguas de Béznar y Rules extenderá una red de tuberías principales y sus ramales en ambas márgenes del río Guadalfeo, siendo las más importantes las canalizaciones 400 y 200, además de sus interconexiones, cifras que se refieren a la cota de altitud sobre el nivel del mar. Desde ahí, varios ramales distribuirán el agua hasta las balsas y pozos , algunos nuevos pero la mayoría ya existentes, con sus respectivas estaciones de bombeo. Y más con lupa, todo este entramado se divide en once partes, los famosos once desglosados, de los cuales están en marcha dos de ellos, el 3 y el 9, que se corresponden a la primera de las seis fases en las que han programado las obras.

Engloba a los dos únicos desglosados que ya están en marcha, el 3 y el 9, en concreto con la redacción de los dos proyectos constructivos, el último aprobado a finales del pasado mes de marzo. Esta fase viene a poner en servicio las aguas del pantano de Béznar, que va camino de cuatro décadas de infrautilización. Según describe el proyecto, se prioriza el riego desde la presa situada en el valle de Lecrín hacia las comunidades de regantes situadas en la cota 400 en su margen derecha (Río Verde, Jete, Almuñécar y su entorno), que actualmente riegan con reservas naturales subterránea, y cuyas aguas llegarán a estas comunidades a través del ya existente Canal de Ízbor, que será ampliado y duplicado en otra fase. El proyecto de obra 3 implica construir una tubería de 9,3 kilómetros y un diámetro de entre 1,4 y 0,8 metros desde la presa de Béznar, y otras dos secundarias más estrechas que suman una longitud de 11 kilómetros. También se concluirá la interconexión de Palmares (que llevará agua de Rules) hasta la cota 200 y una estación de bombeo. Aquí entran las obras del desglosado 9, referidas a la tubería de riego y abastecimiento de esa cota 200, y que será la que parta desde la presa de Rules (que está más abajo de la de Béznar y que quedarán interconectadas en Palmares. Es una obra de una tubería de 15,5 kilómetros y casi dos metros de ancho. A estas se unen las obras de la interconexión del Guadalfeo y su estación de bombeo, con una capacidad de 30.000 metros cúbicos. La duración de esta fase se ha estimado en 36 meses, dando suministro al 25% de la superficie de riego. Es decir, los dos proyectos ya en marcha son los más importantes porque son los que ‘sacan’ el agua de los dos pantanos y empiezan a redistribuirla por las zonas de riego con mayor número de explotaciones agrarias.

Serán los siguientes desglosados en desarrollarse, aunque aún no hay fecha para ello, y se corresponden al 4 y al 10. Esta fase se completa la anterior "hasta agotar la capacidad de las infraestructuras de cabecera y del apoyo" de la margen derecha de la cota 400 y llega ya a toda las comunidades del Río Verde, Almuñécar, La Herradura, Salobreña y sus proximidades. El proyecto de obra 4 construirá otra tubería de 11,3 kilómetros a 400 metros de altitud, y otro colector, el ramal secundario 1, el cual eliminará los bombeos individuales y los pozos que se explotan en la actualidad. Esta canalización es de 3,4 kilómetros. El siguiente desglosado, el 10, es el proyecto que empezará a levar el agua de Béznar y Rules a la costa oriental de Granada, en concreto hasta Carchuna, regando todas las explotaciones que hay a su paso. Su finalidad es la "presurización de las instalaciones de riego de Motril-Carchuna. Se construirá para ello una tubería principal de nada menos que 21 kilómetros, un bypass a las presurizaciones de Panatas, Las Angustias, Los Lobos, Carchuna y Puntalón, y una estación de bombeo hacia esta última que llegará hasta una balsa a 250 metros de altitud que podrá llevar agua a comunidades de la Sierra de la Contraviesa. Con esta obra se completaría la tubería de la margen izquierda a una altura de cota 200. La duración de esta fase se ha estimado en 33 meses, dando suministro al 39% de la superficie de riego.

Una vez servida una buena parte del territorio costero se desarrollarán los proyectos del desglosado de obras 1 y 2. Su función es la de mejorar y ampliar la capacidad de transporte de agua desde la presa de Béznar y sin apoyo de interconexiones. "Con esta fase se permite el riego de la zona oeste con recurso procedente de Béznar, con optimización de los bombeos asociados a las interconexiones, que pasarán a ser una infraestructura de apoyo, sin un uso continuado", reza el proyecto. El desglosado 1 rehabilitará el Canal de Ízbor actual desde Béznar a la central hidroeléctrica de Vélez con la construcción de un nuevo túnel de 2,6 kilómetros, además del sellado, impermeabilización y refuerzo del antiguo. En el apartado 2 las obras se construirá otra nueva tubería paralela al Canal de Ízbor de 10,4 kilómetros que marchará de forma paralela, y que incluirá las conexiones para llevar agua a sectores aún no cubiertos por la red hasta Palmares. La duración de esta fase se ha estimado en 36 meses, dando suministro al 5% de la superficie de riego.

Una vez atendida la demanda de la margen derecha y la margen izquierda a cota 200, se procede a suministrar agua una primera zona de la Contraviesa, con el desarrollo completo de esta fase. Además, se garantiza el suministro a la margen izquierda 200, en caso de rotura o avería en las instalaciones de la tubería de la cota 200 o incluso algún punto de la principal. De esta forma, las fuentes de suministro podrán ser Béznar o de Rules a través de la interconexión de Guadalfeo y Puntalón. El desglosado 5 construirá un colector de 16 kilómetros que regará las comunidades de Vélez de Benaudalla y Motril-Carchuna en los sectores que quedaban por cubrir. Se elimina de esta manera el riego con aguas subterráneas y se pueden incluso poner en marcha nuevas zonas de riego que no requieren de bombeos. También se construirá una nueva balsa conectada por la tubería del Guadalfeo. El desglosado 6 llegará el agua por un colector a 400 metros de altitud de 17 kilómetros y la tubería de interconexión a 200 metros de Puntalón, desde la balsa situada allí hasta una de nueva construcción. Esta obra 'derrama' el agua del canal principal hasta el situado más abajo y llega a las puertas del nuevo Canal de la Contraviesa. La duración de esta fase se ha estimado en 26 meses, dando suministro al 23% de la superficie de riego.

Será la última fase real de las obras y comprende los proyectos de obras de los desglosados 7 y 8, con los cuales se termina de abarcar territorialmente toda la zona de ámbito con la ejecución del resto de la tubería de Contraviesa a cota 400. Se posibilita esta fase gracias a las interconexiones de Guadalfeo y Puntalón, puesto que no existe en Béznar capacidad de atender todas las demandas requeridas. El desglosado 7 es el segundo tramo de la tubería de la Contraviesa, a 400 metros de altura, de 14,6 kilómetros, que se construirá junto a ramales de conexión por una longitud de 2,3 kilómetros. El número 8 será el tercer tramo de la tubería que llega al límite de la provincia de Almería para regar a las comunidades de Albuñol, por un total de 7 kilómetros y a la misma altitud. La duración de esta fase se ha estimado en 30 meses, dando suministro al 8% de la superficie de riego y con ella estarían acabadas, de facto, las obras de las canalizaciones de Rules. Solo quedaría la sexta fase que se hará cuando esté toda la red de canalizaciones completa, y que estará dedicada a "adicionar" al recurso de las canalizaciones el subálveo, o subterráneo, que además se modernizará con obras de un plazo de seis meses.