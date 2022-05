Así es la primera fase de las obras del proyecto de las canalizaciones de las presas de Rules-Béznar en Granada

Se prioriza el riego desde Béznar a las Comunidades situadas en la margen derecha a cota 400, que actualmente riegan con agua subterránea. No obstante no se puede abarcar la totalidad de la MD400 en una única fase ya que la demanda no podrá ser atendida al encontrarse limitada la capacidad de la actual tubería gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y el Canal de Ízbor. Por ello se analizó hidráulicamente cuánta superficie se puede poner en riego con recurso procedente de Béznar sin realizar previamente la rehabilitación del Canal de Ízbor (desglosado 1) ni la construcción de una nueva tubería paralela a la existente (desglosado 2).

Así, se ejecuta 9.277 metros de conducción principal más los ramales secundarios que cuelgan de ella (RS-1 y RS-2). Por otro lado se posibilita aportar agua a la MD400 a través de las Interconexiones de Guadalfeo y Palmares, para lo cual se ejecuta la TC-200. Esto conlleva la construcción de una doble tubería, riego y abastecimiento. La duración de esta fase se ha estimado en 36 meses, dando suministro al 25% de lasuperficie de riego.

Desglosado 3

Llamado margen derecha a cota 400, desde el punto kilométrico 10+423 hasta el 19+700. Con esta conducción de 9.277 metros de longitud y diámetro 1.400-800 milímetros se suministra agua de riego desde el embalse de Béznar a las comunidades de regantes en el entorno de Río Verde, Jete Almuñécar, etcétera, integrados en los sectores de riego C, F, G, H, I, J, K, L, M y N.

Incluye la construcción de los ramales secundarios 2 y 3 de la margen derecha cota 400, con una longitud total de 11.031 metros, con tubería telescópica de 700-300 milímetros.

También comprende las obras necesarias para concluir la obra de Interconexión de los Palmares, lo que permitirá transportar agua desde Rules, a cota 200 a través de la tubería de cota 200, hasta la conducciones de la margen derecha 400. Para ello se proyecta una estación de bombeo y una balsa de 30.000 metros cúbicos, asociadas a esta interconexión.

Desglosado 9

Tubería de cota 200 para riego y abastecimiento. Con este desglosado se lleva recurso procedente de Rules a las comunidades integradas en el sector de riego F mediante una tubería de 15.492 metros de longitud y diámetro 1.800 milímetros.

Además se ejecutan las obras asociadas a la Interconexión de Guadalfeo, desde la tubería de cota 200 a la cota 400, incluida la estación de bombeo y la balsa asociada a la interconexión, con capacidad 30.000 metros cúbicos. Esta estación de bombeo dispone de dos arquetas de aspiración, a diferente cota, a fin de optimizar la carrera del embalse de Rules.

En este desglosado se incluye también: bombeo secundario hacia la Balsa existente de Santa Ana; y la conducción de abastecimiento desde el embalse de Rules hasta la ETAP de los Palmares, con una longitud de 15.492 metros en diámetro 1,2 metros.