La Junta apuesta por la regeneración de las aguas, a través de sistemas terciarios en las estaciones de depuración, para el regadío en la Costa

El campo andaluz agoniza de sed, la escasez de lluvias que vienen arrastrándose en gran parte de la comunidad autónoma desde finales de 2018 no ayudan, y los primeros meses del año hidrológico 2023-2024 no han supuesto un cambio en esa tendencia de aportaciones, en la provincia de Granada. El pronóstico no es nada positivo y los agricultores temen que las reservas de agua flaqueen. Una situación que ha reunido al Gobierno de la Junta de Andalucía para tomar una serie de medidas adicionales para paliar los efectos de la sequía, que en el caso de la costa de Granada, pasa por actuaciones prioritarias en el tratamiento y optimización del agua.

El litoral granadino no se encuentra dentro de la zona grave de sequía, sin embargo la falta de precipitaciones y la merma que están sufriendo los embalses de la zona, hacen presagiar que la situación no mejorará en los próximos meses. Motivo por el que se han contemplado actuaciones prioritarias en la EDAR de Motril o la optimización del uso de aguas regeneradas mediante conducciones y balsas de autorregulación.

Un anuncio que el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, ha celebrado y ha asegurado tras la publicación del Decreto-Ley 2/2024, por el que se aprueban las medidas adicionales para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía, que la Costa Tropical sale "muy beneficiada", con obras "que no solo vienen a mejorar la gestión de los recursos hídricos, sino que son obras que perdurarán y contribuirán a mejorar la gestión y el control del agua".

Caballero ha resaltado el trabajo que ha realizado la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Granada, Carmen Lidia Reyes, que "conoce perfectamente la Costa Tropical y nuestras necesidades en las materias que le son de su competencia", y adquirió el compromiso de que en este cuartodecreto de sequía, la Junta haya contemplado, como actuaciones prioritarias, la ejecución del tratamiento terciario de la EDAR de Motril y la optimización del uso de las aguas regeneradas mediante conducciones y balsas de autorregulación desde el terciario de la EDAR de Motril a la CR de Motril-Salobreña.

También ha sido declarada, obra de interés para que sean actuaciones inmediatas, la optimización del uso de aguas regeneradas mediante conducciones y balsas de autorregulación desde el terciario de las EDAR de Almuñécar y La Herradura, a las zonas regables del río Verde y la comarca de la Costa.

Al hilo, ha destacado "la apuesta del gobierno andaluz por poner en marcha, en las distintas estaciones de depuración de aguas de la Costa Tropical, el sistema terciario de depuración, para que los agricultores puedan usar el agua depurada para regadíos".

La Junta ha señalado que aunque su objetivo principal con estas obras es aumentar la garantía de abastecimiento humano, hacen una apuesta importante por la mejora de las infraestructuras hidráulicas de Andalucía, para mantener el empleo y los recursos para los que el agua es imprescindible, como la agricultura y la ganadería, por lo que es fundamental optimizar el rendimiento y la gestión del agua, evitando pérdidas y renovando las conducciones.

Además, el Ejecutivo andaluz ha recordado en el decreto que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural establecerá subvenciones, financiadas con fondos FEADER, dirigidas al asesoramiento de las comunidades de regantes y juntas centrales de usuarios, para contribuir a su constitución y mantenimiento. La inversión estimada para dichas subvenciones será de 4.000.000 de euros, de la que también se beneficiará la de los ríos de Almuñécar y las cuencas del Guadalfeo y la Contraviesa, entre otras.

La situación en el campo de la Costa preocupa, por eso, tal y como señaló este periódico, los regantes del litoral granadino decidieron a modo de prevención por lo que les puede venir en unos meses, reducir un 30% el agua de sus riegos para intentar evitar que se declare la zona de sequía moderada, y para acostumbrar a las plantaciones antes de la llegada del verano.

Hace pocos días mantuvieron una reunión con Confederación que les informó que el Sistema Béznar-Rules se encuentra a un 33% de su capacidad y que en caso de bajar hasta un 27%, algo que se plantea debido a la falta de lluvias y al ritmo de necesidad de agua, lo que provocaría la inclusión de toda la zona en sequía moderada. Esto significaría que todas aquellas comunidades de regantes que se nutren de la presa tendrían que reducir obligatoriamente un 30% su caudal, con el objetivo de intentar llegar a septiembre.