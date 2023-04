Los Minions llegan a Motril para "sustituir" a la Policía Local por la huelga de horas extras

Los agentes de la Policía Local de Motril cuentan esta Semana Santa con la ayuda de cuatro agentes "muy especiales" que velarán por la seguridad de los vecinos durante las salidas de los cortejos procesionales. Hace algunas fechas, tanto Policía Local como Bomberos de Motril anunciaron que se plantaban en la realización de horas extras hasta que no se consiguiesen una serie de demandas -como el pago de las horas extras o la equiparación salarial-, una situación que ponía, en un primer instante, en jaque la celebración de la Pascua. Tras el anuncio del Ayuntamiento de utilizar voluntarios para controlar los accesos de las calles en tránsito, cuatro Minions policías se han dejado ver por distintos enclaves del municipio en señal de protesta.

Se les ha visto por el centro de Motril, en la rotonda de acceso al municipio, en la misma puerta del Ayuntamiento, por la playa o en la puerta de la comisaría haciendo guardia las 24 horas del día.

Desde el Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Motril lamentan que la alcaldesa, Luisa García Chamorro, haya contratado voluntarios "para cubrir todas las necesidades de Motril en Semana Santa y además ordena el cierre del centro de la ciudad durante horas con maceteros", en ese sentido, inciden en que "no tienen capacidad legal para cortar una calle, o instruir un atestado por accidente, o atender ruidos".

Haciendo alusión al decreto aprobado recientemente en el que se programa el cierre de las vías urbanas que se verán afectadas por los recorridos de las procesiones, con el objetivo prioritario de mantener la seguridad de los participantes y asistentes, la colocación de numerosos carteles colocados en la zona céntrica de la ciudad avisa a los vecinos con cocheras la prohibición de circular por dichas vías durante determinadas horas del día para evitar problemas, además de contar con informadores y voluntarios para asegurar que las cofradías y los ciudadanos discurran por estos tramos con seguridad, e insisten en que, de acuerdo con lo tratado en la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado 20 de marzo de 2023, se van a ejecutar los protocolos y dispositivos de seguridad.

Unas medidas que para el Sindicato Independiente de la Policía Local de Motril (SIPLG) son "una barbaridad" al no contemplar los peligros reales que suponen, por ejemplo, blindar el centro sin la supervisión del personal competente para ello. "En el tráfico rodado de la vía pública, el único responsable es la Policía Local, e intentar controlar el paso con elementos fijos puede provocar que alguna persona quiera retirarlos puntualmente para pasar con sus vehículos, ya que nadie puede estar vigilando ni pueden decirle a un vehículo que no pueden pasar, y en el caso de que no se puedan retirar en ningún momento se perjudica a los propios vecinos y comercios de la zona", explica el representante del SIPLG, Daniel Ortega.

Sobre el anuncio del uso de personal voluntario para regular el tránsito, considera que es "la medida más grave" de las anunciadas, "nadie puede cortar una vía pública, realizar una regulación del tráfico, retirar un vehículo dentro de un itinerario ni crear salidas o entradas para vehículos de emergencia, si no es la Policía Local, por lo están poniendo en peligro a la ciudadanía poniendo a personas que no son capaces de acometer estas medidas, al no ser autoridad pueden tener muchos problemas que, nosotros mismos como policías hemos tenido en más de una ocasión".

Por último, desde el Sindicato inciden en que la situación se está alargando demasiado en el tiempo y vuelven a tender su mano para llegar de una vez por todas a un acuerdo.