Motril aumenta un 30% el gasto social y la ejecución de grandes proyectos con fondos autonómicos y europeos

El Ayuntamiento de Motril presenta sus cuentas para el 2023, un documento en el que destaca el aumento presupuestario de todas las áreas municipales, el aumento del gasto social y de los proyectos que se plantean gracias a inversiones en colaboración con la Junta de Andalucía y los Fondos Europeos. En líneas generales, el Consistorio motrileño propone unos presupuestos de 57.117.960,18 millones de euros, un millón más que el de 2022, en los que, además, se recoge un aumento salarial a los trabajadores municipales y la contratación de nuevo personal, y se contempla una bajada de impuestos a casi 29.000 vehículos.

Además, destacan que la ciudad recibirá el nuevo año con un presupuesto muy ambicioso que, tal y como se marcó desde el inicio de la legislatura, dejará a cero la deuda municipal acumulada durante décadas y que ascendía a más de 40 millones de euros.

El teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Nicolás Navarro, pone en valor un "presupuesto equilibrado" tanto en ingresos como en gastos que se incrementan un millón de euros gracias al "aumento de la participación tanto del Estado como de la Junta, y por la incorporación de las nuevas viviendas en el crecimiento de nuestra ciudad". Viviendas que tienen unas obligaciones tributarias y que habrían permitido ese incremento.

"Tenemos que reflejar el aumento del gasto en inversión con una partida de más de dos millones y medio de euros, lo que supone más del 80% de subida con respecto al ejercicio presupuestario de 2022", explica. Además, plantean un aumento en gasto de personal que les permita consolidar la plantilla municipal, así como el aumento de un 3,5% en las nóminas. Mejoras que se sumarían, una vez finalizado el Plan de Ajuste al que se acogieron 2012-2023, al aumento de la plantilla municipal con una gran oferta pública de empleo que esperan aprobar en los próximos meses.

Navarro avanza que el gasto social se ha visto incrementado en los últimos años, pasando de los 2,7 millones de euros a los más de 4,2, propiciado principalmente por el aumento de la Ley de Dependencia y las partidas destinadas a distintos programas de Asuntos Sociales, como el incremento de 20.000 a 35.000 euros para el comedor social de Jesús Abandonado, o los 6.000 euros a la asociación Proyecto Hombre.

Limpieza y Desarrollo del Litoral

Otra de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Motril en los últimos años ha sido el Servicio de Limpieza, con un incremento en los últimos años de sus partidas presupuestarias que superarían los 4000.000 euros, pasando de 2,6 millones a 3,1, lo que les permitiría pasar del capítulo de personal a la mejora de servicios en mobiliario.

En la misma línea, el área de Mantenimiento incrementa su presupuesto de 1,9 a 2,6 millones de euros. "En los próximos años tenemos que seguir creciendo en esta área tan importante para nuestro municipio, y más teniendo en cuenta la puesta en servicio de nuevos barrios y viviendas", explica teniente de alcalde de Economía y Hacienda.

Por su parte, Turismo y Desarrollo del Litoral aumentará su partida a más de 530.000 euros en 2023 después partir de la base de 305.000 euros en 2020. Un aumento con el que consolidan su puesta en la adquisición de mobiliario para las playas y seguir avanzando en la Senda del Litoral. Mejoras que se repartirán entre Playa Granada y Poniente -160.000 euros-, y las Azucenas -más de 250.000- para nuevas pasarelas y pérgolas.

2023 es el año en el que el Ayuntamiento de Motril tendrá que hacer frente a una serie de proyectos subvencionados al 80% por distintas administraciones, como la Fábrica del Pilar -1,2 millones-; un edificio de formación y empleo -2,5 millones-; un edificio de recepción de visitantes en la Charca de Suárez –más de 600.000 euros- y que se licitará antes de final de año; proyectos de movilidad y eficiencia energética; o cambio de luminarias. O el desarrollo del Plan de Ciudad Amable, es decir un plan de inversiones en mejoras de distintos espacios públicos que ejecutarán con la Junta de Andalucía, y que prevé actuaciones en la Plaza de la Tenería y en las calles Cardenal Belluga, Comedores o Párroco Martín Sierra.

Instalaciones deportivas

Las instalaciones deportivas, claramente deterioradas por la falta de inversión en los últimos años, son otras de las protagonistas de los presupuestos. Hace pocas fechas la piscina municipal de Motril se convertía en la protagonista por ser clausuradas por el Distrito Sanitario Sur de Granada tras un informe de la inspección sanitaria por un nivel excesivo de la humedad relativa en el recinto.

Se trata de una inversión necesaria que llevaban tiempo reclamando desde las distintas instalaciones. "Estamos en vías de solucionar los problemas que ha tenido la piscina municipal. En su día sacamos a concurso las mejoras de la piscina y por distintas circunstancias quedaron desiertos". Ahora "ponemos 600.000 euros al servicio de la piscina municipal para mejorar la caldera y la eficiencia energética y la climatización. Además, se van a realizar mejoras en campo de fútbol que está desarrollando el área de Deportes".

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, incide en que "se ha hecho un gran esfuerzo de todas las áreas en ingeniar cómo salir adelante y cómo responder a las necesidades de los ciudadanos apostando todos por este objetivo común que no es sino el de empezar a trabajar sin esas dependencias financieras que teníamos con las entidades bancarias, más aún cuando se están anunciando unos años complicados en materia de endeudamiento", y explica que el documento garantiza no solo el aumento del gasto social y la bajada de impuestos, sino también importantes inversiones que vienen de la mano de la Junta de Andalucía y de los Fondos Europeos para "continuar creciendo en todos los aspectos y no pausar el desarrollo imparable que está experimentando nuestra ciudad".

García Chamorro subraya la importancia de sacar adelante este documento "a pesar de las dificultades, que no han sido pocas en esta legislatura", en alusión a que se trata del cuarto presupuesto en cuatro años. "Algo que deberíamos ver como normal pero no siempre lo ha sido, y menos en el último año de legislatura donde otros equipos de gobierno han preferido trabajar a base de prórrogas y no estudiar las necesidades reales de la ciudad". Esa es la "hoja de ruta", de un equipo de Gobierno "cohesionado que ha logrado que el próximo 1 de enero de 2023, el Ayuntamiento de Motril cumpla con un momento histórico, dejando en cero una deuda que ascendía de más de 43 millones de euros".

Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, insiste en que este nuevo presupuesto "sigue poniendo en el epicentro a los motrileños en un año que se prevé difícil y en el que no queremos dejar a nadie atrás, sin dejar de afrontar a la vez grandes retos de presente y futuro que transformarán la ciudad al completo, además contando con el revulsivo que va a suponer para Motril haber cerrado esta etapa y comenzar a rodar sin esa carga".

En esa misma línea, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Urbanístico del Litoral, José Lemos, señala "la cohesión y voluntad de trabajo en base a unos objetivos comunes de todos los miembros del Gobierno Municipal" que han permitido desbloquear proyectos y generar empleo y riqueza en todo el municipio.

"Motril afronta un futuro muy prometedor, donde los inversores comienzan por fin a llamar a nuestra puerta y donde debemos aprovechar todas y cada una de las oportunidades", manifiesta Lemos, quien pone de relieve el principal factor de desarrollo de los próximos años: "tenemos un entorno único, exclusivo, y debemos consolidarnos como un gran destino turístico de reconocimiento internacional para que ese tren no pase más de largo. Es, definitivamente, nuestro momento".