Motril intensifica los controles para evitar el vertido de basuras y residuos en Navidad

El Ayuntamiento de Motril intensificará las labores de limpieza durante la temporada navideña para evitar que el aumento de actividades y celebraciones provoquen vertidos incontrolados de basura y residuos. Durante este año se han interpuesto más de una veintena de propuestas para sanción por tirar enseres enlugares no autorizado y verter residuos agrícolas.

Pese a que la imposición de sanciones no es el deseo del Consistorio motrileño, la acumulación de basuras y otros objetos como enseres y muebles "continúa siendo frecuente y no solo perjudica la imagen de la ciudad y sus anejos, sino que daña el medio ambiente", ha señalado el teniente de alcalde de Calidad Urbana, JuanFernando Hernández. Por este motivo, en una de las épocas más esperadas del año para el tejido empresarial del municipio, el Ayuntamiento continúa intensificando la recogida de basuras y gestión de residuos, pero en palabras del responsable del área de Calidad Urbana, "lamentablemente este plan municipal es insuficiente si no se cuenta con la concienciación ciudadana".

El Ayuntamiento de Motril destinará más de 64 millones de euros en presupuesto general para el próximo año 2024. Siete millones de euros más que el ejercicio pasado, inversiones que se traducirán principalmente en una partida histórica para limpieza con un aumento de más de dos millones de euros con los que se pretende dotar de más medios humanos y materiales para que la ciudad pueda seguir adaptando este servicio de limpieza a las necesidades actuales.

Por otro lado, la Policía Local de Motril ha puesto en marcha una campaña de vigilancia en el casco urbano y polígonos industriales de la ciudad con el fin de que se cumplan las normas básicas para hacer uso de los contenedores. Durante el presente año se han reforzado los controles en los puntos negros, donde frecuentemente se arrojan todo tipo de vertidos y objetos, desde restos de obra hasta electrodomésticos,cristales, colchones y mobiliario. Un hecho que se agrava, teniendo en cuenta que este tipo de basuras no pueden ser recogidas mediante el sistema convencional de contenedores.

Según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, las sanciones por vertido de residuos domésticos de manera incorrecta pueden oscilar entre los 300 y 1500 euros.

Además, se ha percibido un notable aumento de vertidos incontrolados de residuos en el campo, especialmente plásticos agrícolas, que están provocando un severo impacto ambiental y un grave deterioro del paisaje. Tal y como informan los servicios municipales, las sanciones previstas por este tipo de infracciones oscilan con multa desde 2.001 euros hasta 100.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa será desde 20.001 euros hasta 600.000euros.

Por ello, el Consistorio insiste en el compromiso y la responsabilidad de todos los motrileños para que la ciudad luzca como merece, especialmente en fechas señaladas como la Navidad. En este sentido, también ha pedido la colaboración ciudadana para alertar de los vertidos ilegales de residuos y basuras en la vía pública, recordando que la fracción horaria correcta para el depósito de basuras en los contenedores es de20.00 a 23.00 horas y que los ciudadanos que necesiten deshacerse de elementos voluminosos pueden llamar previamente al servicio del Punto Limpio, a través del teléfono 958 60 93 97.