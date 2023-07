Motril recibe un crucero de lujo de hasta 28.000 euros el pasaje

El crucero de lujo Seven Seas Mariner, de 217 metros de eslora, ha hecho escala en el Puerto de Motril junto a un millar de personas, entre turistas y tripulación, operado por Regent Seven Seas Cruises, filial de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Se trata de un buque de bandera francesa que cuenta con todas las prestaciones y por el que sus pasajeros han pagado entre 4.000 y 28.000 euros.

El Seven Seas Mariner cuenta con una capacidad máxima de 700 pasajeros y 446 miembros de la tripulación. Durante la travesía de once días que se inició en Barcelona y finalizará en Lisboa, hace escala en los puertos de Alicante, Motril, tres puertos canarios y Tánger, los huéspedes disfrutan de habitaciones tipo suite, con balcón, vestidores y baños de mármol, así como una espectacular propuesta gastronómica con cuatro restaurantes temáticos y todo tipo de equipamientos para el ocio.

El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha explicado que la dársena granadina, considerada de interés general, es de alta capacidad para la recepción de cruceros, por lo que "hacen el tándem perfecto para abrir y explotar con mayor profundidad este incipiente mercado".

García Fuentes ha indicado que la travesía cuenta con ciudadanos de nacionalidades tan variadas como estadounidenses, canadienses, franceses e iberoamericanos que "durante su estancia disfrutaran de los servicios y los lugares más emblemáticos de la ciudad y la Costa Tropical, además de otros lugares representativos de la capital granadina y su provincia".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha señalado que "el turismo y la actividad de cruceros debe seguir siendo una prioridad, para una ciudad que, apuesta por ser referente turístico durantetodo el año, donde tenemos la combinación perfecta y el rumbo que queremos seguir". Asimismo, ha incidido en que Motril es una ciudad "abierta desde el mar, y hoy recibimos a 700 pasajeros que contribuyen a reforzar el posicionamiento en turismo de cruceros, un segmento que ayuda a nuestro comercio y potencia la calidad de nuestra ciudad".

La vicepresidenta segunda y responsable de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, acompañada por el vicepresidente de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro, ha señalado que "Motril tiene que ser el epicentro del turismo, potenciador de la economía en muchos sectores, cuando viene un crucero de estascaracterísticas viene riqueza y crecimiento, y desde la diputación somos un aliado para el impulso de cruceros, ya que Granada es una tierra muy rica que tiene turismo de interior y una Costa Tropical maravillosa donde recibimos con ilusión y ganas a todos los turistas que llegan".

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, ha dado la bienvenida a los pasajeros y tripulación del Seven Seas Mariner, que ha recalado en el Puerto de Motril "contribuyendo así a que la dársena motrileña se consolide en el sector de turismo de cruceros y, en este caso, de cruceros de esta categoría que permiten que sus pasajeros conozcan nuestra Costa Tropical y la provincia, nuestra gastronomía e importante patrimonio cultural" y ha felicitado a la Autoridad Portuaria de Motril por el trabajo que está realizando en la captación de nuevos cruceros.

Entre las campañas llevadas a cabo por la Autoridad Portuaria, una de las más potentes es 'El Puerto de la Alhambra'. La apuesta, dirigida a navieras, operadores y agencias ha sido 'titánica', dado que el objetivo esconfigurarse como un puerto boutique, asociado a un destino estrella como es la capital de Granada como principal reclamo, pero que beneficia también de manera notoria a toda la provincia, y especialmente a Motril y la Costa Tropical.

El Seven Seas Mariner es uno los 28 cruceros que tienen prevista su llegada a la dársena motrileña a lo largo del año. Según adelantó hace pocas fechas el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, el año pasado transitaron por las instalaciones portuarias 9.059 cruceristas, por lo que de cumplirse con las previsiones, el sector aumentaría hasta un 290% al superar ampliamente el número de personas que hicieron escala en 2014, año donde se registró la mayor afluencia.

El próximo crucero que hará escala en el Puerto de Motril será el Norwegian Getaway, con capacidad para 4.028 pasajeros y 1.595 tripulantes, uno de los más grandes que han llegado a la dársena motrileña.