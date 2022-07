Muestran malestar por el "deficiente" mantenimiento, suciedad y escasez de servicios en las playas de Motril

Un numeroso grupo de vecinos de Motril no han dudado en mostrar su malestar por el estado en el que se encuentra algunas zonas de la playa de Motril donde se acumulan montículos de arena, faltan pasarelas y papeleras y a ciertas horas reina la oscuridad por falta de luminarias.

Quejas que desde los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Motril no han dudado en poner de manifiesto para evidenciar un problema que preocupa a los vecinos en pleno mes de julio.

El concejal del PSOE, Francisco Ruiz, ha trasladado a la alcaldesa el malestar que existe entre la ciudadanía por el deficiente mantenimiento de las playas de Motril, una situación, ha subrayado, "que es consecuencia directa de la falta de gestión por parte de Luisa García Chamorro".

"Dando una vuelta por el barrio de Santa Adela, muchísimas personas nos contaron lo mal que están las playas. Y no nos extraña, porque la alcaldesa es de mucha propaganda pero nada de trabajar por lo que realmente hace falta", ha indicado Ruiz, quien ha resaltado que "las quejas eran numerosas acerca de la cantidad de duchas que no funcionan, la falta de pasarelas y papeleras, la suciedad, los contenedores llenos e insuficientes. Incluso mobiliario de playas que no está operativo".

"Lo que respecta a la preparación y mantenimiento de las playas y su equipamiento deja mucho que desear. La alcaldesa ni siquiera se había dado cuenta de que en algunas zonas de la playa donde hay establecimientos de hostelería se habían quedado sin iluminación. No arregla las farolas que se apagan y esto se ha reflejado en las redes, que echan humo", ha añadido.

Francisco Ruiz ha recordado que esta falta de mantenimiento por parte de la alcaldesa ya dio lugar el año pasado a que nuestras playas fueran noticia nacional "por la caída de una torreta de vigilancia sobre la arena con una persona dentro y muy cerca de los bañistas. Y también por la imposibilidad de que las personas con movilidad reducida tuvieran lugares adaptados para el baño abiertos".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, explicaba hace pocas fechas que entendía el malestar de los vecinos, y achacaba el no haber podido operar en la playa por las obras que Costas estaba realizando en la ribera.

En este sentido, aseguró que esta semana "entrará el Ayuntamiento para colocar dichas infraestructuras de playas y realizar el alisamiento del arenal. Pedimos un poco de paciencia a los usuarios de la Playa de Poniente e incidir que ha sido un problema ajeno al equipo de Gobierno".