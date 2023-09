Multitud de plásticos, envases y plantas llegan al mar por la rambla de Carchuna tras la dana

La situación no ha pillado por sorpresa a muchos vecinos de Carchuna. Las ramblas no se han puesto a punto de cara a la temporada de lluvias, pese a que desde la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calahonda se había solicitado con antelación a las administraciones competentes, por lo que las primeras lluvias registradas la noche del viernes -solo en Motril se han registrado 9,6 litros por metro cuadrado- han arrasado con todo a su paso.

El presidente de la ELA, Juan Alberto Ferrer, señala que finalmente ha sucedido lo que no querían que pasara, "hace dos meses el equipo de Gobierno sabíamos que esta situación se podía dar, tenemos los pueblos y la rambla atoradas, la playa destrozada por culpa de todos estos residuos y se lleva avisando un tiempo de que estoy podía pasar".

En este sentido, lamenta las múltiples excusas que se le han puesto para llevar a cabo dicha limpieza. "Pedimos a todos los organismos supramunicipales que se pongan las pilas, no podemos pretender tener seguridad, tanto a nivel de pueblo como a nivel de trabajo de los agricultores, teniendo la imagen que tenemos ahora mismo. Hay medio cerro en la playa, no se puede permitir, y más sabiendo que es algo que habíamos avisado que sucedería".

Al hilo, asegura que tras los destrozos, llevan toda la mañana arreglando la zona para evitar que la cosa no llegue a más, ya que según las previsiones durante la noche del sábado al domingo se esperan nuevamente fuertes lluvias. Un esfuerzo que no servirá de mucho, según avanza, porque "no nos dejan limpiar los cauces".

Hace algunas fechas instaron a la Junta de Andalucía a que limpiasen las ramblas de Carchuna y Calahonda antes de que se iniciara la temporada de lluvias, ya que, según avisaban, en algunas zonas la gran vegetación existente podría provocar un colapso de las mismas.