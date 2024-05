El PP exige al Gobierno que explique por qué ha perdido la financiación para el segundo tramo de Rules

La cascada de valoraciones por la pérdida de financiación para el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules no cesan. Los diputados nacionales del PP, Carlos Rojas, Lourdes Ramírez y Pablo Hispán han registrado en el Congreso una pregunta escrita para que el Gobierno justifique la pérdida de los fondos europeos que debían destinarse a la ejecución del segundo tramo de las canalizaciones.

En este sentido, inciden en que "es lamentable que después de contar con la financiación europea no hayan sido capaces de culminar las conducciones comprometidas". "Las promesas deben convertirse en hechos, como está demostrando el Gobierno de Juanma Moreno en la provincia de Granada con una ambiciosa agenda de infraestructuras hídricas que se proyectan y ejecutan". A raíz de las informaciones sobre el bloqueo y el retraso de esta nueva fase, Rojas ha denunciado "un nuevo engaño del Gobierno de Sánchez a los granadinos en un momento especialmente sensible para los agricultores de la Costa, y singularmente para Almuñécar y el Valle del Río Verde, que iban a beneficiarse de este nuevo desglosado"."Después de conocer este bochornoso episodio, no han sido capaces de dar ni una explicación ni pedir disculpas a los ciudadanos". "Este Gobierno nos hace perder tiempo y oportunidades", ha afirmado Rojas. El diputado ha lamentado "el enésimo desprecio a los intereses de la provincia de Granada al abandonar una infraestructura imprescindible para el desarrollo natural y económico de la comarca".El diputado ha confirmado que el PP de Granada seguirá reivindicando y exigiendo al Gobierno de España agilidad y soluciones para avanzar de una vez por todas en las canalizaciones de Rules, "un pilar fundamental del futuro de la Costa Tropical".