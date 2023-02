El PSOE denuncia "el parche" en el que se está convirtiendo las obras de la Plaza Nueva de La Herradura

Los vecinos y comerciantes de la Plaza Nueva de La Herradura miran con incredulidad como las máquinas se afanan por desmontar el suelo de hormigón pese a ser una obra que se finalizó hace no mucho.

La portavoz del PSOE, Rocío Palacios, lamenta que el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, "anunció a bombo y platillo el inicio de las obras de la Plaza Nueva de La Herradura, el pasado 12 de diciembre. Desde esa fecha y durante toda la Navidad, los comerciantes de la zona han sufrido las obras y la pérdida de ventas, provocada por la ausencia de vecinos en esa Plaza que ha sido el corazón neurálgico de todas las fiestas populares de La Herradura. Nadie entendía por qué habían esperado a días antes de la Navidad para comenzar las obras".

Palacios asegura que desde hace días, las obras se encuentran paradas, y "desde ayer, los vecinos están viendo estupefactos cómo se está desmontando gran parte del nuevo hormigonado que se ha echado en la Plaza Nueva. La causa es que el tipo de hormigón que han echado pesa mucho y la estructura del parking que hay debajo de la plaza no aguantaría el peso de esa nueva construcción".

Al hilo, explica que el gobierno municipal "lleva ya unas cuantas años vendiéndonos su proyecto de plaza y han esperado para ejecutarla, unos meses antes de las elecciones. Como no han hecho ninguna obra nueva en La Herradura, tenían que hacer algo y claro, les entró la bulla. Pero las obras públicas requieren su tiempo y estar muy pendientes de su adecuada ejecución. Las prisas electorales en las obras públicas no son buenas y luego, salen mal. Es lo que está pasando con la Plaza Nueva de La Herradura, que va camino de convertirse en otra chapuza de este gobierno municipal".

Explica que la Plaza se construye sobre una estructura de parking antigua que no soporta todo el peso que quieran echar encima. Por ello, se han visto obligados a cambiar el proyecto original, que nada se va a parecer a lo que ahora construyen. Y añade que se ha perdido la oportunidad de negociar con la Comunidad que administra el parking y de haber construido un parking moderno y con suficiente capacidad, en pleno centro de La Herradura, que resolviera los problemas de aparcamiento que tenemos en el pueblo y que ayudara a los distintos sectores económicos, al facilitar que la gente llegara al centro del pueblo. Como eso requería trabajar con mucho tiempo y previsión y no lo han hecho, y si lo hacían ahora, no les daba tiempo a "hacerse el selfie" antes de las municipales, han optado por un proyecto que parchea y que no ofrecerá la infraestructura que nuestro pueblo necesita.

El proyecto que va a resultar de esa remodelación no es lo que La Herradura necesita y ni siquiera es el proyecto que ellos mismos diseñaron y vendieron. Es un parche. Es lo que ocurre cuando se pone el interés electoral por encima del interés general, concluye.