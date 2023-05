Policía y Bomberos de Motril se 'echan a la calle' para reclamar la aplicación de acuerdos aprobados de mejoras salariales

El conflicto laboral entre la Policía Local y los Bomberos con el Ayuntamiento de Motril no consigue tregua y anuncian una manifestación este mismo viernes por algunas de las principales calles del centro de la ciudad para reclamar los acuerdos aprobados en las mejoras salariales y que se aplique una sentencia que anula una promoción interna en el servicio de extinción de incendios. La manifestación se iniciará a las 12 horas desde la Plaza de la Aurora, y tras recorrer distintas calles del centro urbano con patinetes, motos y bicicletas, se concentrarán en la Plaza de España, frente al Ayuntamiento, para reclamar sus reivindicaciones.

El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Motril (SIPLG), Daniel Ortega, explica que a la manifestación acudirán "compañeros", tanto de la policía como de bomberos, de distintos puntos de la provincia al entender que sus reivindicaciones son justas y que "la situación se ha alargado mucho en el tiempo, está enquistada".

Ortega indica que reivindicarán una serie de mejoras laborales, sociales y económicas que "están prometidas y firmadas en acuerdos" firmados en distintos años. "Seguimos luchando, aunque no estamos bien porque la situación judicial en la que nos ha metido nuestra máxima representante nos está afectando personalmente, no es justo que 57 policías se vean en el Juzgado por algo que no han hecho", aunque incide en que entiende que también llevará ante la justicia a los facultativos que han firmado dichos partes médicos.

El delegado en Motril del SIPLG, Antonio González, asegura que pese a todo, siguen sin tener conocimiento oficial de la denuncia del Ayuntamiento, ya que la única información que tienen es la que se publicó en los distintos medios de comunicación. "Argumentan que hemos abandonado el servicio durante la Semana Santa, algo que no ha sentado muy bien dentro de la plantilla porque realmente es un problema que se podría extrapolar a todo el año, el servicio está bajo mínimos", y anuncia que la falta de agentes se notará nuevamente en próximos eventos que llegan a la ciudad porque no pueden cubrir todos los servicios.

González lamenta que una administración local meta "sin argumentos" a 57 agentes ante la Fiscalía, y denuncia que lo peor de todo es que no están teniendo ningún tipo de comunicación, "llevamos meses sin tener reuniones con García Chamorro, ni con ningún tipo de representante, ni político ni policial, que pueda poner cierta cordura en este conflicto".

Por su parte, Alberto Martínez, en representación del CSIF, añade que los agentes llegan a esta situación tras años de negociaciones, "aún estamos a la espera de que el expediente se ejecute", es uno de los motivos por el que han acordado realizar dicha marcha por la ciudad.

En la misma línea, el delegado en Motril del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Jorge Ramiro, denuncia las condiciones que tienen en el parque de Bomberos al no ajustarse a las necesidades reales que tiene la plantilla municipal o utilizar mobiliario obsoleto; la falta de operativos; la necesidad de realizar una equiparación salarial, aseguran que se encuentran en una diferencia de hasta 500 euros con el resto de la provincia; o de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales.